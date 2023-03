Όσκαρ 2023: 12 φωτογραφίες από τα παρασκήνια της 95ης τελετής Η φετινή απονομή είχε γέλια, χαρές και συγκίνηση 13.03.2023, 17:44

Τα Όσκαρ είναι μια από τις μεγαλύτερες βραδιές στη βιομηχανία του θεάματος, με διασημότητες και κινηματογραφιστές να συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της χρονιάς.



Ενώ η ίδια η τελετή είναι το κύριο γεγονός, οι φωτογραφίες από τα παρασκήνια αποτυπώνουν τις ειλικρινείς στιγμές που συχνά περνούν απαρατήρητες από το κοινό. Οι φωτογραφίες αυτές παρέχουν μια ματιά στα πραγματικά συναισθήματα, τις αντιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις των σταρ και του συνεργείου στα παρασκήνια.



Οι backstage φωτογραφίες δείχνουν τις στιγμές χαράς και ανακούφισης μετά τη βράβευση. Η ευτυχία στα πρόσωπα των νικητών, οι αγκαλιές που μοιράζονται με τους συναδέλφους τους και τα δάκρυα ευγνωμοσύνης αποτυπώνονται σε αυτές τις εικόνες. Οι φωτογραφίες αυτές μας δίνουν μια γεύση από τα προσωπικά συναισθήματα, που συχνά είναι κρυμμένα από τον υπόλοιπο κόσμο κατά τη διάρκεια της τελετής.



Δείχνουν επίσης τη συντροφικότητα και τις φιλίες μεταξύ των ηθοποιών, των σκηνοθετών και άλλων μελών της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Βλέπουμε αστέρες που γνωρίζονται εδώ και χρόνια να μοιράζονται τα γέλια τους και βλέπουμε επίσης τις νέες φιλίες που δημιουργούνται στα Όσκαρ.



Ακολουθούν 12 φωτογραφίες από τα παρασκήνια της 95ης τελετής



Η Σάρα Πόλλεϊ κέρδισε το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για το «Women Talking» και δεν μπορούσε να μη μοιραστεί τη χαρά της με τους ηθοποιούς Φλόρενς Πιου και Άντριου Γκάρφιλντ

Έμιλι Μπλαντ και Ντουέιν Τζόνσον πέρα από συνάδελφοι και συμπρωταγωνιστές, μοιράζονται μία δυνατή φιλία κι αυτό φαίνεται από το χιούμορ και την άνεση που έχουν μεταξύ τους



Ο Τζίμι Κίμελ διαβάζει τις σημειώσεις του προτού επιστρέψει στη σκηνή



Τζέιμι Λι Κέρτις και Τζόναθαν Κι Κουάν δεν σταματάνε να συγχαίρει ο ένας τον άλλον, για τα βραβεία του β' ρόλου



Κέιτ Χάντσον και Τζανέλ Μονά ανταλλάσουν αστεία λίγο πριν παρουσιάσουν βραβείο



Η Τζέιμι Λι Κέρτις δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει μετά το πρώτο της Όσκαρ



Eλίζαμπεθ Όλσεν και Πέδρο Πασκάλ ρίχνουν μια τελευταία ματιά στον λόγο τους



Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο δείχνει περήφανος στην κάμερα το τρίτο του Όσκαρ



Η Ριάνα δέχεται τις τελευταίες διορθώσεις πριν βγει στη σκηνή για να τραγουδήσει



Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ διασκεδάζουν με την ψυχή τους τα 7 Όσκαρ που κατάφεραν να φέρουν στο «Everything Everywhere All at Once»



Η Εύα Λονγκόρια χαμογελαστή στα παρασκήνια



Τα χρυσά αγαλματίδια «περιμένουν» τους νικητές