Γουίτνεϊ Χιούστον: Στενός συνεργάτης της επιβεβαιώνει πως είχε σχέση με τη βοηθό της

Με αφορμή τη νέα βιογραφική ταινία για τηο παραγωγός Κλάιβ Ντέιβις προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη ζωή της.Ο ίδιος ήταν ένας από τους λίγους μακροχρόνιους φίλους και συνεργάτες της αείμνηστης τραγουδίστριας. Σήμερα, στα 90 του χρόνια αναφέρει πως «γνωρίζει όλες εκείνες τις ερωτήσεις που θα ήθελαν οι άνθρωποι να κάνουν για τη Γουίτνεϊ Χιούστον και είναι έτοιμος να τις απαντήσει».Σε συνέντευξή του στο Extra αναφέρει: «Γνωρίζω τις ερωτήσεις που θα ήθελε να κάνει ο κόσμος για τη Γουίτνεϊ και αποφάσισα πως θα ήταν σωστό να κάνω μια ταινία και να απαντήσω σε αυτές, είτε πρόκειται για τη σεξουαλικότητά της, τον γάμο της ή την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά σε ένα συγκεκριμένο διάστημα της καριέρας της. Θα εξηγήσω επίσης, το πώς εγώ κι εκείνη δουλέψαμε μαζί».Δεν δίστασε μάλιστα, να επιβεβαιώσει τις φήμες που ήθελαν τη θρυλική τραγουδίστρια σε σχέση με τη βοηθό της, Ρόμπιν Κρόφορντ. «Είχαν όντως σχέση για έναν περίπου χρόνο», αποκάλυψε ο Ντέιβις και συνέχισε: «Υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα που προσπάθησαν να εντοπίσουν τον εθισμό της στο να είναι μια απογοητευμένη λεσβία, που ποτέ δεν έβγαινε με κανέναν άντρα πριν γνωρίσει τον Μπόμπι Μπράουν. Όλα αυτά είναι ανακρίβειες».Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η φήμη για τη σχέση της Χιούστον με την Κρόφορντ. Η βοηθός της μάλιστα, επιβεβαίωσε επίσης ότι αυτή και η Χιούστον είχαν σχέση στα απομνημονεύματά της το 2019, «A Song for You: My Life with Whitney Houston».Στο βιβλίο, η Κρόφορντ περιέγραψε το πρώτο της φιλί με τη Χιούστον, αναφέροντας ότι «είχε διάρκεια και ήταν ζεστό σαν μέλι». «Καθώς απομακρυνόμασταν, τα μάτια μας έμειναν κλειστά, η καρδιά μου χτυπούσε με μανία. Κάτι συνέβαινε μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν βάλαμε ταμπέλες, όπως "λεσβίες ή γκέι". Απλώς ζούσαμε τη ζωή μας κι ήλπιζα ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί έτσι για πάντα», έγραφε.Η ταινία κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου. Τον Κλάιβ Ντέιβις θα υποδυθεί ο Στάνλεϊ Τούτσι. Η Βρετανίδα ηθοποιός, Ναϊόμι Άκι είναι εκείνη που θα έχει την τιμή να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να υποδυθεί τη θρυλική τραγουδίστρια. Τον σύζυγό της, Μπόμπι Μπράουν θα παίξει ο Άστον Σάντερς. Την ταινία σκηνοθετεί η Κέισι Λίμονς και το σενάριο είναι του Άντονι ΜακΚάρτεν.Shutterstock