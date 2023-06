----------------

Στο First Dates οι κρατήσεις έχουν πάρει φωτιά! Τα τραπέζια στο εστιατόριο των singles είναι έτοιμα και οι Ζεν, Τάσος, Γεωργία και Κωνσταντίνα, υποδέχονται τους νέους καλεσμένους τους με το πιο λαμπερό χαμόγελο και χαρά!Απόψε, Δευτέρα 19 Ιουνίου, «ποδαρικό» κάνει μια παλιά γνώριμη του First Dates. H Καρίνα επιστρέφει με ανανεωμένη διάθεση για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα, με ένα νέο πρόσωπο, που με τις απόψεις του θα μπορέσει να σταθεί στο… ύψος των προσδοκιών της. Η Σάρα φέρνει έναν αέρα πολυπολιτισμικό στο First Dates και έρχεται για να περάσει καλά και ό,τι προκύψει. Η Μαίρη μπαίνει πρώτη φορά στη διαδικασία ενός «τυφλού» ραντεβού, πιστεύοντας στη μαγεία του άγνωστου. Από την άλλη, η Καρυοφυλλιά έρχεται συνειδητά με στόχο την επικοινωνία και το φλερτ, που της έχουν λείψει.Ο Ριχάρδος νιώθει αντίστοιχα πως πάντα κάτι λείπει ή κάτι υπάρχει παραπάνω, σε σχέση με όσα ψάχνει. Θα καταφέρει, άραγε, να βρει την ισορροπία, που θα τον εντυπωσιάσει; Ο πολυταξιδεμένος Αλέξανδρος είναι μια μποέμ ψυχή, που απολαμβάνει τις νέες εμπειρίες, ενώ ο Κώστας από τη Δράμα αναζητά το ταίρι που θα τον αντέξει σε μία νέα περιπέτεια ζωής. Ο Μαρίνος, δηλώνει ρομαντικός και με αγάπη σε πολλά και διαφορετικά χόμπι. Θα συναντήσει άραγε το κορίτσι που θα τον ξεσηκώσει με το νάζι και τα ενδιαφέροντα της;Το «πολύ» παίζει αρκετά στο σημερινό επεισόδιο και όχι τυχαία. Χαρακτηρίζει την ανυπομονησία αλλά και τη διάθεση των νέων ζευγαριών να ζήσουν μια μοναδική βραδιά. Ένα φιλί στο τέλος είναι η μεγάλη απόδειξη ότι στο First Dates όλα είναι δυνατά!