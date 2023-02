Μισέλ Γουίλιαμς: Το αουτσάιντερ με τις 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ

Μισέλ Γουίλιαμς, ετών 42, μπαινοβγαίνει στα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο από τα 16 της, χτίζοντας ρόλο τον ρόλο μια αξιοζήλευτη καριέρα, που συχνά πυκνά τραβάει την προσοχή της Ακαδημίας, επιβραβεύοντάς τη με μια θέση στη χρυσή πεντάδα.



Η πρώτη φορά ήταν το 2006, όταν χρίστηκε υποψήφια για το Οσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου για την ταινία «Το Μυστικό του Brokeback Mountain». Και μπορεί μεν να έφυγε από την τελετή απονομής με άδεια χέρια, αλλά στο πλευρό της είχε τον Χιθ Λέτζερ που τον είχε γνωρίσει στα γυρίσματα.



Ηταν νέοι, ωραίοι, ταλαντούχοι, πολύ ερωτευμένοι και ήδη γονείς της Ματίλντα. Και έπειτα ήρθε ο τραγικός θάνατος του Λέτζερ στα 28 του, το 2008.

Η Μισέλ Γουίλιαμς στην ταινία «Brokeback Mountain»

Αλλες μπορεί να τα έβαζαν με το κακό τους κάρμα και την άπονη ζωή που τις έριξε στον οίκτο των άλλων. Οχι, όμως, η Μισέλ. Τρία χρόνια αργότερα, το 2011, θα ξαναπερπατούσε στο κόκκινο χαλί των Οσκαρ ως υποψήφια Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Blue Valentine». Ηταν 31 ετών και -ναι- έχασε από τη Νάταλι Πόρτμαν.



Την επόμενη χρονιά θα ξαναδοκίμαζε την τύχη της με την ταινία «Εφτά μέρες με τη Μέριλιν». Η ερμηνεία της ως Μονρόε εκθειάστηκε, αλλά δυστυχώς για τη Γουίλιαμς είχε απέναντί της τον οδοστρωτήρα Μέριλ Στριπ. Το λες και γκαντεμιά.

Η Μισέλ Γουίλιαμς στην ταινία «Blue Valentine»

Στα επόμενα χρόνια, η Γουίλιαμς συνέχισε να παίζει σε καλές ταινίες, να μεγαλώνει τη Ματίλντα και να αλλάζει τους συντρόφους σαν τα πουκάμισα, αναζητώντας τον αντικαταστάτη του Λέτζερ. Και φτάνουμε στο σωτήριο έτος 2017 και στην τέταρτη υποψηφιότητα για Οσκαρ B’ Γυναικείου ρόλου για το «Manchester by The Sea». Εκείνη τη χρονιά το πήρε η Βαϊόλα Ντέιβις. Αν η Γουίλιαμς απογοητεύτηκε, δεν το έδειξε.



Φέτος είναι υποφήφια για την ερμηνεία της στο ημιαυτογραφικό πόνημα του Στίβεν Σπίλμπερκ «The Fabelmans», όπου υποδύεται τη μητέρα του ήρωα.

Ο Σπίλμπεργκ της έδωσε τον ρόλο στο πιάτο, αναγνωρίζοντας αφενός το ταλέντο της και αφετέρου -ίσως- το πόσο καλή μητέρα είναι για τη Ματίλντα και τα δύο παιδιά που απέκτησε με τον σύζυγό της Τόμας Κάιλ, τον Χαρτ και το νεογέννητο μωρό τους - αγνώστου φύλου και ονόματος προς το παρόν. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, μάλλον με άδεια χέρια θα φύγει πάλι, αλλά υπάρχουν πάντα και οι εκπλήξεις.



Αλλωστε, η Μισέλ Γουίλιαμς έχει αποδείξει ότι δεν μασάει στις κακοτυχίες και τις ήττες. Αργά ή γρήγορα, το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο θα πάρει επιτέλους τη θέση που του αξίζει στο σπίτι της.





Ειδήσεις σήμερα:



Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο



Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός



Η τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία - Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους»