«Το μυστικό του χαρούμενου γάμου είναι το ότι δε συζητάμε τα επαγγελματικά μας. Καθόλου. Δεν ήμουν παρούσα στα τηλεφωνήματα που έγιναν ή δεν έγιναν. Ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρω κι εγώ. Φυσικά θα υποστηρίξω τον σύζυγό μου» είπε αρχικά, σχετικά με την τηλεοπτική πορεία του μοντέλου.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cxts5kg20x8p)

Τέλος, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο γάμου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Σε αυτό, η Ιωάννα Τούνη απάντησε: «Έχουμε κάνει ένα σύμφωνο συμβίωσης, απλά έχω ένα δαχτυλίδι εδώ κι έχω μείνει με τη λαχτάρα. Θα δούμε. Δε το συζητάμε ακόμα για τον γάμο. Με όλα αυτά έχει πάει λίγο πίσω. Μπορεί να ανοίξουμε άλλα 2-3 μαγαζιά και μετά να παντρευτούμε».



«Ρωτούσαν ποιανού είναι το παιδί»

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Θάρρος ή Αλήθεια» στο κανάλι γνωστού YouTuber και δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά, τόσο για τον Δημήτρη Αλεξανδρου, όσο και για την «έλλειψη» της σεξουαλικής της ζωής.



«Εννοείται ότι έχω τσακωθεί με τον Δημήτρη, νομίζω όλα τα ζευγάρια τσακώνονται, είναι υγιές. Έχω πει ότι φεύγω, έχω φτιάξει την βαλίτσα, αλλά έμεινα. Ρίχνω και εγώ τα μούτρα μου, αν έχω κάνει πατάτα», είπε χαρακτηριστικά για τον σύντροφό της.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της. «Όταν είχα μείνει έγκυος, ήμουν με τον Δημήτρη μαζί επίσημα. Δεν υπήρχε το ήμουν single. Έβγαιναν και έγραφαν το παιδί είναι τύπου "Απόλλων" και "χαχα ποιανού να είναι το παιδί". Hello είναι ο Δημήτρης σε όλο το προφίλ μου, μένουμε μαζί, είμαστε μαζί. Λέω ρε φίλε πόσο κακιασμένος είναι ο κόσμος. Το αστείο είναι ότι εγώ έχω τρέλα με τα αρχαία ελληνικά ονόματα και το Απόλλωνας είναι ένα από τα αγαπημένα μου, το οποίο απορρίφθηκε βέβαια», εξήγησε.



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cxotw4j4llkh)



«Δεν έχει ακουστεί ποτέ για εμένα ότι έχω μοιχεύσει»

Πρόσθεσε επίσης: «Δεν φαντάστηκα ότι από τη στιγμή που θα ανακοίνωνα ότι είμαι έγκυος κι όντας με έναν σύντροφο τόσο καιρό, δημόσια, ότι θα αναρωτιόνταν όλοι ποιανού να είναι άραγε το μωρό. Και ξέρεις δεν έχει ακουστεί ποτέ για εμένα ότι είμαι με κάποιον και παράλληλα με κάποιον άλλον. Έχουν ακουστεί της Παναγιάς τα μάτια. Είμαι τόσο πιστό σκυλί, που δεν υπήρξε καν κάποιο φλας με φίλο. Δεν έχει ακουστεί ποτέ για εμένα ότι έχω μοιχεύσει. Είμαι ο άνθρωπος που θα σου πω χωρίζουμε και την άλλη μέρα μπορεί να βγω ραντεβού, αλλά πεθαίνω για την αλήθεια κι έτσι όπως μου συμπεριφέρονται θέλω να συμπεριφέρομαι κι εγώ».



Η Ιωάννα Τούνη δεν δίστασε στη συνέχεια, να μιλήσει ακόμα και για τη σεξουαλική της ζωή, η οποία όπως λέει, είναι ανύπαρκτη.



«Δεν έχω σεξουαλική ζωή. Το μωρό μέχρι και σήμερα ξυπνάει ανά δύο ώρες για να πιει γάλα. Αυτό με κάνει κουρασμένη. Τρέχω σαν τον Βέγγο να προλάβω πράγματα, οπότε είμαστε και οι δύο τόσο κομμάτια που απλά το βράδυ θέλουμε να κοιμηθούμε», εξηγεί.



Συμπλήρωσε επιπλέον: «Είναι δύσκολο για ένα ζευγάρι να βρει τις ισορροπίες του μετά τον ερχομό ενός μωρού. Μετά τη γέννηση του Πάρη, νιώθω ότι είμαστε και οι δύο πολύ γονείς. Δεν είμαστε πολύ γκόμενοι, πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες μας. Κάνουμε couple therapy. Αν το κάναμε πιο συστηματικά θα βοηθούσε, ούτε για αυτό έχουμε πολύ χρόνο».Τέλος, μίλησε για τη συμμετοχή της στο παρελθόν, στο «My Style Rocks», μέσα από το οποίο και έγινε διάσημη.«Το "My Style Rocks" ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα. Δεν το μετανιώνω με τίποτα που πήγα, αλλά ήταν κάτι που με έφθειρε πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω απόλυτα. Πολλά πράγματα ήταν προσποιητά. Σε μια ημέρα μπορεί να γυρίζαμε τρία επεισόδια και να λέγαμε "σήμερα πείτε καλημέρα γιατί είναι Τετάρτη κλπ". Μια παράνοια, μπορεί να ήταν 3 το βράδυ και να έπρεπε να πεις "καλημέρα". Αφήστε με ήσυχη», περιγράφει.Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Με είχε συμπαθήσει πολύς κόσμος, γιατί ήμουν τρελή. Ήμουν πολύ εγώ, όσο μπορούσα στην τηλεόραση. Δεν είχα καθόλου χρήματα τότε. Είχα μόλις ξεκινήσει την εταιρεία μου. Δεν ξέραμε πότε έχουμε γύρισμα, οπότε έκλεινα last minute εισιτήρια να έρθω Αθήνα, τα οποία ήταν πανάκριβα. Πλήρωνα πάρα πολλά χρήματα στα ταξίδια, στα ρούχα, δεν είχα κάποιον να μένω στην Αθήνα. Με ζόρισαν πολύ, δεν είχα ανθρώπους να με στηρίξουν, ήταν πολύ δύσκολο. Να κατεβαίνεις από τη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά, να είσαι κάποιος. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν θα πήγαινα με τίποτα ξανά στο My Style Rocks, με όσα λεφτά κι αν μου έδιναν».