Κλείσιμο

μοιράζεται όσα έμαθε από τη συνεργασία της με τονσε ένα κινηματογραφικό πλατό.Κατά τη διάρκεια ενός νέου επεισοδίου του «Drew Barrymore Show», η ηθοποιός και οικοδέσποινα του talk show φιλοξένησε τον Όστιν Μπάτλερ και τον Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο βιογραφικό αθλητικό δράμα «The Boys In The Boat (2023)», την οποία σκηνοθέτησε ο Κλούνεϊ.Η Μπάριμορ αναπόλησε την εποχή που την σκηνοθέτησε ο Κλούνεϊ στην ταινία «Confessions Of A Dangerous Mind» (2002), το οποίο ήταν μάλιστα το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως «της άρεσε πολύ να δουλεύει μαζί του» και πως «με έσωσε από το να κάνω πράγματα που δεν νομίζω ότι με εξυπηρετούσαν ως ηθοποιό».Όταν ρωτήθηκε από τον Τέρνερ και τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Masters Of The Air», Μπάτλερ, να μοιραστεί ποια ήταν αυτά τα πράγματα που δεν εξυπηρετούσαν την υποκριτική της, η Μπάριμορ μίλησε για μια συγκεκριμένη στιγμή που ο Χολιγουντιανός σταρ την πήρε στην άκρη για να της δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με την τέχνη της υποκριτικής.«Έλεγε: "Ποτέ δεν κρατάς οπτική επαφή με τους ανθρώπους σε μια σκηνή"» ανέφερε η Μπάριμορ και πρόσθεσε: «"Είπα, "Λοιπόν, επειδή είναι τόσο προσωπική. Μήπως θα έπρεπε να φιληθούμε, μιας και κοιταζόμαστε έτσι;" Η επαφή με τα μάτια είναι τρελή».«Βλέπεις, τώρα αισθάνομαι την πίεση να μην πάρω τα μάτια μου από πάνω σου αυτή τη στιγμή», είπε ο 33χρονος Τέρνερ και ο Μπάτλερ συμφώνησε.«Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στη ζωή, η επαφή με τα μάτια», ανταπάντησε η 48χρονη Μπάριμορ. «Σχεδόν αισθάνομαι ότι είναι λίγο αδιάκριτο και γι' αυτό το αποφεύγω, αλλά ο Τζορτζ με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό».Φωτογραφίες: Shutterstock