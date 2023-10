Ραλφ Λόρεν: «Δεν σχεδιάζω ρούχα αλλά όνειρα»

Η Κρίστι Τέρλινγκτον στην πασαρέλα του Ralph Lauren Ανοιξη - Καλοκαίρι 2024

Με τη σύζυγό του Ρίκι και τα τρία παιδιά τους Ντέιβιντ, Αντριου και Ντίλαν στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη (1977) Στα 90s o Λόρεν σχεδίασε τα ρούχα για την τηλεοπτική σειρά της Οντρεϊ Χέπμπορν «Gardens of the world»

«Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το πώς νιώθεις

με τον εαυτό σου και το τι πιστεύεις κάθε μέρα. Εχει να κάνει

με το να ζεις την καλύτερη ζωή που μπορείς»

Ο Ραλφ Λόρεν είναι για τους Αμερικανούς ό,τι και η αστερόεσσα: ένα σύμβολο συνυφασμένο με το αμερικανικό όνειρο. Για τους Ευρωπαίους είναι η απάντηση της άλλης πλευράς του Ατλαντικού σε ιστορικούς γαλλικούς οίκους όπως οι Dior, Yves Saint Laurent, Chanel. «Αν δεν υπήρχε ο Ralph Lauren, μπορεί να μην υπήρχε μόδα στην Αμερική», έχει τονίσει η σιδηρά κυρία της μόδας Αννα Γουίντουρ.

Σε φιλανθρωπικό γκαλά με την πριγκίπισσα Νταϊάνα (1996)

1. Με τη συνοδοιπόρο του στη ζωή Ρίκι παντρεύτηκαν το 1964. Εδώ, στο σπίτι τους στο Ιστ Χάμπτον (1977) 2. Ο Ραλφ Λόρεν δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τα σπορ 3. Στο φινάλε του σόου για τη συλλογή Spring 1996 Ready-To-Wear

Το art de la table στο δείπνο που παρατέθηκε αντικατόπτριζε την αισθητική που συνοδεύει την υπογραφή Ralph Lauren Τζούλιαν Μουρ, Τζένιφερ Λόπεζ, Νταϊάν Κίτον, Αμάντα Σέιφριντ

Μάθιου Ρις, Κέρι Ράσελ, Μίντι Κάλινγκ, Εμα Ρόμπερτς, Κάρα Ντελεβίν

«Η νέα συλλογή εκπέμπει ρομαντισμό. Αναμείξαμε έντονα χρώματα με λάμψη και πολυτελείς χειροποίητες λεπτομέρειες»

INFO



"Ο οίκος Ralph Lauren αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το LH Group με δύο καταστήματα: την πρώτη Ralph Lauren Boutique στον Πύργο της Κηφισιάς, η οποία φιλοξενεί τη limited edition σειρά Purple, και την Boutique Polo Ralph Lauren στην aesthete γωνία της Πανεπιστημίου με την Κριεζώτου, στο κέντρο της Αθήνας." Δίπλα του από το 1964 βρίσκεται η πολυαγαπημένη σύζυγος και συνοδοιπόρος του Ρίκι Αν Λεβ-Μπιρ-Λόρεν. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Αντριου, παραγωγό ταινιών και ηθοποιό, την Ντίλαν, επιχειρηματία εστίασης, και τον Ντέιβιντ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ralph Lauren Corporation, παντρεμένο με τη Λόρεν Μπους, εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.



Αν και παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας τον Σεπτέμβριο του 2015, ο ίδιος παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του δημιουργικού τμήματος.



Ακόμη κι αν παρέδωσε τα ηνία στα νεότερα μέλη της οικογένειάς του, ο δραστήριος σχεδιαστής πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο προκειμένου να ενημερώνεται για τα πάντα.



To 1987 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καλοήθους όγκου στον εγκέφαλο. Από τη μέρα που ανάρρωσε πλήρως προσφέρει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο με σκοπό να απαλύνει τον πόνο όσων υποφέρουν: «Σιχαίνομαι να με αποκαλούν “φιλάνθρωπο” μόνο και μόνο επειδή κάνω μερικά πράγματα μέσα από την καρδιά μου», απαντά λιτά και αφοπλιστικά, αποκαλύπτοντας πολλά περισσότερα για τον χαρακτήρα του.

Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια για να επιστρέψει ο Ραλφ Λόρεν στις πασαρέλες. Με μια εμβληματική επίδειξη πριν ενα μήνα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη , ο Αμερικανός μόδιστρος έδωσε το μεγάλο «παρών» με διάσημα μοντέλα, όπως η Κρίστι Τέρλινγκτον και η Ναταλία Βοντιάνοβα, να αναδεικνύουν το western glam που χαρακτηρίζει τη γυναικεία συλλογή του για την Ανοιξη-Καλοκαίρι 2024. «Η νέα κολεξιόν μου εκπέμπει ρομαντισμό και κομψότητα.Προσφέρει την ελευθερία της δημιουργίας ενός προσωπικού στυλ μέσα από ξεθωριασμένα τζιν, ζωγραφισμένα λουλούδια και εμβληματικά σχέδια σε μαύρο και χρυσό. Αναμείξαμε έντονα χρώματα με λάμψη και πολυτελείς χειροποίητες λεπτομέρειες. Η νέα αυτή συλλογή μου είναι μια ωδή στη χειραφετημένη γυναίκα», μας είπε ο ίδιος.Λίγο αργότερα θα άνοιγε τις πόρτες προς τη μεγαλοπρεπή αίθουσα γνέφοντας στη σύζυγό του Ρίκι Αν Λεβ-Μπιρ-Λόρεν, όπου δεξιώθηκαν τους εκλεκτούς καλεσμένους τους.Το art de la table δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα αυθεντικό δείγμα της φινέτσας που ακολουθεί πάντα το όνομά του, θυμίζοντας αυτή τη φορά την αισθητική που έχει υιοθετήσει στο ράντσο του στο Κολοράντο - ήταν σαν να προσκαλούσε τους fashionistas στο σπίτι του.Οι δημιουργίες του παρέπεμπαν ανέκαθεν στο στυλ της βρετανικής αριστοκρατίας, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την αμερικανική ελίτ της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Από την πρώτη του σειρά ανδρικών ενδυμάτων, το 1968, ξεχώρισαν τα κλασικά τουίντ κοστούμια, ενώ με την πρώτη γυναικεία σειρά, το 1971, συνέχισε τις εξερευνήσεις του στον κόσμο του καλού γούστου. Ηταν εκείνος που εφηύρε το American preppy, το cool αλλά κομψό look που αποθέωσαν μερικά από τα μεγαλύτερα style icons στην ιστορία του ανδρικού στυλ, όπως οι Στιβ ΜακΚουίν και Πολ Νιούμαν., όπως είναι το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε το 1939 στο Μπρονξ από γονείς ρωσοεβραϊκής καταγωγής. Στα εφηβικά του χρόνια άλλαξε το επώνυμό του σε Λόρεν προς τιμήν της ηθοποιού Λορίν Μπακόλ, την οποία λάτρευε. Μετά το Λύκειο άρχισε να εργάζεται ως πωλητής ρούχων και παράλληλα να παρακολουθεί μαθήματα management σε νυχτερινό σχολείο. Εργάστηκε ένα μικρό διάστημα για την Brooks Brothers ως βοηθός πωλήσεων προτού γίνει πωλητής για την εταιρεία γραβατών Rivetz και αργότερα για την Beau Brummell -επίσης με αντικείμενο τις γραβάτες-, όταν έπεισε τον πρόεδρό της να του επιτρέψει να δημιουργήσει τη δική του σειρά.Το 1967 ξεκίνησε τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα σχεδιάζοντας γραβάτες. «Οραματιζόμουν έναν άνδρα με κλασική εμφάνιση να φορά φαρδιά γραβάτα, κάτι που τότε δεν υπήρξε μόδα. Ευτυχώς, ήταν λίγοι εκείνοι που θεώρησαν αυτό το αξεσουάρ εκκεντρικό ή παλιομοδίτικο, οι περισσότεροι λάτρεψαν εκείνες τις γραβάτες. Είχαν τέτοια απρόσμενη επιτυχία που κάποιοι τις αγόραζαν σε όλα τα χρώματα. “Μα το ίδιο σχέδιο σε όλα τα χρώματα;” αναρωτιόμουν τότε». Οι γραβάτες εκείνες έφεραν την επωνυμία Polo, ένα brand που έμελλε να τον κάνει γνωστό στα πέρατα της οικουμένης.άρχισε δειλά-δειλά να σχεδιάζει τα ρούχα που λάτρεψε η Αμερική, αποσπώντας τα πλέον κολακευτικά σχόλια από ειδήμονες της μόδας σε ΗΠΑ και Ευρώπη, που ο σχεδιαστής συμπεριέλαβε στην αυτοβιογραφία του:«Το μπλουζάκι Polo είναι για τον Ralph Lauren ό,τι είναι ο Μίκυ Μάους για την Disney ή το Αγαλμα της Ελευθερίας για τη Νέα Υόρκη. Είναι το σύμβολο της εταιρείας που δημιούργησε ο Ραλφ Λόρεν, ένα σύμβολο που παραπέμπει όχι μόνο σε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, αλλά σε μια κομψή καθημερινότητα. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ίδιου του αμερικανικού στυλ.Με μια εκπληκτική ικανότητα να μετατρέπει τα όνειρά του σε πραγματικότητα, ο Λόρεν δημιούργησε έναν ισχυρό οίκο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έγινε η ζωντανή ενσάρκωση της αμερικανικής αισιοδοξίας και του αμερικανικού oνείρου», σχολίαζε ο καλός του φίλος Καρλ Λάγκερφελντ στην ταινία «Very Ralph», ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει για το θρυλικό μπλουζάκι: «Ηθελα το Polo μου να γίνει μέρος της ζωής εκείνου που το φοράει.Δεν γνώριζα ότι στην πορεία θα γινόταν το σήμα κατατεθέν μου σε όλο τον κόσμο. Ο,τι σχεδιάζω προέρχεται από τον τρόπο που ζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Είναι ειλικρινές, από καρδιάς και απευθύνεται σε όλους».ανδρικών ρούχων Ralph Lauren Polo, με το χαρακτηριστικό λογότυπο που δημιούργησε χάρη στην αγάπη του για τα σπορ, έκανε ντεμπούτο στα τέλη των 60s αντιπροτείνοντας τη διακριτική κομψότητα απέναντι στο περιβόητο αμερικανικό κιτς. Εχοντας εξασφαλίσει έναν εκθεσιακό χώρο στο Empire State Building, ο Λόρεν διψά για επιτυχία και παραδίδει ο ίδιος τις παραγγελίες στα καταστήματα. Το περίφημο πολυκατάστημα Bloomingdale’s πουλά την ανδρική σειρά του σε αποκλειστικότητα. Η επιχείρησή του επεκτείνεται και σε γυναικεία ενδύματα, αρώματα και έπιπλα σπιτιού. Από την Νταϊάν Κίτον και τον Γούντι Αλεν στον «Νευρικό εραστή» (1977) μέχρι τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και άλλους πρωταγωνιστές του «Υπέροχου Γκάτσμπυ» (2013), ο χαρισματικός σχεδιαστής κατέκτησε και το Χόλιγουντ με τις δημιουργίες του. Μάλιστα τόλμησε να κάνει και ένα απολαυστικό cameo στα «Φιλαράκια» (6η σεζόν).ο δημοφιλής σχεδιαστής διατηρεί το χαμηλό προφίλ που είχε από το ξεκίνημά του, η επιχειρηματική επιτυχία του μεταφράζεται σε περίπου 7 δισ. δολάρια και μια θέση στη λίστα «Forbes» ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους ανθρώπους της μόδας. Το θρυλικό Polo του αποτελεί για πάνω από πέντε δεκαετίες το πιο ευπώλητο ρούχο στον κόσμο, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο κομμάτια: «Είχα τη χαρά να δω όλους τους Αμερικανούς προέδρους των τελευταίων 50 χρόνων να φορούν το T-shirt μου. Τίποτα δεν μου προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι άφησα ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα στον χώρο της μόδας». Η εκκεντρικότητα που χαρακτηρίζει το σύμπαν της μόδας δεν αφορούσε ποτέ τον Λόρεν, τουλάχιστον στην εξτραβαγκάν εκδοχή της. Είναι ο άνδρας που θα φορέσει με την ίδια άνεση ένα μπλουτζίν, αλλά και το σμόκιν του. «Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το πώς νιώθεις με τον εαυτό σου και το τι πιστεύεις κάθε μέρα. Εχει να κάνει με το να ζεις την καλύτερη ζωή που μπορείς και να απολαμβάνεις την πληρότητά της γύρω σου», μου εξηγεί.και τα είδη σπιτιού με την υπογραφή και το απαράμιλλο στυλ του, κατάφεραν να κατακτήσουν ακόμη και τη συχνά σνομπ Γηραιά Ηπειρο. Οι καναπέδες του, τα υφάσματά του, οι προτάσεις του για το interior design είναι μερικοί μόνο λόγοι που ο ταλαντούχος σχεδιαστής έχει ταυτιστεί και με το σύγχρονο ευ ζην.Το coffee table book «Ralph Lauren - A Way of Living» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Rizzoli λειτουργεί ως παράθυρο στον αθέατο κόσμο του, σε ιδιωτικούς χώρους του, όπως το απέραντο ράντσο στο Κολοράντο, το εξωτικό εξοχικό στην Τζαμάικα, το ρετιρέ στην 5η Λεωφόρο με θέα στο Σέντραλ Παρκ στο Μανχάταν, το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Μοντόκ και το εξοχικό κτήμα του στο Μπέντφορντ. Τα σπίτια του αντικατοπτρίζουν το όραμά του για τη ζωή.«Τα μάτια μου είναι στραμμένα στη ζωή. Είναι η κάμερά μου. Επεκτείνω την εμπειρία της ιδιωτικής ζωής μου στη δουλειά μου επειδή η ζωή είναι η βιβλιοθήκη μου», λέει στο «Gala». Η αδιάκοπη προσήλωσή του στη δική του άποψη περί αισθητικής είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας του. «Από το ξεκίνημά μου είχα μια βασική αρχή: να είμαι αυθεντικός και να υπερασπίζομαι αυτό που θέλω να είμαι χωρίς εκπτώσεις».