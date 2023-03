βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έχρισε «ιππότη» τον κιθαρίστα των Queen, Μπράιαν Μέι σε μία ξεχωριστή τελετή στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Είναι το πρώτο μέλος του θρυλικού συγκροτήματος που έλαβε αυτή την τιμητική διάκριση για την μακρόχρονη προσφορά του στην μουσική και την φιλανθρωπία.

«Δεν υπάρχουν λόγια» έγραψε, μεταξύ άλλων ο θρυλικός κιθαρίστας σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο από την στιγμή που χρίζεται ιππότης με την χαρακτηριστική κίνηση του Καρόλου να ακουμπά το βασιλικό ξίφος στους ώμους του.

Το 2005, ο Μέι είχε πάρει τον τίτλο του CBE (Commander of the Order of the British Empire), ενώ ο ντράμερ των Queen, Ρότζερ Τέιλοr έχει λάβει το τίτλο του OBE (Officer of the Order of the British Empire).