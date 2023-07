Killers of the Flower Moon: Οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Λίλι Γκλάντστοουν εντυπωσιάζουν στο νέο τρέιλερ

Κλείσιμο

Η Paramount και η Apple έδωσαν στη δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ για την ταινία του», με πρωταγωνιστές τουςκαι Λίλι Γκλάντστοουν σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς.Το «Killers of the Flower Moon» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Σκορσέζε μετά το «Irishman» του 2019. Η πρωτότυπη ταινία της Apple έχει ορίσει την ευρεία κινηματογραφική της κυκλοφορία για τις 20 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα προβάλλεται σε streaming στο Apple TV+.Το «Killers of the Flower Moon» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του David Grann, το οποίο ερευνά τις δεκάδες φρικιαστικές δολοφονίες των Osage στην Οκλαχόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Η ταινία του Σκορσέζε και το βιβλίο του Grann ακολουθούν το ειδύλλιο του Enerest Burkhart (Ντικάπριο) και της Mollie Kyle (Γκλάντστοουν) και τον τεράστιο πλούτο ενός έθνους ιθαγενών Αμερικανών.Η επίσημη σύνοψη έχει ως εξής: «Το πετρέλαιο έφερε μια περιουσία στο έθνος των Όσατζ, οι οποίοι έγιναν εν μία νυκτί μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ο πλούτος αυτών των ιθαγενών Αμερικανών προσέλκυσε αμέσως τους λευκούς παρείσακτους, οι οποίοι χειραγωγούσαν, εκβίαζαν και έκλεβαν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν από τους Osage πριν καταφύγουν στη δολοφονία. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία... Το "Killers of the Flower Moon" είναι ένα επικό εγκληματικό γουέστερν, όπου η αληθινή αγάπη διασταυρώνεται με την ανείπωτη προδοσία».Στο «Killers of the Flower Moon» πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζέσι Πλέμονς, Τάντου Κάρντιναλ, Τζον Λίθγκοου και Μπρένταν Φρέιζερ, ανάμεσα σε άλλους.Η ταινία, όπου έλαβε εξαιρετικές θετικές κριτικές.