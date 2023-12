Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για Γιώργο Θεοφάνους: Θεωρώ με θαυμάζει, λέει καλά λόγια για μένα, αλλά τώρα δεν έχουμε επαφές

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cxh5id4pq2qp)

αναφέρθηκε στο θρυλικό συγκρότημα ONE, του οποίου υπήρξε μέλος, και αποκάλυψε πως οι ONE είναι μαζί από το 2019.Όπως είπε ο τραγουδιστής, έκανε ένα φιλανθρωπικό videoclip με το χριστουγεννιάτικο τραγούδι των ONE, «Χριστούγεννα 2100».Για τη συνεργασία του με την Πέγκυ Ζήνα είπε: «Σκίζουμε με την Πέγκυ Ζήνα στη Θεσσαλονίκη, το κλίμα είναι πολύ αγαπησιάρικο», είπε.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ευτράπελα που του έχουν συμβεί πάνω στην σκηνή: «Βγήκα στην σκηνή και είχα ξεχάσει το μικρόφωνο, «πέθαναν» όλοι στα γέλια. Μας έχουν έρθει μέχρι και πιρούνια στο πρόσωπο μαζί με τα λουλούδια κατά λάθος. Υπήρχαν στιγμές που υπήρχε και σκληρός ανταγωνισμός. Υπήρχαν στιγμές που γύρισα σπίτι και έκλαιγα. Είμαι λίγο παραπάνω ευαίσθητος απ’ ότι πρέπει», είπε και αποκάλυψε την πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχει δεχτεί: «Με τους ONE μία θαυμάστρια μου χτύπησε το κουδούνι και ήρθε με τη βαλίτσα της να μείνει σπίτι μου».«Η σχέση μου με τον Γιώργο Θεοφάνους είναι εκρηκτική. Θεωρώ με θαυμάζει, λέει καλά λόγια για μένα, αλλά τώρα δεν έχουμε επαφές».Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου αποκάλυψε πως ζορίστηκε στα επαγγελματικά και τα προσωπικά του, ενώ αναφέρθηκε και στον θεσμό της Eurovision.«Η Eurovision είναι εθισμός, αλλά τώρα έχω άλλες προτεραιότητες. Έχει γίνει νεανική υπόθεση, σχεδόν παιδική. Εύχομαι να πάει πολύ καλά η Μαρίνα Σάττι στην Eurovision, είναι πολύ ταλαντούχο κορίτσι».«Η ΕΡΤ δεν θεωρώ ότι έχει αντικειμενική επιλογή στα τραγούδια, υπάρχουν υπόγειες μεθοδεύσεις. Πέρσι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision δεν ήταν έτοιμος, ήταν μία εμφάνιση σχολικής εορτής», δήλωσε.