Eurovision 2024: Ποια είναι τα φαβορί του αποψινού ημιτελικού - Δείτε βίντεο με τις συμμετοχές

Η βραδιά θα επιφυλάσσει για ακόμη μία φορά εκπλήξεις, συνεπώς μένει να δούμε ποιες χώρες θα συμπληρώσουν την τελική δεκάδα των νικητών του ημιτελικού.Στον δεύτερο ημιτελικό διαγωνίζονται οι παρακάτω χώρες (με σειρά εμφάνισης, τραγουδιστή ή συγκρότημα, τραγούδι)1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop2. Αλβανία / BESA - TITAN3. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI4. Ελβετία Nemo - The Code5. Τσεχία / Aiko - Pedestal6. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave7. Δανία / SABA - SAND8. Αρμενία / LADANIVA - Jako9. Λετονία / Dons - Hollow10. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:1111. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter12. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over13. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi14. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane15. Νορβηγία / Gåte - Ulveham16. Ολλανδία / Joost Klein - Europapa