Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Killers of the Flower Moon

Λίλι Γκλάντστοουν, Killers of the Flower Moon

Τζόναθαν Γκλέιζερ, The Zone of Interest

Μάρτιν Σκορσέζε, Killers of the Flower Moon

The Zone of Interest

Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling Calls Out Oscars Over Greta Gerwig and Margot Robbie “Barbie” Snubs: 'There Is No Ken Without Barbie' Source: People To read more, click the image below. https://t.co/7x1nsgsMm4

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ στο «Barbie»

Έμιλι Μπλαντ, Oppenheimer

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ, The Holdovers

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

The Zone of Interest

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse



Διεθνής Ταινία

Io Capitano (Ιταλία)

Perfect Days (Ιαπωνία)

Society of the Snow (Ισπανία)

The Teachers' Lounge (Γερμανία)

The Zone of Interest (Aγγλία)

Society of the Snow

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White, and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

The Wonderful Story of Henry Sugar

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Killers of the Flower Moon

"The Fire Inside", Flamin' Hot

"I'm Just Ken", Barbie

"It Never Went Away", American Symphony

"Wahzhaze (A Song for My People), Killers of the Flower Moon

What Was I Made For?, Barbie

The Creator

Maestro

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Maestro

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Η Έλεν Μίρερ στο «Golda»

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Napoleon