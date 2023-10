Τζένιφερ Άνιστον: Αντιδράσεις στο Twitter για την εμφάνισή της - Το πρόσωπό της είναι αγνώριστο και περίεργο

Ορισμένοι θεατές της σειράς «» παραπονέθηκαν στο X/Twitter ότι είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν την πρωταγωνίστριά, την, εξαιτίας των αισθητικών επεμβάσεων που υποστηρίζουν ότι έχει κάνει στο πρόσωπό της.«Παρακολουθώ τη νέα σεζόν του "The Morning Show" & δεν μπορώ να ξεπεράσω το πρόσωπο της Τζένιφερ Άνιστον! Τι έκανε; ... το έκανε σχεδόν αγνώριστο & περίεργο», έγραψε ένας λογαριασμός.«Μοιάζει με φρικιό, δεν μπορώ να την βλέπω πια και κάποτε ΑΓΑΠΟΥΣΑ την Τζένιφερ Άνιστον. Το να κάνεις επέμβαση και να χαλάς το πρόσωπό σου δεν είναι το ίδιο πράγμα», σχολίασε ένας άλλος.«Δεν έχω ιδέα τι έκανε στον εαυτό της, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν ότι θα είναι νέοι για πάντα;», δήλωσε ένα άτομο.«Απλά θέλω η Τζένιφερ Άνιστον να ξέρει ότι είναι όμορφη και ότι δεν χρειάζεται να βελτιώνει/απο-γηράζει το πρόσωπό της με τον τρόπο που το έχει κάνει», έγραψε ένας άλλος.Ένας ειδικός συμφώνησε με τους ερασιτέχνες, λέγοντας στην New York Post ότι η 54χρονη Άνιστον μοιάζει σαν να έχει υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση.«Σίγουρα έχει κάνει χειρουργική επέμβαση», δήλωσε στην Post ο διάσημος πλαστικός χειρουργός προσώπου Dr. Σαμ Ριζκ από το γραφείο του στην Park Avenue.«Ο τύπος που βελτίωσε τα μάγουλα, τις παρειές και το λαιμόν της. Και τα μάτια της φαίνονται ανανεωμένα, και αυτό είναι κάτι περισσότερο από το Botox» δήλωσε.

‘Morning Show’ fans cringe at Jennifer Aniston’s face: ‘Unrecognizable and weird’ https://t.co/kImmoNoEVF pic.twitter.com/8QIPbmpR8c

Η Άνιστον το 2007

Επίσης, πιστεύει ότι η Άνιστον έκανε «βαθύ επίπεδο λίφτινγκ προσώπου», «το οποίο ανυψώνει περισσότερο τον ιστό γύρω από το σαγόνι και το μάγουλο», και «βλεφαροπλαστική», χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του περιττού δέρματος γύρω από το βλέφαρο.Ο Ριζκ έχει χειρουργήσει διασημότητες όπως η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Real Housewives of New Jersey», Τζένιφερ Φέσλερ (55 ετών) και λέει ότι τέτοιες επεμβάσεις είναι συνηθισμένες σε γυναίκες τέτοιας ηλικίας.«Πολλοί ασθενείς στις αρχές των 50 αναζητούν αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις για να επιτύχουν ένα πιο σφιχτό σαγόνι», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα σχετικά με τη γήρανση είναι όταν αρχίζουμε να το παρατηρούμε γύρω από τη γραμμή του σαγονιού και αρχίζουμε να αποκτούμε μάγουλα και χαλαρό λαιμό».Κατά ειρωνικό τρόπο, η Άνιστον έχει ταχθεί κατά της αισθητικής χειρουργικής στο παρελθόν.«Υπάρχει ... αυτή η πίεση στο Χόλιγουντ να είσαι αιώνιος. Νομίζω ότι αυτό στο οποίο έχω γίνει μάρτυρας, είναι να βλέπω γυναίκες να προσπαθούν να παραμείνουν αγέραστες... Είμαι ευγνώμων που μαθαίνω από τα λάθη τους γιατί δεν κάνω ενέσεις στο πρόσωπό μου», είχε δηλώσει η ηθοποιός στο Yahoo Beauty το 2015.Το 2007, η πρωταγωνίστρια του «Friends» παραδέχτηκε ότι έκανε πλαστική στη μύτη της. «Έκανα διόρθωση [ενός αποκλίνοντος διαφράγματος] - το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ. Κοιμήθηκα σαν μωρό για πρώτη φορά μετά από χρόνια», είχε σχολιάσει η Άνιστον.«Όσον αφορά όλες τις άλλες [φήμες], όσο βαρετό και αν ακούγεται, εξακολουθεί να είναι δικό μου. Όλα. Εξακολουθούν να είναι δικά μου» είχε τονίσει.Έκανε μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση για να «διορθώσει ένα αποκλίνον διάφραγμα που είχε γίνει λανθασμένα πριν από 12 χρόνια», αποκάλυψε ο εκπρόσωπός της στο Us Weekly το 2018.Ωστόσο, η Άνιστον δήλωσε ότι είναι αντίθετη με το να αγγίζει άλλα μέρη του προσώπου της και ότι η «καρδιά της ραγίζει» για τις διασημότητες που πήραν την απόφαση να το κάνουν.«Σκέφτομαι, "Θεέ μου, αν ήξερες πόσο μεγαλύτερη φαίνεσαι". Προσπαθούν να σταματήσουν το ρολόι και το μόνο που μπορείς να δεις είναι ένα ανασφαλές άτομο που δεν αφήνει τον εαυτό του απλά να γεράσει», παραπονέθηκε η σταρ.Τώρα, ο κόσμος στα κοινωνικά δίκτυα κατακεραυνώνει την Άνιστον για την ίδια συμπεριφορά.