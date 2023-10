Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Παίρνω μεγάλη χαρά από το να ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι

Κλείσιμο

ξεκαθάρισε γιατί ποζάρει συχνά γυμνή στο Instagram στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me».«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω τον εαυτό μου γυμνό ή με καινούργια φορέματα», γράφει η τραγουδίστρια, σύμφωνα με τους New York Times.«Νομίζω όμως ότι αν είχαν φωτογραφηθεί από άλλους ανθρώπους χιλιάδες φορές, αν τους είχαν σπρώξει και ποζάρει για την έγκριση άλλων ανθρώπων, θα καταλάβαιναν ότι παίρνω μεγάλη χαρά από το να ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι και να βγάζω τη δική μου φωτογραφία» προσθέτει.Η τραγουδίστρια, η οποία βρισκόταν υπό κηδεμονία από το 2008 έως το 2021, έχει μοιραστεί αμέτρητες γυμνές φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, επιδεικνύοντας το σώμα της σε παραλίες σε όλο τον κόσμο και έχει μοιραστεί ακόμη και φωτογραφίες όπου πόζαρε γυμνόστηθη ενώ έκανε ιππασία.Οι τολμηρές αναρτήσεις έχουν όμως προκαλέσει προβλήματα ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τους δύο γιους της, τον 18χρονο Πρέστον και τον 17χρονο Τζέιντεν, τους οποίους μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φεντερλάιν.«Είναι σχεδόν σαν να πρέπει να ποστάρει κάτι στο Instagram για να τραβήξει την προσοχή», δήλωσε ο Τζέιντεν στο βρετανικό ITV πέρυσι. «Αυτό συνεχίζεται εδώ και χρόνια και χρόνια και χρόνια και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να μην σταματήσει ποτέ πραγματικά».Ο Φεντερλάιν, εντωμεταξύ, δήλωσε στο ίδιο δίκτυο ότι συχνά εξηγεί στους γιους τους ότι το Instagram είναι «απλώς ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η [Σπίαρς] προσπαθεί να εκφραστεί».Ωστόσο, ο 45χρονος Φεντερλάιν σημείωσε ότι το να βλέπουν τη μητέρα τους γυμνή στο διαδίκτυο μπορεί να είναι «δύσκολο» για τα αγόρια.«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να είσαι έφηβος και να πρέπει να πας στο λύκειο», πρόσθεσε. «Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι τους ρωτούν γι' αυτό ή τους μιλούν γι' αυτό;».Η τραγουδίστρια δεν έχει δει τον Πρέστον και τον Τζέιντεν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, αλλά το «Page Six» επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι επανασυνδέθηκαν τηλεφωνικά πριν οι έφηβοι μετακομίσουν στη Χαβάη με τον πατέρα τους τον Αύγουστο.Πηγές μοιράστηκαν επίσης ότι η ποπ σταρ συζήτησε με τα παιδιά της το γεμάτο βόμβες βιβλίο της, το οποίο κυκλοφορεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου.Παρά την απόσταση στη σχέση τους η Σπίαρς αφιέρωσε το «The Woman in Me» στους δύο γιους της, γράφοντας στην αρχή ότι είναι η «αγάπη της ζωής [της]».