Η Eurovision των αντιδράσεων, τα σποτ της «πλάκας» και ο τυφώνας Μαρκουλάκης

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Η οι υπεύθυνοι για την Eurovision στην ΕΡΤ είδαν άλλη πρόβα ή άλλα βλέπουν και άλλα καταλαβαίνουν. Δεν εξηγείται αλλιώς ο διθύραμβος που αποτυπώνεται στα αδιανόητα δελτία Τύπου που στέλνει η δημόσια τηλεόραση. Ξεκούρδιστη πρόβα, κακά Αγγλικά, ανύπαρκτη σκηνική παρουσία. Ξυπόλυτος στ’ αγκάθια ο Βίκτορας Βερνίκος θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να ανατρέψει το κλίμα των εντυπώσεων. Ο ίδιος νεότατος και ονειροπόλος προσπαθεί. Για την ΕΡΤ δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. Πάντως ας θυμίσουμε και στους αναγνώστες ότι αυτή την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη είναι οι ημιτελικοί και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός της πιο άνευρης Γιουροβίζιον.Λόγω του ημιτελικού της Πέμπτης δεν θα προβληθεί Survivor ενώ λόγω του τελικού, το Just the two of us «μετακομίζει» εκτάκτως Παρασκευή.Αλλαγές φυσικά προκαλεί και το debate των πολιτικών αρχηγών το βράδυ της Τετάρτης όπου μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η σχεδόν το μονοπωλεί, καθώς το Mega έχει δέσμευση για μετάδοση αγώνακαι θα ακολουθήσει τους κανόνες.Και μιας και ο λόγος για εκλογές, ας μιλήσουμε και για τον τραγέλαφο των σποτ. Ειδικά κάποια δεκάλεπτα λειτουργούν σχεδόν τιμωρητικά για όποιον αντέξει να τα παρακολουθήσει. Το πιο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που οι πολίτες σχολιάζουν αυτά που βλέπουν και ακούνε. Πολλοί συχνά με ρωτούν αν πρόκειται για τρολιές ή για πραγματικά προεκλογικά βίντεο.Η επικοινωνία είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία κάτι που τα επιτελεία των κομμάτων το γνωρίζουν καλά αλλά μάλλον έχουν στερέψει από ιδέες. Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση πάνω στο συγκεκριμένο θέα επιχειρείται απόψε στο Mega από την εκπομπή « MEGA Stories » η οποία ακολουθεί τους υποψηφίους στα «στρατηγεία» τους, καταγράφει τη μαζική επικοινωνιακή στροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χαρτογραφεί τους νέους κώδικες πολιτικής επικοινωνίας. Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντά δυο influencers του διαδικτύου που ανέλαβαν για πρώτη φορά, σε προεκλογική περίοδο, να πάρουν συνέντευξη από τους δύο διεκδικητές της εξουσίας. Ο λόγος για την Νεφέλη Μεγκ και τη Zoe Pre, τις YouTubers που βρέθηκαν απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα, στην προσπάθεια των κομματικών επιτελείων να προσεγγίσουν την «ψηφιοποιημένη» Gen Z. Φιλοξενούνται επίσης ο social media expert του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Πανάγου, ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος, ο οποίος εξηγεί τη σημασία του ενδυματολογικού κώδικα για έναν πολιτικό. Παράλληλα, η δημοσιογράφος του MEGA καταγράφει, με τη βοήθεια του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, του Τσολιά της «Ελληνοφρένειας», τα αβαντάζ και τα ντεφό των πολιτικών αρχηγών πριν από την κάλπη.Κι άλλο casting θα πραγματοποιηθεί αυτές τις μέρες για την θέση της παρουσίασης του τηλεπαιχνιδιού «» στον ΑΝΤ1. Μα τι ψάχνουν;Εντυπωσιακές οι πρώτες φωτογραφίες από τους « Προδότες ». Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης κλέβει την παράσταση και ευτυχώς επέστρεψε για τα καλά στην τηλεόραση. Κρατήστε το αυτό…ποια εκπομπή διεκδικεί βασική πανελίστρια ανταγωνιστικής εκπομπής με άκρα μυστικότητα;