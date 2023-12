Κλείσιμο

Το «» επιστρέφει και το HBO κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τη δεύτερη σεζόν του prequel του «Game of Thrones».Το κλιπ της 2ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς δείχνει τον Daemon Targaryen να φοράει πανοπλία, ιππότες πάνω σε άλογα, στρατιώτες να καίγονται ζωντανοί και αρκετούς από το κύριο καστ να καβαλούν τους δράκους τους στη μάχη.Επιστρέφουν οι Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, ανάμεσα σε άλλους, μαζί με νέα πρόσωπα που προστίθενται στο καστ.Στις αρχές Νοεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του HBO, Casey Bloys, επιβεβαίωσε ότι η 2η σεζόν του «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του καλοκαιριού του 2024.Την πρεμιέρα της 1ης σεζόν του «House of the Dragon» παρακολούθησαν σχεδόν 10 εκατομμύρια θεατές αποτελώντας την καλύτερη σε νούμερα τηλεθέασης πρεμιέρα σειράς στην ιστορία του HBO, σύμφωνα με το Variety.