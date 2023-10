Το πείραμα της Χατζηπαντελή και η «κωλοτούμπα» της Σπυροπούλου

-

: Μάθετε πού και πώς ψηφίζετε βήμα-βήμα

-

-

- Δείτε

Δύσκολα τα πράγματα για το «Fame Story» στην prime time. Πτώση και για την «Φάρμα». Ερχεται και το «I’ m a celebrity, get me out of here» την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου. Ας ελπίσουμε ότι στην θέση του διάσημου δεν θα μπει ο τηλεθεατής αναζητώντας διέξοδο. Θα δείξει…Πρεμιέρα και για τη νέα φιλόδοξη σειρά του Alpha «» στις 22.40. Αυτή η ζώνη ενισχύθηκε και ενισχύεται σημαντικά μετρώντας ήδη τέσσερις δυνατούς παίκτες της μυθοπλασίας.: ποια παρουσιάστρια, η οποία είναι εκτός στην παρούσα φάση, ζητούσε από τον στυλίστα της εκπομπής της, να αλλάξει το ντύσιμο της συνεργάτιδάς της, προκειμένου να δείχνει λιγότερο όμορφη;