76ο Φεστιβάλ Καννών: Αίμα, δάκρυα και (καουμποϊκος) ιδρώτας

Η Ούμα Θέρμαν στο κόκκινο χαλί. Η διάσημη ηθοποιός κατέφτασε στις Κάννες με όλη της την οικογένεια

Ενα φιλί από τη σύζυγο Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και την κόρη τους Κάρις Ζέτα Ντάγκλας για τον παλαίμαχο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο του έργου του

Η Κέιτ Μπλάνσετ στο κόκκινο χαλί

Μπορεί να μην ενθουσίασε ο τελευταίος «Ιντιάνα Τζόουνς», όμως ο Χάρισον Φορντ έχει κερδίσει δικαίως μια θέση στις καρδιές όλων, αλλά και Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για το έργου του συνολικά

H Aντέλ Εξαρχόπουλος, εκθαμβωτική, στην πρεμιέρα της σειράς του Τζόναθαν Κοέν «La flamme»

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με τον Ιθαν Χοκ και τους συντελεστές του πολυσυζητημένου γκέι γουέστερν «Strange Way of Life»

Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας Ιθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ

Νέο αίμα, δάκρυα (άφθονα) και ιδρώτας φέτος στις Κάννες , που φάνηκε να ανακτούν, μετά την περσινή κάπως αμήχανη χρονιά, τον πανηγυρικό χαρακτήρα τους. Μια σειρά από αστέρες που έχουν σημειώσει μπόλικες εργατοώρες στα κινηματογραφικά πλατό, από τον Μάρτιν Σκορσέζε έως τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, εμβληματικές πρωταγωνίστριες, όπως η Ούμα Θέρμαν, η Νάταλι Πόρτμαν, η Σκάρλετ Γιόχανσον ή η Τζούλιαν Μουρ, ποιοτικοί κινηματογραφιστές, στάρλετ που συγκεντρώνουν πάνω τους φλας με πανάκριβα διαμάντια (κατά προτίμηση Chopard, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ) και αποκαλυπτικές τουαλέτες, όπως αυτή που λάνσαρε η πάντοτε σέξι Αντέλ Εξαρχόπουλος, είναι τα σημεία αναφοράς ενός φεστιβάλ που δεν έκρυψε ποτέ την αίγλη του.Ισα-ίσα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κινηματογραφικά φεστιβάλ που προηγήθηκαν, το 76ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών συγκεντρώνει, λόγω τοποθεσίας και κλίματος, όχι μόνο τα μεγαλύτερα ονόματα, αλλά και όλα τα μοντέλα και διασημότητες του Instagram που θεωρούν τις Κάννες ως το ιδανικό μέρος για μια σειρά από παράλληλες προωθητικές ενέργειες.Ετσι, ανάμεσα στους διάσημους αστέρες, πολλές ήταν οι Ελληνίδες οι οποίες είχαν και αυτές την ευκαιρία να δοκιμαστούν στο κόκκινο χαλί, όπως η Δούκισσα Νομικού και η Βίκυ Καγιά. Παρότι η φετινή χρονιά δεν έχει έντονο ελληνικό στοιχείο όπως η περσινή, τον σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει ο νέος πρόεδρος του φεστιβάλ και δύο φορές βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα Ρούμπεν Εστλουντ ως δεδηλωμένα φιλέλληνας, ο οποίος δεν ξεχνάει ότι το μεγαλύτερο μέρος της πανδημίας το είχε περάσει στην αγαπημένη του Χιλιαδού στην Εύβοια, στην οποία επιστρέφει όποτε βρίσκει αφορμή και χρόνο.Αν όμως ο καλός καιρός βοηθάει στο να αποκαλυφθεί το κάλλος των διάσημων πρωταγωνιστριών, οι οποίες φαίνεται να τα δίνουν όλα στην Κρουαζέτ, αφού οι εμφανίσεις έχουν γίνει ήδη σημείο αναφοράς για τις κοσμικές στήλες, αντίστοιχο θόρυβο έχει προκαλέσει και η μαζική απόβαση των αστέρων. Ειδικά φέτος που με το πέρας της πανδημίας οι πρεμιέρες ήταν πολύ περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά, ενώ τρομερό πανικό και μαζική συμφόρηση έχουν προκαλέσει οι διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Από την πρώτη κιόλας μέρα οι λιμουζίνες στριμώχνονταν για να αποβιβάσουν τους διάσημους πρωταγωνιστές, οι οποίοι επέστρεψαν για πρώτη φορά μετά την πανδημία τόσο δυναμικά στα κόκκινα χαλιά και τις πρεμιέρες.Ακόμα και τα Οσκαρ δεν είχαν φέτος την απαραίτητη αίγλη, ούτε την ομορφιά ενός φυσικού τοπίου που να επιτρέπει το χαλαρό κλίμα και την άνεση δίνοντας τη δυνατότητα ειδικά σε αστέρες που δεν έχουν επιλέξει το Χόλιγουντ ως μόνιμη κατοικία τους να κάνουν ένα πέρασμα από το αγαπημένο τους φεστιβάλ. Τις Κάννες επέλεξε, για παράδειγμα, ο Τζόνι Ντεπ για τη δυναμική επιστροφή του στον κινηματογράφο που είχε πανηγυρική ανταπόκριση, ειδικά όσον αφορά τους θαυμαστές του που δεν έπαψαν να τον επευφημούν έξω από την αίθουσα και το ξενοδοχείο.Ωστόσο, το δυναμικό comeback συνοδεύτηκε από μια σειρά από αρνητικά σχόλια όχι μόνο για την ταινία «» της Μαϊγουέν Λε Μπεσκό, όπου ερμήνευε τον Λουδοβίκο τον 15ο, αλλά και για τα εμφανώς κιτρινισμένα δόντια του διάσημου πρωταγωνιστή. Βέβαια στα κακεντρεχή σχόλια που ακολούθησαν στο Τwitter, το οποίο, εκτός από τη συνολικότερη εμφάνιση, μάλλον είδε θετικά την επαναφορά του ηθοποιού στα κόκκινα χαλιά μετά τη δικαστική περιπέτειά του με την Αμπερ Χερντ, ο ίδιος έδωσε αποστομωτική απάντηση λέγοντας πως δεν νιώθει άσχημα καθώς πιστεύει ότι τα δόντια του μοιάζουν «με ινδικές χάντρες που στολίζουν το υπόλοιπο σύνολο»!Ενδεχομένως να μην περίμενε κανείς κάτι άλλο από τον απρόβλεπτο σχεδόν 60άρη ηθοποιό, ο οποίος, εκτός από τα αμέτρητα τατουάζ, του δεν μπορούσε να κρύψει την εμφανή συγκίνησή του από το παρατεταμένο χειροκρότημα που ακολούθησε τη λήξη της πρεμιέρας του στις Κάννες. Το σινεμά φαίνεται να αγαπάει τα αμαρτωλά και απολολώτα τέκνα του, τα οποία σπεύδει να υποδεχθεί με θέρμη κάθε φορά που δίνεται ευκαιρία: το είχε κάνει με τον Μίκι Ρουρκ, το κάνει τώρα με τον Τζόνι Ντεπ, αλλά και με άλλα «κακά» παιδιά που ξαναβρίσκουν τον δρόμο προς την τέχνη.Ταυτόχρονα, οι Κάννες έδειξαν να τιμούν με το παραπάνω τους «γερόλυκους» όπως ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Χάρισον Φορντ, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη χαρά και τα δάκρυά τους για την τιμή που τους έκανε ο κορυφαίος θεσμός του σινεμά.Ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος κατέφθασε στην Κρουαζέτ... συν γυναιξί και τέκνοις, δηλαδή την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και την κόρη τους Κάρις Ζέτα Ντάγκλας, φαίνεται να μην ξεχνάει τους κλασικούς ρόλους που έχει ερμηνεύσει στην καριέρα του, όπως τον περίφημο Γκόρντον Γκέκο στη «Wall Street» του Ολιβερ Στόουν, στον οποίο αναφέρθηκε με ιδιαίτερη νοσταλγία, όπως αντίστοιχα ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει ή, μάλλον, αποχαιρετάει με τον ωραιότερο τρόπο τον ρόλο του ως δυναμικού αρχαιολόγου στη σειρά ταινιών του Ιντιάνα Τζόουνς.Ο ρόλος του «Ιντι» φαίνεται να συνόδευσε όλη τη μακροχρόνια κινηματογραφική καριέρα του διάσημου ηθοποιού χαρίζοντάς του μερικές αξέχαστες στιγμές και φυσικά ένα τεράστιο ποσό στον λογαριασμό του, ικανό να τον πείσει να πάρει ξανά, για τελευταία φορά, το διάσημο καπέλο και το μαστίγιό του για τις ανάγκες του «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» (που λένε ότι έχει αρχαιοελληνικές αναφορές).Μπορεί η ταινία να μην ενθουσίασε τόσο το κοινό, αλλά ο συγκινημένος Χάρισον Φορντ με τα δημόσια λόγια αγάπης στη γυναίκα του και τις ωραίες δηλώσεις μετά την παραλαβή ενός Χρυσού Φοίνικα-έκπληξη, που δεν είχε καν ανακοινωθεί, αποζημίωσε με το παραπάνω το κοινό. Ενδεχομένως να μην υπήρχε καλύτερος αποχαιρετισμός για τον πολυαγαπημένο ρόλο του «Ιντι» από αυτόν (χαλάλι η μάχη με τα φίδια και τους σοβαρούς τραυματισμούς που παραλίγο να του στοιχίσουν τη ζωή).Ωστόσο Κάννες δεν νοούνται χωρίς εντυπωσιακές εμφανίσεις αλλά και δυναμικές παρουσίες από πρωταγωνίστριες που έχουν γράψει ιστορία, όπως η Ούμα Θέρμαν , η οποία κατέφθασε στη Γαλλία συνοδευόμενη από όλη, κυριολεκτικά, την οικογένεια: την κόρη της Μάγια Χοκ, η οποία πρωταγωνιστεί στο πολυσυζητημένο «Asteroid City» τουτο οποίο αναμένεται να κάνει επίσης πρεμιέρα στις Κάννες, και τον γιο της Λέβον Ρόαν Θέρμαν-Χοκ.Η ταινία του Αντερσον ήταν ήταυτή που περιμένουν με τη μεγαλύτερη αγωνία όλοι όχι μόνο για το ιδιοσυγκρασιακό, εστέτ στυλ του σκηνοθέτη, που είναι πάντα σημείο αναφοράς, και το παράδοξο science fiction θέμα του, αλλά και για την πλειάδα των (σέξι) πρωταγωνιστριών όπως της Μάργκοτ Ρόμπι, της Σκάρλετ Γιόχανσον, αλλά και της Τίλντα Σουίντον.Στην ταινία του Αντερσον σημαίνοντα ρόλο παίζει και ο παλιός γνώριμος των Καννών Τομ Χανκς, ο οποίος πέρυσι είχε κλέψει τις εντυπώσεις με τον ρόλο του στον μοχθηρό μάνατζερ του Ελβις Πρίσλεϊ στην ομώνυμη ταινία. Στο κόκκινο χαλί αναμένεται επίσης να φτάσουν παρέα η Τζούλιαν Μουρ με τη Νάταλι Πόρτμαν για τις ανάγκες της πρεμιέρας του «May December» του Τοντ Χέιν, ενός αγαπημένου σκηνοθέτη της Μουρ, καθώς η προηγούμενη συνεργασία μαζί του της στο «Far From Heaven» της είχε χαρίσει τέσσερις υποψηφιότητες για Οσκαρ.Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Αντέλ Εξαρχόπουλος στο κόκκινο χαλί, η οποία πόζαρε μαζί με τους πρωταγωνιστές της σειράς «La Flamme» του Τζόναθαν Κοέν. Γενικά μιλώντας, οι ταινίες φαίνεται να ανταγωνίζονται σε αίγλη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πρεμιέρες, τις σειρές και πολλοί λένε ότι στις Κάννες είναι ήδη ισχυρός ο συμψηφισμός ανάμεσα στα δύο είδη.Οσο όμως υπάρχουν τεράστια ονόματα όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος δείχνει να μην αποχωρίζεται ποτέ τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον οποίο εμπιστεύεται με κλειστά τα μάτια για πρωταγωνιστή του, όπως και τον παλιόφιλό του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, δεν θα πάψουν ποτέ οι ταινίες να είναι όχι μόνο ο πυλώνας του σινεμά, αλλά αυτές που δικαιολογούν τη μυθιστορία του.Ο Σκορσέζε είναι, επομένως, ένα τεράστιο κεφάλαιο ανεξάρτητα από το αν πλέον δείχνει πια να στρέφει το ενδιαφέρον του προς το Netflix, το οποίο δέχεται να χρηματοδοτεί το επικό του όραμα. Ειδικά το τελευταίο με τον τίτλο « Killers of the Flower Moon », που έχει επίσης διάρκεια τρεις ώρες και 26 λεπτά, και πραγματεύεται ένα κρίσιμο θέμα, όπως o μαζικός διωγμός των Ινδιάνων της φυλής Osage από την Οκλαχόμα ύστερα από την εξεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου.Επειδή όμως αρκεί ένας Πέδρο για να κάνει τη διαφορά, οι Κάννες έχουν κάθε λόγο να λατρεύουν όχι μόνο τον Πέδρο Αλμοδόβαρ που ξεσηκώνει το απαραίτητο σούσουρο το οποίο χρειάζεται κάθε φεστιβάλ που σέβεται τον εαυτό του, αλλά και τον συνονόματο και πρωταγωνιστή της ταινίας του Πέδρο Πασκάλ, που είναι το νέο κινηματογραφικό αντικείμενο του πόθου. Εν προκειμένω, όχι μόνο των γυναικών, αλλά και των ανδρών, αφού η νέα, μικρού μήκους αυτή τη φορά, ταινία του Πέδρο επαναφέρει το γκέι γουέστερν, ένα είδος που καθιέρωσε πριν από κάποια χρόνια το «Βrokeback Mountain» μιλώντας για ομοφυλοφυλικούς έρωτες ανάμεσα σε σκληροτράχηλους καουμπόηδες.Η κάμερα του Αλμοδόβαρ είναι σίγουρο ότι αγάπησε με το παραπάνω, εκτός από τον Πέδρο Πασκάλ, τον συμπρωταγωνιστή του Ιθαν Χοκ, ο οποίος μίλησε στις Κάννες με τα καλύτερα λόγια για τη σύμπραξη των τριών τους στη μεξικανική έρημο στη δεύτερη, κατά σειρά, αγγλόφωνη ταινία του Ισπανού σκηνοθέτη. Με γκρίζα μαλλιά, ρυτίδες και κάποια παραπάνω κιλά, ο Χοκ παραμένει ο πρωταγωνιστής που ξέρει να δίνει το αρρενωπό υπόστρωμα που χρειάζεται ακόμα και ο σκηνοθέτης μιας queer ταινίας.Στις αισθαντικές εμφανίσεις των Καννών ας αναφερθεί επίσης η επικείμενη άφιξη του Τζουντ Λο, ο οποίος αυτή τη φορά φοράει το στέμμα του για να υποδυθεί τον Ερρίκο τον Η’ στο πλευρό της εξαίσιας Αλίσια Βικάντερ (συζύγου του Μάικλ Φασμπέντερ) στο «Firebrand» του Καρίμ Αϊνούζ. Τους βασιλιάδες πολλοί εμίσησαν, τη δόξα τους όμως, που φαίνεται να είναι πολύ της μόδας τελευταία, ουδείς.Παρότι οι ελληνικές παρουσίες ήταν μετρημένες φέτος στις Κάννες - με εξαίρεση αυτή του, του μοναδικού Ελληνα που διαγωνίζεται με το «Midnight Skin» στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Κριτικής, έντονες είναι οι δράσεις που ετοιμάζει τόσο το υπερδραστήριο ΕΚΟΜΕ όσο και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Για μια ακόμα χρονιά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στη δημιουργία νέων συνεργασιών, προγραμμάτων και δράσεων που στόχο έχουν να προωθήσουν τον ελληνικό κινηματογράφο στο εξωτερικό. Ειδικότερα, το φεστιβάλ συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο Marché du Film του Φεστιβάλ των Καννών και το Producers Network, στηρίζοντας παραγωγούς από την Ελλάδα. Σημαντική για την κινηματογραφική αγορά είναι η πρωτοβουλία του φεστιβάλ με το όνομα Think Tanks του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία συμβουλευτικής The Catalysts και το European Film Market του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.Το ντοκιμαντέρ δείχνει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα ως είδος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο πλέον διοργανώνει σε σταθερή ετήσια βάση ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο: προκειμένου να στηριχθούν οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ, το φεστιβάλ προωθεί ειδική συνεργασία με την International Emerging Film Talent Association (IEFTA), ενώ αποτελέσματα των κοινών δράσεων πρόκειται να ανακοινωθούν, με ειδική εκδήλωση, στις Κάννες.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AFP / Visual Hellas