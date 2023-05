Κυκλοφόρησε χθες το τρέιλερ της του πολυαναμενόμενου σίκουελ My Big Fat Greek Wedding 3 ωστόσο μεγάλη εντύπωση προκαλεί ότι από το πρώτο τρέιλερ και από το cast της ταινίαςλείπει το όνομα του ηθοποιού και ευρωβουλευτήο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελίες για τα αδικήματα του βιασμού και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.Υπενθυμίζουμε ότι οκαι ηδιατηρούν φιλικές σχέσεις και είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 2009 στην ταινία «Έρωτας αλά Ελληνικά».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cl3cq6kuutah)

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Γεωργούλης θα είχε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της τρίτης ταινίας. Εξάλλου σε συνεντεύξεις του το καλοκαίρι του 2022 ο ίδιος είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του στην ταινία για την οποία ήταν πολύ ενθουσιασμένος.Στο podcast τηςπριν από 9 μήνες είχε πει για τη συμμετοχή του στην ταινία και τον ρόλο του: «Κάνω έναν τύπο ο οποίος είναι αγρότης σε ένα νησί, που δεν λέει ποιο ακριβώς νησί στα πλαίσια της ταινίας της Νίας Βαρντάλος My Big Fat Greek Wedding 3… Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν θα πω τς ακριβώς γίνεται… Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Κέρκυρα και την Αθήνα».Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τη συμμετοχή στην ταινία και στης εφημερίδα «Espresso» τον περασμένο Αύγουστο:Τα γυρίσματα τις ώρες που γράφονται αυτές οι γραμμές συνεχίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι ακόμα μία φορά με τη Νία Βαρντάλος, η οποία είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και μια εξαιρετική επαγγελματίας. Ολοι οι συντελεστές βάζουμε στην ταινία όλη μας την αγάπη και την προσοχή, όμως η Νία, η οποία και τη σκηνοθετεί και την έχει γράψει, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Φυσικά τη θαυμάζω και όλες τις φορές που έχουμε συνεργαστεί μου μεταδίδει μια υπέροχη θετική ενέργεια.Αυτό το καλοκαίρι θα εργάζομαι. Δηλαδή, το διάστημα που σταματά η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ συνεχίζω με τα γυρίσματα για την ταινία «Γάμος αλά ελληνικά 3», στην Κέρκυρα. Νομίζω ότι περνάω το καλοκαίρι μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το πάθος μου, κάτι που με συμπληρώνει και μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζομαι και να δημιουργώ.Επίσης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου, όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε για την -τότε- αλλαγή στο look του εκείνος απάντησε: «Το μουστάκι είναι γιατί θα κάνω τον Super Mario», είπε αρχικά αστειευόμενος και στη συνέχεια αποκάλυψε πως το νέο του look οφείλονταν στον ρόλο του στην ταινία «Γάμος αλά ελληνικά 3» με τη Νία Βαρντάλος που γυρίζεται στην Ελλάδα.«Η αποκάλυψη είναι αυτή. Το μουστάκι είναι για τον ρόλο μου στην ταινία. Το κυριότερο είναι σε μια τέτοια παραγωγή η γλώσσα. Όταν ένας ρόλος δεν είναι στη μητρική σου γλώσσα πρέπει να σκάψεις βαθιά για να βρεις το συναίσθημα που θα πεις τα λόγια σου. Στην ταινία υποδύομαι τον Πέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και επεσήμανε ότι με τη Νία Βαρντάλος διατηρεί μια πολύ φιλική σχέση.