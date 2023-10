'Top Gun: The Next Generation' TV Series to Go Inside Navy Pilot School https://t.co/BX8V0daMsp — The Hollywood Reporter (@THR) October 16, 2023

Κλείσιμο

Μιαντοκιμαντέρ εμπνευσμένη από το «» έρχεται στο Nat Geo.Το «Top Gun: The Next Generation» θα παρακολουθήσει μια ομάδα μαθητών πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ καθώς προετοιμάζονται για να γίνουν πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών στο πρόγραμμα «Advanced Flight Training Program» του στρατού. Η παραγωγή της «Zinc Media Group» διαθέτει πρωτοφανή πρόσβαση σε ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα εκπαίδευσης και επιλογής του Πολεμικού Ναυτικού.Το «Top Gun» θα παρακολουθήσει «ένα ευρύ φάσμα μαθητών πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού» καθώς ξεκινούν «μερικές από τις πιο δύσκολες πτητικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της προσγείωσης σε ένα αεροπλανοφόρο στη θάλασσα. Ο ελιτίστικος χαρακτήρας της σειράς μαθημάτων σημαίνει ότι μόνο μια μειοψηφία - οι καλύτεροι - θα καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή για να πετάξουν το πιο προηγμένο αεροσκάφος στον κόσμο, το F-35C Lightning II. Αυτή η πρόσβαση για πρώτη φορά θα επιτρέψει στη σειρά να ακολουθήσει τους υποψήφιους ναυτικούς αεροπόρους σε κάθε βήμα της διαδρομής - στον αέρα, στην αίθουσα διδασκαλίας, εκτός βάσης και στο σπίτι - καθώς ανακαλύπτουμε ποιος έχει αυτό που χρειάζεται για να φτάσει στο F-35C».Η παραγωγή έρχεται έπειτα από την τεράστια επιτυχία του «Top Gun: Maverick» του 2022 με εισπράξεις 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.«Με τόσα εκατομμύρια θαυμαστές της ταινίας σε όλο τον κόσμο, με τράβηξε αμέσως αυτή η σειρά. Αυτοί οι επίλεκτοι πιλότοι τζετ δεν είναι μόνο εξαιρετικά επιτυχημένοι και εντυπωσιακοί, αλλά όλοι έχουν να διηγηθούν πολύ διαφορετικές ιστορίες», δήλωσε ο Τομ Μακντόναλντ, ο οποίος εργάζεται στο «Global Factual and Unscripted Content» στο Nat Geo. «Με την αποκλειστική πρωτοφανή εσωτερική πρόσβαση του Nat Geo, αυτή η σειρά υπόσχεται να είναι ένα συναρπαστικό, οπτικά εντυπωσιακό και συναρπαστικό ταξίδι στον έντονα ανταγωνιστικό κόσμο των ελίτ πιλότων».Η Τάνια Σο, διευθύνουσα σύμβουλος της «Zinc Television», πρόσθεσε: «Η στενή πρόσβαση που έχουμε αποκτήσει στους χαρακτήρες και τα συναισθηματικά ιστορικά τόξα που διατρέχουν τη σειρά θα δημιουργήσουν μια ζωντανή, συναρπαστική αφήγηση γύρω από τους νέους άνδρες και τις γυναίκες που ξεκινούν αυτή την εξαιρετικά αγχωτική διαδικασία. Αυτή η αφήγηση θα απογειώσει τη σειρά πέρα από το θόρυβο και το θέαμα των μαχητικών αεροσκαφών, για να αφηγηθεί τις τεταμένες, αποχρώσες και οδυνηρές ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τη δημόσια παλικαριά. Πρόκειται για ένα μοναδικό έργο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές».Το «Top Gun: The Next Generation» έχει εγκριθεί, ενώ η ημερομηνία πρεμιέρας θα ανακοινωθεί αργότερα.