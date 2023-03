Με έναν πρωτότυπο τρόπο προλόγισε το νέο του single ο Λιούις Καπάλντι

Ο ποπ σταρ σε συνεννόηση με τη British Airways έκανε μία εμφάνιση - έκπληξη στα 35.000 πόδια, αιφνιδιάζοντας τους επιβάτες ενός αεροπλάνου

Λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου, ο 26χρονος Σκωτσέζος σε ρόλο αεροσυνοδού, διέσχισε το αεροσκάφος με ένα καροτσάκι ποτών και μοίρασε αναψυκτικά.

Όσοι επέβαιναν στην πτήση από Λονδίνο Heathrow προς Λος Άντζελες εξεπλάγησαν όταν αντιλήφθηκαν ότι ο άνδρας που μεταφέρει τρόφιμα, είναι ο πολυβραβευμένος σταρ της μουσικής.

Μεταξύ των επιβατών, βρίσκονταν και τέσσερις μεγάλοι φαν του Καπάλντι, που είχαν λάβει ειδική πρόσκληση για την πτήση και έπαθαν σοκ όταν το ο τραγουδιστής έφτασε με την κιθάρα του.

Βίντεο από την έκπληξη, μοιράστηκε ο Καπάλντι με τους 6,1 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram.

Ο hitmaker στη συνέχεια έκανε καντάδα στους πελάτες με ένα ρεφρέν και έναν στίχο από το ακυκλοφόρητο κομμάτι του «Wish You The Best», το οποίο ανήκει στο επερχόμενο νέο του άλμπουμ με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».

Οι στίχοι αναφέρουν ότι «φαίνεται πως η Γλασκώβη απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το Λος Άντζελες» ενώ την ίδια στιγμή ταξίδευαν όλοι μαζί πάνω από τον Ατλαντικό.

«Είμαι σε μια πτήση από το Heathrow του Λονδίνου στο LAX και θα τραγουδήσω μερικά τραγούδια για τους επιβάτες» λέει ο Καπάλντι στο βίντεο και πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση: «Νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα, απλά στέκομαι εδώ και δείχνω όμορφος. Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι τώρα, ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιος κοιμάται».