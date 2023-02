Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90ετων ο θρυλικός μπάρμαν του μπαρ «17» της οδού Βουκουρεστίου Φώτης Κρικζώνης, ο εμπνευστής και δημιουργός των κοκτέιλ Bullshot, Orgasm και Αμίλητο Νερό που ενθουσίασε την Τζάκι Κέννεντι με την Pina Colada που της πρόσφερε κι έγινε φίλος με τους Φρανκ Σινάτρα, Αριστοτέλη Ωνάση, Ουίνστον Τσόρτσιλ και Δημήτρη Χορν.



Οι ιστορίες του θρυλικού μπαρ 17 της οδού Βουκουρεστίου απασχόλησαν εφημερίδες και περιοδικά, όπως η «New York Times», το «Life» και η «Herald Tribune», ενώ τα κοκτέιλ που ο ίδιος εμπνεύστηκε έγιναν γνωστά σε όλο τον πλανήτη και είναι αναγνωρισμένα από το London Bartenders Association! Την εποχή που στην Ελλάδα γνώριζαν μόνο το κονιάκ, ο Φώτης Κρικζώνης ξεκίνησε να λανσάρει πίσω από την μπάρα του τις πρώτες μάρκες ουίσκι απευθείας από το εξωτερικό με αποτέλεσμα το μπάρ του να γίνει μέσα σε λίγο διάστημα στέκι των πιο διάσημων προσώπων της εποχής.

Τις αναμνήσεις του μάλιστα αυτές ο μπάρμαν τις αποτύπωσε πριν λίγα χρόνια και μέσα από το βιβλίο του “Εγώ, ο μπάρμαν” που αποτελεί ουσιαστικά την αυτοβιογραφία του.



Η ιστορία του περίφημου μπάρμαν ξεκινά το 1932 από το χωριό όπου γεννήθηκε, τη Ρεντίνα των Αγράφων. Όπως την περιγράφει μέσα στις σελίδες του βιβλίου του «Τη Ρεντίνα τα παλιά χρόνια τη λέγανε “Βασίλισσα των Αγράφων” για την ομορφιά της.



Στις μέρες μας την αποκαλούν “Πανόραμα” για την ωραία θέα της. Είναι ένας τόπος που, όσα χρόνια κι αν πέρασαν αλλά κι όσα σπουδαία κι αν έζησα, ποτέ δεν ξέχασα. Ακόμα και στις συζητήσεις που έκανα στη ζωή μου με όλα αυτά τα σπουδαία πρόσωπα που γνώρισα του σινεμά και του θεάτρου, τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες που σερβίριζα, πάντα γύριζα την κουβέντα στη Ρεντίνα ή τους εξιστορούσα τις ιστορίες των παιδικών μου χρόνων εκεί».

Ιστορίες διάσημων πελατών του:



Φρανκ Σινάτρα



Μια βραδιά άκουσα την πόρτα του μπαρ να ανοίγει και κάποιος να κατεβαίνει με αθόρυβα βήματα. Γύρισα και έμεινα έκπληκτος. Ο Φρανκ Σινάτρα στεκόταν στο τελευταίο σκαλί και περιεργαζόταν τον χώρο! Μόλις είδε ότι τον κοιτάζω, μου είπε πολύ ευγενικά: «Good evening» (καλό απόγευμα). Εγώ απάντησα «Good evening, Mr Sinatra». Γέλασε και είπε: «Φαίνεται πως σε αυτό το μπαρ έχω δυο καλούς φίλους: εσένα κι εκείνον που τραγουδάει αυτή τη στιγμή».

Εννοούσε τον εαυτό του, αφού συμπτωματικά ακουγόταν από τα μεγάφωνα ένα πολύ γνωστό τραγούδι του! Κατέβηκε από το σκαλί, στάθηκε μπροστά στην μπάρα και με ρώτησε: «Πόσο στοιχίζουν τα ποτά εδώ;». Απάντησα: «Είκοσι μία δραχμές το ουίσκι on the rocks (μόνο με πάγο)». Μου είπε: «Δεν θέλω. Θα σου δώσω 30 δραχμές, αλλά θα μου βάλεις από το δικό μου ποτό». Και ακουμπάει πάνω στην μπάρα δύο μπουκάλια Jack Daniels, το μαλτ μπέρμπον των Αμερικανών. Με ρώτησε: «Εχεις ένα old fashion ποτήρι;» Απάντησα: «Of course, Mr Sinatra». Από τότε γίναμε πολύ καλοί φίλοι, ενώ μου χάρισε και μια σειρά με δίσκους του με προσωπική αφιέρωση, που τους έχω ακόμα.

Ο μεγιτάνας Αριστοτέλης



Τον έφερε στο «17» ο καλός μας πελάτης Γιάννης Γεωργάκης, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Με ήξερε από τις δεξιώσεις και χάρηκε που με είδε ξανά. Δεν ερχόταν τακτικά, αλλά όταν κατέβαινε καθόταν πάντα στην μπάρα. Σκαρφάλωνε στο στουλ ανάποδα, σαν να το ίππευε! Το πρώτο πράγμα που έκανε, ήταν να αρχίσει να κερνάει αβέρτα όλους τους θαμώνες της μπάρας. Με το «εις υγείαν σας» και τις ευχές έπιανε φιλίες με όλους, έλεγε αστεία και γελούσε πολύ.



Γενικά οι πελάτες μας περνούσαν καλά μαζί του. Αν ήταν με το γραμματέα του, πλήρωνε εκείνος, αφού ο Ωνάσης έκανε έλεγχο στον λογαριασμό. Αν ήταν μόνος του -και τις περισσότερες φορές ερχόταν μόνος του-, δεν πλήρωνε γιατί… δεν είχε μαζί ούτε μια δραχμή! Επαιρνε τον λογαριασμό, έβαζε την υπογραφή του και μου έλεγε: «Αύριο το πρωί πήγαινε στο λογιστήριο να πληρωθείς»!

Τζάκι Κένεντι (Ωνάση)



Το 1962 το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ Τζον Κένεντι και Τζάκι ήλθε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Τους υποδέχτηκαν με όλες τις τιμές ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής με την τότε σύζυγό του Αμαλία. Ενα τηλεφώνημα που έλαβα από το υπουργείο Εξωτερικών με πληροφόρησε ότι θα με ήθελαν το επόμενο μεσημέρι για μπάρμαν στη δεξίωση που οργάνωνε η Αμαλία Καραμανλή στο υπουργείο για την Τζάκι. Κάπου είχα διαβάσει ότι όταν η Τζάκι πήγε επίσημη επίσκεψη στο Μεξικό της πρόσφεραν Pina Colada και από τότε έπινε αυτό το κοκτέιλ, το οποίο καθιέρωσε στην καλή κοινωνία της Ουάσινγκτον και της Νέας Υόρκης. Πήγα στη δεξίωση και, εκτός των άλλων ποτών, είχα μαζί μου κι όλα τα υλικά που δημιουργούν το κοκτέιλ. Ο μετρ πήρε τις παραγγελίες κι εγώ ετοίμασα τα ποτά τους. Η Τζάκι και οι περισσότερες ζήτησαν Gin and Tonic.



Αλλες Tom Collins και Campari. Εγώ πολύ γρήγορα ετοίμασα τα άλλα κοκτέιλ και μετά την Pina Colada. Είχα κόψει όλα τα φρούτα σε κύβους, τα είχα παγώσει, είχα θρυμματισμένο πάγο. Ολα τα υλικά τα έβαλα στο εντυπωσιακό ποτήρι που είχα αγοράσει από την Κόστα Μπόντα, το στόλισα και ήταν χάρμα οφθαλμών. Η Τζάκι, όταν είδε το ποτήρι της, έμεινε έκπληκτη. «Τι ωραίο ποτήρι και τι ωραία στολισμένο!» είπε. Ηπιε μια γουλιά και ρώτησε: «Ποιος έφτιαξε την Pina Colada μου;». Ο μετρ απάντησε: «Ο Φώτης Κρικζώνης, ο καλύτερος μπάρμαν της Αθήνας». Τότε εκείνη σηκώθηκε, με πλησίασε με εκείνο το ωραίο και άνετο στιλ και μου είπε: «Δεν περίμενα να πιω στην Ελλάδα μια τόσο θαυμάσια Pina Colada. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την έκπληξη»! Λίγα χρόνια μετά, ως κυρία Ωνάση πια, ερχόταν και στο «17». Της άρεσε να πίνει Dry Martini και με παρακαλούσε να της μάθω τα μυστικά του, προκειμένου ο Ωνάσης να της προσφέρει ένα καλύτερο ποτό από αυτό που της ετοίμαζε.





Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ



Ηρθε ένα μεσημέρι με το γαμπρό του Θόδωρο Ρουμπάνη και την κόρη του, λαίδη Τσόρτσιλ. Δυσκολεύτηκε να κατέβει τη σκάλα γιατί ήταν ήδη κάποιας ηλικίας, παχύς και δυσκίνητος. Αμέσως κάθισε στην πρώτη καρέκλα που βρήκε, ξεφυσώντας με θόρυβο. Ο Θόδωρος και η κόρη του ζήτησαν κάποιο ελαφρύ ποτό. Εκείνος με ρώτησε: «Έχετε μαλτ ουίσκι; Θα ήθελα μια ειδική μάρκα που πίνω πάντοτε. Λέγεται Λακαβούλ» (γράφεται Lagavulin). Δεν είχα τη μάρκα.