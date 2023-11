Ανίτα Πάλενμπεργκ: Το κορίτσι των Rolling Stones που έγινε διάσημο για τα καπρίτσια και τα ερωτικά σκάνδαλα

Η ιστορία της Ανίτα Πάλενμπεργκ ξετυλίγεται στο ντοκιμαντέρ «Catching Fire: The story of Anita Pallenberg»

Ανάμεσα στη Μισέλ Μπρετόν και τον Μικ Τζάγκερ (1970)

Με τη Μάριαν Φέιθφουλ (1967)

Η Πάλενμπεργκ στο σετ της ταινίας «Performance»

Με τον Κιθ Ρίτσαρντς (1970)

Με τον Ρίτσαρντς και τον γιο τους Μάρλον, στη βίλα τους στη Γαλλία (1971)

Με τον Κιθ Ρίτσαρντς, τον γιο τους Μάρλον και τον Μικ Τζάγκερ στη Σουηδία, αρχές των 70s

Αλίς Ντελάλ, Παμ Χογκ, Ανίτα Πάλενμπεργκ (2017)

Με την Κέιτ Μος (2004)

Tο ντοκιμαντέρ των Σβετλάνα Ζιλ και Αλέξις Μπλουμ,, αποκαλύπτει την ιστορία μιας ροκ ψυχής, ηθοποιού, μούσας και σκοτεινής γυναίκας που έγινε διάσημη τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Η περιήγηση στον κόσμο της γίνεται με τη βοήθεια ενός all star καστ που περιλαμβάνει τα παιδιά της Μάρλον και Αντζελα και τον πατέρα τους και πρώην σύντροφό της Κιθ Ρίτσαρντς , οι οποίοι ξετυλίγουν τη ζωή της μούσας των Rolling Stones μέσα από μαρτυρίες και οικογενειακές φωτογραφίες. Ανίτα Πάλενμπεργκ ; Η εκθαμβωτική ξανθιά γεννήθηκε στη Ρώμη το 1942 και μεγάλωσε στην εμπόλεμη Γερμανία. Πήγε σε αυστηρό οικοτροφείο, όπου έμαθε να μιλά άπταιστα τέσσερις γλώσσες, αλλά αποβλήθηκε στα 16 της. Αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε για ένα διάστημα μέλος της διαβόητης σκηνής του «εργοστασίου» (σ.σ. «Factory») ταλέντων του Αντι Γουόρχολ. Ωστόσο, μια τυχαία συνάντηση με τους Rolling Stones, ενώ βρισκόταν στο Μόναχο, θα άλλαζε για πάντα την πορεία της ζωής της.από τη σχέση της με τον Μπράιαν Τζόουνς, ιδρυτή του θρυλικού συγκροτήματος, ο οποίος φέρεται να ήταν βίαιος και χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Ο Τζόουνς θα πνιγεί τελικά στα 27 του στην πισίνα του, το 1969, και ο θάνατός του θα καταχωρηθεί ως ατύχημα. Κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης τους, η Ανίτα παραδέχτηκε πως έκανε σεάνς στο διαμέρισμά τους και χρησιμοποιούσε έναν πίνακα Οuija για να επικοινωνήσει με τα πνεύματα. Αργότερα, και όταν ήταν πλέον σε σχέση με τον Κιθ Ρίτσαρντς, σύμφωνα με έναν φίλο, «έμπαιναν στο αυτοκίνητο και έφευγαν για να ψάξουν για UFO μέσα στη νύχτα».ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Ρίτσαρντς, είχε αρχίσει ήδη να χάνεται στην άβυσσο της ηρωίνης και να ασχολείται με τη μαύρη μαγεία, γεγονός που την οδηγούσε σε όλο και πιο σκοτεινές διαδρομές. «Είχα ένα ενδιαφέρον για τον βουδισμό», θα δήλωνε η ίδια αργότερα, «και τους ανθρώπους που ασχολούνταν με τη μαύρη μαγεία στους οποίους με σύστησε ο φίλος μου Κένεθ Ανγκερ. Ο κόσμος του αποκρυφισμού με γοήτευε».θεωρείται ο σωτήρας της, ο άνθρωπος που την έσωσε από τον βίαιο Μπράιαν Τζόουνς, αλλά προφανώς δεν κατάφερε να τη σώσει από τα υπόλοιπα πάθη της. Λόγω της σχέσης τους, η Πάλενμπεργκ θα παρέμενε αιωνίως συνυφασμένη με τον μύθο των Rolling Stones.Tο 1970 η Ανίτα συμπρωταγωνίστησε με τον Μικ Τζάγκερ στο «Performance», μια αμφιλεγόμενη αστυνομική ταινία σε σκηνοθεσία των Ντόναλντ Κάμελ και Νικολά Ρογκ, στην οποία ακούγονται και δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones: το ερωτικό τραγούδι «Gimme shelter» και το αγαπημένο του Τζάγκερ «You can’t always get what you want». Σύμφωνα με τον φωτογράφο Σέσιλ Μπίτον, ο οποίος τραβούσε φωτογραφίες στα γυρίσματα της ταινίας, η Πάλενμπεργκ είχε παράλληλη σχέση με τον Τζάγκερ και σε μια ερωτική σκηνή «άρχισαν να κάνουν έρωτα στ’ αλήθεια».συγχωρήσει την απιστία της και θα μείνει μαζί της είκοσι χρόνια στη διάρκεια των οποίων θα αποκτήσουν τρία παιδιά: τον πολυαγαπημένο της Μάρλον, που πίστευε ότι το πνεύμα του Τζόουνς είχε μετενσαρκωθεί μέσα του, την Αντζελα και τον Τάρα, ο οποίος πέθανε μυστηριωδώς στην κούνια του σε ηλικία δέκα εβδομάδων. Ο θάνατός του ήταν η αφορμή για τη μητέρα του Ρίτσαρντς να χαρακτηρίσει την Πάλενμπεργκ ακατάλληλη και να της πάρει την επιμέλεια της Αντζελα. Ο Μάρλον, όμως, έμεινε μαζί της.για χρόνια να αποτοξινωθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και τελικά τα κατάφερε το 2000, παραμένοντας νηφάλια 17 χρόνια μέχρι που άφησε την τελευταία της πνοή το 2017. Το 2008 είχε δηλώσει στον «Guardian» ότι είχε εγκαταλείψει τη συγγραφή της αυτοβιογραφίας της. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα -και έξι μετά τον θάνατό της- η ζωή της παίρνει σάρκα και οστά μέσα από προσωπικά της αρχεία, σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει στόχο να τη συστήσει στις νέες γενιές.τελευταίες της συνεντεύξεις, το 2016, η Πάλενμπεργκ είχε πει προφητικά: «Είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εχω κάνει τόσα πολλά εδώ. Η μητέρα μου πέθανε στα 94 της χρόνια. Δεν θέλω να χάσω την ανεξαρτησία μου. Τώρα είμαι πάνω από 70 ετών και για να είμαι ειλικρινής δεν πίστευα ότι θα ζούσα πάνω από τα 40».