Κάι Λόρενς: Ο άστεγος ήρωας με το τσεκούρι που κατέληξε δολοφόνος

Ο Κάι έγινε διάσημος μετά τη συνέντευξη που έγινε viral και εμφανίστηκε στο Jimmy Kimmel Live τον Φεβρουάριο του 2013

Ο Κάι Λόρενς κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Τζόσεφ Γκάλφι.

Ο Κάι σε μια αίθουσα δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2013.

Η συνέντευξή του έγινε viral, πήγε καλεσμένος στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ένας παραγωγός του «Keeping Up With The Kardashians» ήθελε να δημιουργήσει ένα ριάλιτι για εκείνον και η ομάδα του Τζάστιν Μπίμπερ τον προσέγγισε για μια μουσική συνεργασία. Αργότερα εμφανίστηκε στο δικαστήριο ως μάρτυρας στην υπόθεση ΜακΜπράιντ.Τρεις μήνες αφότου έγινε διάσημος στο διαδίκτυο, ο Κάι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Λίγο καιρό αργότερα συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Τζόζεφ Γκάλφι. Ο Γκάλφι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ με σπασμένο κεφάλι, φορώντας μόνο τις κάλτσες και τα εσώρουχά του.Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας βρέθηκε ένα χαρτί με τον αριθμό και το όνομα του Κάι κάτω από έναν φορητό υπολογιστή. Υπήρχε επίσης μια απόδειξη αγοράς εισιτηρίου τρένου, την οποία χρησιμοποίησε η αστυνομία για να εντοπίσει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας σταθμού, το οποίο έδειχνε τον Γκάλφι να αγοράζει εισιτήριο τρένου στον Κάι και το ζευγάρι να αγκαλιάζεται για να αποχαιρετιστεί.Ο Κάι εντοπίστηκε μερικές μέρες μετά σε ένα σταθμό λεωφορείων στη Φιλαδέλφεια, συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του Γκάλφι.Ωστόσο, ενώ παραδέχτηκε τη δολοφονία, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Ο Κάι είπε στην απολογία του ότι γνωρίστηκε με τον Γκάλφι στην Times Square και αφού οι δυο τους πήγαν για φαγητό σε ένα ιταλικό εστιατόριο, ο Γκάλφι πρότεινε στον Κάι να μείνει στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ.Στη συνέχεια, ο Κάι ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε στο σπίτι του Γκάλφι και πίστευε ότι τον είχαν ναρκώσει και τον είχαν παρενοχλήσει σεξουαλικά ενώ κοιμόταν. Ο Κάι είπε ότι δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, έφυγε από το σπίτι και κανόνισε να μείνει στο σπίτι ενός θαυμαστή. Ωστόσο, όταν ο θαυμαστής δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού τους, τηλεφώνησε στον Γκάλφι και του ζήτησε να μείνει στο σπίτι του.Κατά τη διάρκεια της δεύτερης νύχτας που έμεινε, ο Κάι ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε τον Γκάλφι να προσπαθεί να τον παρενοχλήσει σεξουαλικά και έτσι τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με τα χέρια και τους αγκώνες του.Η αστυνομία δήλωσε ότι υπήρχαν πολλά κενά στην ιστορία του Κάι. Δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης στον τόπο του εγκλήματος, υπήρχαν πολλές αντιφάσεις στα γεγονότα που περιέγραφε και υπήρχε και βίντεο που τον Κάι έδειχνε να αγκαλιάζει τον Γκάλφι και να του ζητάει να μείνει ξανά μαζί του.Μετά τη σύλληψή του ο Κάι φυλακίστηκε μέχρι τη δίκη του το 2019. Καταδικάστηκε σε 57 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία. Το 2021 άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε. Ο Κάι παραμένει μέχρι και σήμερα στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, στο Τρέντον.