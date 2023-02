Τζον Λάιντον: Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols, δεν θα εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στην Eurovision - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Ο πρώην τραγουδιστής του βρετανικού πανκ συγκροτήματος, ο Τζον Λάιντον (επίσης γνωστός ως Τζόνι Ρότεν), δεν επιλέχθηκε στον εθνικό τελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ιρλανδίας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της, αφού στη σχετική ψηφοφορία επικράτησε το συγκρότημα Wild Youth.Το τραγούδι «We Are One» που ερμήνευσε το συγκρότημα από το Δουβλίνο επικράτησε των υπολοίπων πέντε υποψηφιοτήτων – συμπεριλαμβανομένης εκείνης των Public Image Ltd, της μπάντας που ίδρυσε ο Λάιντον μετά τη διάλυση των Sex Pistols – στην ψηφοφορία που διεξήχθη με τη συμμετοχή επιτροπής και κοινού, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση RTE.Ως εκ τούτου, οι Wild Youth θα εκπροσωπήσουν την Ιρλανδία στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού τηςπου θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ της Βρετανίας.«Φιλοδοξούμε απλώς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την Ιρλανδία (…) θέλουμε να τα δώσουμε όλα και ελπίζουμε ο κόσμος να στηρίξει το τραγούδι μας», είπε ο τραγουδιστής των Wild Youth Κόνορ Ο’Ντόνοχιου.Το συγκρότημα Public Image Ltd ήταν υποψήφιο με ένα τραγούδι που έγραψε ο Τζον Λάιντον ως αφιέρωση στη σύζυγό του Νόρα, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ. «Πρέπει να υπομείνω τον αργό θάνατο της γυναίκας μου… Θεωρώ πως το ότι μπόρεσα να γράψω ένα τραγούδι για αυτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραίο, είναι σημαντικό επίτευγμα», είπε ο 66χρονος ρόκερ.Πέρυσι, η Ουκρανία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ενώ στη δεύτερη θέση περιορίστηκε το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι η νικήτρια χώρα είθισται να φιλοξενεί τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, οι διοργανωτές ανέθεσαν τον φετινό στο Λίβερπουλ λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ