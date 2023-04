Legend of Cinema

έδειξε τη στήριξή του στον μακροχρόνιο συνεργάτη του, καθώς ο διάσημος σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο «Legend of Cinema» στοστο Λας Βέγκας.O βραβευμένος με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο υποστήριξε τον αγαπημένο του σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε, καθώς την Πέμπτη, το CinemaCon τίμησε την καριέρα του που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.Το επίσημο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Θεάτρων απένειμε στον 80χρονο σκηνοθέτη το εναρκτήριο βραβείο «», το οποίο εφεξής θα ονομάζεται «Βραβείο Μάρτιν Σκορσέζε».Επίσης, δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες εικόνες από τη νέα του ταινία «», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντι Κάπριο.Το «Killers of the Flower Moon» σηματοδοτεί την έκτη ταινία του Ντι Κάπριο με τον Σκορσέζε μετά τα «The Wolf of Wall Street» (2013), «Shutter Island» (2010), «The Departed» (2006), «The Aviator» (2004) και «Gangs of New York» (2002).«Αυτή είναι η έκτη μου ταινία με τον Λίο και η 10η με τον [Ρόμπερτ], και η πρώτη μου με τους δύο μαζί», δήλωσε ο Σκορσέζε επί σκηνής - σύμφωνα με το Hollywood Reporter.«Πρόκειται για μια ταινία που έχει σχεδιαστεί για να τη βλέπουμε σε μεγάλη οθόνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εκτιμήσετε τις ταινίες στις οικιακές οθόνες, αλλά αυτή είναι μια ταινία για μεγάλη οθόνη και αυτό κάναμε».Και συμπλήρωσε ο θρυλικός δημιουργός: «Όπως θα δείτε τώρα, μπορώ να κάνω αυτή την ταινία μόνο με τους συνεργάτες που είναι αξιόλογοι και που είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο να ζωντανέψουν αυτή την ιστορία σε επική κλίμακα».