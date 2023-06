Αναστασία Τερζή: Ποια είναι η εντυπωσιακή γιατρός που μπαίνει στους «Προδότες» του ΑΝΤ1 - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Την ώρα που το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου «Οι Προδότες» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Τετάρτη στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, εντύπωση προκαλεί μεταξύ των παικτών η συμμετοχή της εκρηκτικής Αναστασίας Τερζή, της τραγουδίστριας, μοντέλου και πτυχιούχου της Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μαγνητίζει με την εντυπωσιακή της εικόνα.Η ξανθιά καλλονή λίγο πριν την πρεμιέρα του ριάλιτι παιχνιδιού και τον εγκλεισμό της στην έπαυλη, μαζί με τους 21 ακόμα παίκτες, βρίσκεται στο Άμστερνταμ απ΄ όπου και ευχήθηκε στους εκατοντάδες χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους σε Instagram και Facebook καλό μήνα.Σύμφωνα με τα βιογραφικά της στοιχεία στην επίσημη σελίδα του ριάλιτι παιχνιδιού, η 27χρονη ζει στην Αθήνα και επαγγελματικά δραστηριοποιείται και στο Ντουμπάι καθώς εκεί διατηρεί σαλόνι ομορφιάς. Από το 2020 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχίου στην μοριακή και εφαρμοσμένη φυσιολογία από την Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ από την οποία αποφοίτησε το 2017.Η ίδια έχει συμμετάσχει και σε αρκετούς διαγωνισμούς ομορφιάς, καθώς το 2021 είχε διακριθεί ως Miss Greece. Την ίδια χρονιά ταξίδεψε στον Λίβανο για την εκπροσώπηση της χώρας μας στον διεθνή διαγωνισμό Miss World Next Top Model 2021 όπου έλαβε το τίτλο “Miss best body”.Σε νεαρότερη ηλικία έχει κατακτήσει τον τίτλο «Μiss Grand Greece International», ενώ το 2014 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπανγκόκ, στον διεθνή διαγωνισμό «Μiss International», κατακτώντας τον τίτλο «Μiss Fashion Model of the World». Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι στην Ελλάδα με συνεργασίες δίπλα στον Λευτέρη Πανταζή και τον Πάνο Κιάμο ενώ πολλές είναι και οι εμφανίσεις στο εξωτερικό.Σχετικά με το παιχνίδι δηλώνει πως λατρεύει τα μυστήρια και ότι μπορεί πολύ εύκολα να παραπλανήσει και να μπερδέψει τους γύρω της.Η 27χρονη λατρεύει επίσης τα ταξίδια και τις φωτογραφήσεις με μαγιό κι αυτό φαίνεται από τις αμέτρητες αναρτήσεις της.