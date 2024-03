Τζον Γουίλιαμς: O κορυφαίος συνθέτης που έχει προταθεί για Όσκαρ… 54 φορές

Τζον Γουίλιαμς είναι ο άνθρωπος που σε κάθε τελετή των Όσκαρ , κρατάει σταθερά το δικό του ρεκόρ, καθώς είναι εκείνος που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες από οποιονδήποτε άνθρωπο εν ζωή, στην ιστορία του θεσμού. Ο σπουδαίος συνθέτης έχει προταθεί για Όσκαρ… 54 φορές και έχει κερδίσει τις 5.





Ο Γουίλιαμς είναι υποψήφιος καλύτερης πρωτότυπης μουσικής με το φιλμ « Στην 96η τελετή, ο πολυβραβευμένος συνθέτης που έχει χαρίσει στον κινηματογράφο συγκλονιστικές στιγμές που «έντυσε» με τη μουσική του, διεκδικεί στα 92 του χρόνια, το 6o χρυσό αγαλματίδιο της λαμπρής καριέρας του.Ο Γουίλιαμς είναι υποψήφιος καλύτερης πρωτότυπης μουσικής με το φιλμ « Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου », ανάμεσα στους Λούντβιγκ Γκόρανσον (Oppenheimer), Τζέρσκιν Φέντριξ (Poor Things), Λόρα Κάρπμαν (American Fiction) και Ρόμπι Ρόμπερτσον (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού).

Ο Τζον Γουίλιαμς αποτελεί μία από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες στον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1932, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως μουσικός τζαζ, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιτυχημένους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όλων των εποχών.



To 2016 ο Γουίλιαμς έλαβε Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής για τη λαμπρή καριέρα του

Η καριέρα του είναι γεμάτη με μουσικές που έχουν δώσει ζωή σε μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του κινηματογράφου. Με έργα όπως οι συνθέσεις του για τα «Star Wars», «Indiana Jones», «Jurassic Park», και «Harry Potter», έχει καταφέρει να δημιουργήσει μουσικές που ξεπέρασαν τα όρια της ταινίας και έγιναν ένα με την παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Η ικανότητά του να συνθέτει μουσικές που ενσωματώνουν δράμα, επική αίσθηση και συναισθηματικό βάθος τον καθιστούν κορυφαίο και παρά το αποτέλεσμα της φετινής τελετής των Όσκαρ, ο Τζον Γουίλιαμς παραμένει ένας αναντικατάστατος θρύλος, ο οποίος με κάθε νότα που δημιουργεί, αναβιώνει το πνεύμα της μουσικής με μοναδικό τρόπο.



Το ταλέντο του δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο, αφού προχώρησε στη σύνθεση της μουσικής για τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες και το μουσικό θέμα των «Lost in Space και Land of the Giants». Ο Γουίλιαμς έχει συνθέσει επίσης αμέτρητα κλασικά κονσέρτα και άλλα έργα για ορχηστρικά και σόλο σύνολα.



Με τον επί χρόνια συνεργάτη του και φίλο, Στίβεν Σπίλμπεργκ

Στη λίστα που ακολουθεί, θα δείτε όλες τις υποψηφιότητες για Όσκαρ μουσικής επένδυσης αλλά και τραγουδιού του σπουδαίου συνθέτη, συμπεριλαμβανομένων των πέντε νικών του.



1968: Valley of the Dolls – Υποψήφιος

1970: Goodbye, Mr Chips – Υποψήφιος

1970: The Reivers – Υποψήφιος

1973: Images – Υποψήφιος

1973: The Poseidon Adventure – Υποψήφιος

1974: Cinderella Liberty - Υποψήφιος

1974 – ‘Nice to Be Around’ from Cinderella Liberty - Υποψήφιος

1974: Tom Sawyer – Υποψήφιος

1975: The Towering Inferno – Υποψήφιος

1978: Close Encounters of the Third Kind – Υποψήφιος

1979: Superman – Υποψήφιος

1981: The Empire Strikes Back – Υποψήφιος

1982: Raiders of the Lost Ark – Υποψήφιος

Κλείσιμο

1983: ‘If We Were in Love’ from Yes, Giorgio – Υποψήφιος

1984: Return of the Jedi – Υποψήφιος

1985: Indiana Jones and the Temple of Doom – Υποψήφιος

1985: The River – Υποψήφιος

1988: Empire of the Sun – Υποψήφιος

1988: The Witches of Eastwick – Υποψήφιος

1989: The Accidental Tourist – Υποψήφιος

1990: Born on the Fourth of July – Υποψήφιος

1990: Indiana Jones and the Last Crusade – Υποψήφιος

1991: Home Alone – Υποψήφιος

1991: ‘Somewhere in the Memory’ from Home Alone – Υποψήφιος

1992: JFK – Υποψήφιος

1992: ‘When You’re Alone’ from Hook – Υποψήφιος

1996: ‘Moonlight’ from Sabrina – Υποψήφιος

1996: Sabrina – Υποψήφιος

1996: Nixon – Υποψήφιος

1997: Sleepers – Υποψήφιος

1998: Amistad – Υποψήφιος