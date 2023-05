Ο μεγάλος τελικός της Eurovision για το 2023 ξεκίνησε, με τις 26 χώρες να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στη M&S Bank Arena του Λίβερπουλ.Η ελληνική συμμετοχή με τον Victor Vernicos και το «What They Say» δεν κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο εισιτήριο, όμως η Κύπρος με τον Andrew Lambrou προκρίθηκε, με τον νεαρό τραγουδιστή να κέρδισε τις εντυπώσεις στον β' ημιτελικό όχι μόνο με την ερμηνεία, αλλά και την εμφάνισή του.Τη μεγάλη βραδιά θα ανοίξει η Αυστρία, ενώ τελευταίο στη σκηνή του διαγωνισμού θα ανέβει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση.Τα προγνωστικά δείχνουν μέχρι στιγμής πως τον 67ο διαγωνισμό μουσικής θα κερδίσει η Loreen με το τραγούδι «», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη τραγουδίστρια έχει φέρει ξανά τη νίκη στη Σουηδία το 2012, με το «». Aκολουθεί η Φινλανδία με τον Käärijä και το τραγούδι «Cha Cha Cha» . Αναφορικά με την Κύπρο, βρίσκεται στη 18η θέση των προγνωστικών, ωστόσο η βραδιά σίγουρα θα έχει εκπλήξεις και ανατροπές.1. Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar?

There's not a dry eye in the house after that 😢🇨🇭 #Eurovision pic.twitter.com/5e5cNqDA7E — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

The Serbian pop alchemist has awoken 🇷🇸 #Eurovision pic.twitter.com/B3nd3ONLdj — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

You're stuck on me like a tattoo-hoo-hooooo! 🇸🇪 #Eurovision pic.twitter.com/3hs0zFfZm7 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

2. Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração3. Ελβετία: Remo Forrer – Watergun4. Πολωνία: Blanka – Solo5. Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava6. Γαλλία La Zarra - Évidemment7. Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart8. Ισπανία: Blanca Paloma - Eaea9. Σουηδία: Loreen – Tattoo10. Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje11. Ιταλία: Marco Mengoni - Due vite12. Εσθονία: Alika – Bridges13. Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha14. Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown15. Αυστραλία: Voyager – Promise16. Βέλγιο: Gustaph – Because of You17. Αρμενία: Brunette – Future Lover18. Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna19. Ουκρανία: Tvorchi - Heart of Steel20. Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings21. Γερμανία: Lord Of The Lost - Blood & Glitter22. Λιθουανία: Monika Linkytė – Stay23. Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn24. Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem25. Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ!26. Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller - I Wrote A Song



Το διάσημο κρυστάλλινο μικρόφωνο, το τρόπαιο της Eurovision 2023, θα απονεμηθεί και φέτος, όπως συμβαίνει από το 2008, στην αποστολή που θα νικήσει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού. Σχεδιασμένο από τον Kjell Engman, καλλιτέχνη που δουλεύει με γυαλί εδώ και 30 χρόνια, το τρόπαιο είναι κατασκευασμένο από κρύσταλλο, με χρήση αμμοβολής και βαμμένες λεπτομέρειες.



Το νέο σύστημα ψηφοφορίας

Η επίσημη εφαρμογή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι διαθέσιμη για τις συσκευές iOS, Android και Windows. Εκεί θα υπάρχουν πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και η δυνατότητα ψήφου. Μετά την ψηφοφορία μάλιστα, όσοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, θα λάβουν κι ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τον αγαπημένο τους διαγωνιζόμενο.



Επιπλέον, όσοι παρακολουθούν στις συμμετέχουσες χώρες μπορούν να ψηφίσουν μέσω τηλεφώνου ή/και SMS. Οι σχετικοί αριθμοί θα εμφανίζονται στην οθόνη από κάθε συμμετέχοντα ραδιοτηλεοπτικό φορέα και στο www.esc.vote. Για πρώτη φορά, οι τηλεθεατές που παρακολουθούν σε χώρες που δεν συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, θα μπορούν επίσης να ψηφίσουν στον μεγάλο τελικό.



Όλοι οι τηλεθεατές στις χώρες που δεν συμμετέχουν μπορούν να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας την επίσημη εφαρμογή της Eurovision ή να μεταβούν απευθείας στο www.esc.vote - το νέο κέντρο ψηφοφορίας για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Τόσο η εφαρμογή όσο και η ιστοσελίδα θα παρέχουν αυτόματα τη σωστή μέθοδο ψηφοφορίας για όλες τις χώρες.



Τα αποτελέσματα του τελικού θα καθοριστούν από τη ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών.