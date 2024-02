OPEN: Διαψεύδει τον Φουρθιώτη, που ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι

Νομικές διαστάσεις φαίνεται ότι αποκτά η φερόμενη τηλεοπτική επιστροφή του παρουσιαστή-και δη, μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμούΝωρίτερα σήμερα, ο ίδιος εξέδωσε δελτίο Τύπου, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Μένιος Φουρθιώτης επιστρέφει στο OPEN το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:40 με την αγαπημένη σας συνήθεια τα ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ LIVE». Ο τηλεοπτικός σταθμός, ωστόσο, απάντησε με δική του ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι ο Φουρθιώτης ξεκινάει εκπομπή και λέγοντας ότι θα κινηθεί νομικά.Ο Μένιος Φουρθιώτης, ωστόσο, επανήλθε με νέα τοποθέτηση, επιμένοντας ότι η επιστροφή της εκπομπής του είναι γεγονός και επικαλούμενος, ως προς αυτό, σχετική του συμφωνία με τον «αποκλειστικά υπεύθυνο του τομέα της ψυχαγωγίας του τηλεοπτικού σταθμού Open», Νίκο Κοκλώνη.Κατά πληροφορίες, από την πλευρά Κοκλώνη, πάντως, διαψεύδεται ότι υπάρχει συμφωνία με τον Μένιο Φουρθιώτη.Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι και σχετικής συμφωνίας με τον δικαιούχο του ψυχαγωγικού τομέα και προγράμματος (ψυχαγωγικές εκπομπές, ταινίες κτλ) του τηλεοπτικού σταθμού Open και ιδιοκτήτη της Barking Well και Red Smiie κ. Νίκο Κοκλώνη η επιστροφή της τηλεοπτικής μου εκπομπής "Αποκαλυπτικά", είναι γεγονός.Η διαδικασία συζητήσεων με τον νόμιμο εκπρόσωπο και υπεύθυνο του ψυχαγωγικού τομέα του τηλεοπτικού σταθμού Open κ. Νίκο Κοκλώνη είχε ξεκινήσει και ολοκληρώθηκε σε επίπεδο δέσμευσης και συμφωνίας το περασμένο καλοκαίρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2023.Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν εμένα προσωπικά και έχουν να κάνουν με την τελεσίδικη ΑΜΕΤΆΚΛΗΤΗΣ απόφαση ομόφωνης αθώωσης μου που ανακοινώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2022 από τη δικαστική περιπέτεια που ενεπλάκην αποτελούν για εμένα μια πανηγυρική δικαίωση της αθωότητας μου και της κατάφωρα άδικης κράτησης μου και ταλαιπωρίας μου σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.Ευτυχώς η Δικαιοσύνη μίλησε και η αλήθεια ήρθε στο φως και εγώ πλέον είναι έτοιμος να συνεχίσω την τηλεοπτική μου διαδρομή.Ευχαριστώ αρχικά τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου κ. Αλέξιο Κούγια με τη συνδρομή του οποίου τελείωσε αίσια η δικαστική αυτή περιπέτεια μου και αποδείχτηκε η πανηγυρική μου αθωότητα.Μετά την απόφαση για επανέκδοση της εφημερίδας μου "Αποκαλυπτικά", ετοιμάζω και την τηλεοπτική μου επιστροφή ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 μετά και τη σχετική συμφωνία με τον αποκλειστικά υπεύθυνο του τομέα της ψυχαγωγίας του τηλεοπτικού σταθμού Open, το περιεχόμενο της οποίας πιστοποιείται από έγγραφο υλικό που βεβαιώνει την αρχή της συνεργασίας μας αλλά και μηνύματα όπως και βιντεοληπτικό υλικό κοινών μας συζητήσεων που κάτω από απόλυτα νόμιμη διαδικασία καταγράφηκε με την απόλυτη συμφωνία του κ. Νίκου Κοκλώνη και μάλιστα με την απόλυτη ελευθερία από δικής μου πλευράς να κοινοποιηθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας μας ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η στον Τύπο.Ευχαριστώ θερμά λοιπόν και τον κ. Νίκο Κοκλώνη για τη συμφωνία που έγινε για επιστροφή της τηλεοπτικής μου εκπομπής στον σταθμό Open παραγωγός της οποίας θα είναι ο ίδιος, αφού δόθηκε η δυνατότητα αυτή μετά από σχετική μας συμφωνία όπως ανέφερα ήδη από το καλοκαίρι με σχετικά έγγραφα, συνομιλίες και υλικό που υπάρχει και βεβαίως είναι καθ' όλα νόμιμο αφού και ο ίδιος είναι απόλυτα ενήμερος για την ύπαρξη των εγγράφων και του οπτικού υλικού που επισφράγισε την μεταξύ μας συμφωνία.Προς μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα νωρίτερα με σχετικό δελτίο τύπου του τηλεοπτικού σταθμού OPEN την αναίτια και άκρως προσβλητική τοποθέτηση του σταθμού δια μέσω της δικηγόρου Βασιλική Σουλτανιά (πρώην δικηγόρος της ΕΡΤ τοποθετημένη επί Αντώνη Σαμαρά), που επί της ουσίας διαψεύδει μια συμφωνία καθ’ όλα νόμιμη μεταξύ εμού και του αποκλειστικά δικαιούχου του ψυχαγωγική τομέα του καναλιού οποίος από την υπεύθυνη αυτή θέση είναι και παραγωγός της εκπομπής μου η οποία θα προβάλλεται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND , δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης που αποφασίζει αποκλειστικά για τις εκπομπές, παρουσιαστές, ταινίες χωρίς την παρεμβολή ή την άδεια του τηλεοπτικού σταθμού και αυτή νομιμώς κατατεθειμένη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τον Οκτώβριο 2023 και τέλει υπό καθεστώς έλεγχου όπως προβλέπεται σε κάθε αναλογεί περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Από το έτος 2017 όταν έγινε η μεταβίβαση των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού πρώην EPSILONTV νυν OPEN BEYOND της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού από τον τότε μέτοχο της κ. Φίλιππο Βρυώνη στον κ. Ιβάν Σαββίδη και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή από την πραγματική αξία του τηλεοπτικού σταθμού καθώς αναπόσπαστο μέρος του τιμήματος ήταν είναι και παραμένει η μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου με παρουσιαστή εμένα.Οι όποιες διαφωνίες είχαν λάβει χώρα μεταξύ εμού και του αξιότιμου κ. Ιβαν Σαββίδη και του κ. Αρτουρ Νταβιντάν αποκαταστάθηκαν πλήρως εγγράφως , με sms και συναντήσεις δια ζώσης με αποδεικτό βιντεοληπτικό υλικό και sms από το 2019 – 2021..Να υπογραμμίσω και να καταστήσω σαφές ότι διατηρώ άριστη σχέση με κ. Ιβαν Σαββίδη και του κ. Αρτουρ Νταβιντάν τον κ. Νικολόα Κοκλώνη και τον κ. Φίλιππο Βρυώνη και όπως μπορεί να διαπιστωθεί χαίρω ΑΚΡΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΟΥΣ.Κλείνοντας επίσης ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΟΛΟΨΥΧΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ μου τον ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΊΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤΉΡΙΞΕ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΟΥ Κ. Με εκτίμηση και σεβασμόΜαίνανδρος (Μένιος) – Γεώργιος ΦουρθιώτηςΈκπληκτος ο σταθμός μας πληροφορήθηκε προ ολίγου ότι διαδίδονται ψευδείς και ανυπόστατες πληροφορίες σχετικά με δήθεν επικείμενη έναρξη μετάδοσης εκπομπής από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ, από 24/2/2024.Διαψεύδουμε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, υπενθυμίζοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή δελτία τύπου αναφορικά με το περιεχόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος του σταθμού ΟΡΕΝ δικαιούται να εκδίδει μόνον ο ίδιος ο σταθμός μας και ουδείς άλλος.Ο σταθμός μας προτίθεται να κινηθεί άμεσα νομικά, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την αποκατάσταση της αλήθειας. Με πρωτογενή θέματα και πλούσια θεματολογία τα αποκαλυπτικά live αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο:Σε θέματα που απασχολούν την κοινωνίας, τους δύσκολους καιρούς μας, προσπαθώντας να δώσουν λύση, όπου είναι ανθρωπίνως δυνατό.Σε θέματα επικαιρότητας με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και αποστολές, όπου το απαιτούν τα γεγονότα.Σε απρόβλεπτους καλεσμένους που έχουν κάτι να μας πουν, κάτι να μας διδάξουνΚαι βέβαια πάντα έγκυρο τεκμηριωμένο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και όλες οι ειδήσεις από το λαμπερό κόσμο της Show Bizz.