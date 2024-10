Ριάνα: Δήλωσε ότι θέλει να συνεργαστεί με την Μπίλι Άιλις - Η απάντηση της τραγουδίστριας

Κλείσιμο

Όπως φαίνεται, θαυμάστρια τηςείναι και ηΣε συνέντευξη που έδωσε σε μια 11χρονη δημοσιογράφο του Access Hollywood στο πρόσφατο launch event για τη νέα της συλλογή Fenty x Puma αυτή την εβδομάδα, η Ρίρι ρωτήθηκε ποια θα ήταν η μουσική συνεργασία των ονείρων της.«Αν μπορούσα να κάνω ένα τραγούδι με την Μπίλι Άιλις. Είναι τόσο καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.Φυσικά, αυτή η δήλωση δεν θα μπορούσε να μην πέσει στην προσοχή της Άιλις, η οποία κατέφυγε στο Instagram για να εκφράσει τον τεράστιο ενθουσιασμό της. Σε story της η 22χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε το εν λόγω κλιπ από τη συνέντευξη της Ριάνα και έγραψε: «What in the absolute fuck oh my God what the fuck» -σε ελεύθερη μετάφραση: «Τι λες τώρα, Θεέ μου!», εκφράζοντας ταυτόχρονα την έκπληξη και τον ενθουσιασμό της.Η νέα μουσική είναι μια μακροχρόνια επιθυμία των θαυμαστών της Ριάνα. Η 36χρονη σούπερ σταρ δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ από το «Anti» του 2016. Πιο πρόσφατα, λίγο πριν ερμηνεύσει στο ημίχρονο του Super Bowl του 2023, η Ριάνα τραγούδησε το βασικό single του soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», με τίτλο «Lift Me Up».Η Ριάνα αποκάλυψε επίσης πριν από λίγο καιρό ότι ξεκινά από την αρχή το ένατο στούντιο άλμπουμ της και η μεγιστάνας της ομορφιάς είναι «προετοιμασμένη» να επιστρέψει στο στούντιο με τη νέα της προοπτική.«Ναι, ξεκινάω από την αρχή», δήλωσε η σταρ στο Entertainment Tonight. «Αλλά δεν θέλω να παραμελήσω τα τραγούδια που έχω, οπότε στην πραγματικότητα θέλω να επιστρέψω και να ακούσω πράγματα με νέα "αυτιά", με τη νέα μου προοπτική και μετά να δω τι ισχύει και τι εξακολουθώ να αγαπώ».: EPA, Shutterstock