Το Netflix αποκάλυψε σε μια πρόσφατη αναφορά ποιες σειρές που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, κατάφεραν να κεντρίσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.Σε μια αναφορά που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Netflix, έχουν καταγραφεί συνολικά 21 σειρές, οι οποίες όπως φαίνεται από την έρευνα, κατάφεραν να καθηλώσουν το κοινό μπροστά στην τηλεόραση.Πρώτη έρχεται η σειρά «The Night Agent», η οποία σημείωσε 812.000.000 ώρες τηλεθέασης από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023. Ακολουθεί το «Ginny & Georgia, με 655.100.000 ώρες και στη συνέχεια, βρίσκονται τα «The Glory» με 622.800.000 ώρες, το «Wednesday» με 507.700.000 ώρες και τελευταία στη πεντάδα είναι η σειρά «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» με 503.000.000 ώρες τηλεθέασης.Στη λίστα με τις περισσότερες ώρες τηλεοπτικής προβολής βρίσκονται επίσης, οι σειρές «You», «La Reina del Sur», «Outer Banks», «FUBAR», «Manifest», «Kaleidoscope», «Firefly Lane», «The Mother», «Physical: 100», «Crash Course in Romance», «Love is Blind», «BEEF», «Τhe Diplomat», «Luther» και τέλος, «Fake Profile».Μετά τη δημοσίευση της αναφοράς, ένα μέλος της εταιρείας, έγραψε σε ανακοίνωσή του: «Η επιτυχία στο Netflix έρχεται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη και δεν καθορίζεται από τις ώρες προβολής μόνο. Έχουμε εξαιρετικά επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με λιγότερες και υψηλότερες ώρες προβολής. Όλα έχουν να κάνουν με το αν μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή ενθουσίασε το κοινό της — και το μέγεθος αυτού του κοινού σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του τίτλου».