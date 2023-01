Σαμάνθα Φοξ: «Εγώ ανακάλυψα την Τζένιφερ Λόπεζ»

ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε την Τζένιφερ Λόπεζ. Η 56χρονη τραγουδίστρια, αποκάλυψε πώς επέλεξε προσωπικά την ποπ σούπερ σταρ το 1991 για να εμφανιστεί στο βίντεο για το single της (Hurt Me! Hurt Me!) But The Pants Stay On, πριν την προσλάβει ως χορεύτρια για την περιοδεία της.Μιλώντας αποκλειστικά στη MailOnline στα Inspiration Awards For Women, δήλωσε ξετρελαμένη με τον πρόσφατο γάμο της με τη σύζυγό της Λίντα Όλσεν χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «την πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου».Το 1991, η 22χρονη Τζένιφερ προσπαθούσε να κάνει καριέρα ως επαγγελματίας χορεύτρια, χωρίς μέχρι τότε να έχει κυκλοφορήσει μουσική ή να έχει εμφανιστεί σε ταινία.Μιλώντας για την πρώτη τους συνάντηση, η Σαμάνθα είπε: «Έκανα οντισιόν στην Αμερική σε γυναίκες για το βιντεοκλίπ μου με το νούμερο ένα άλμπουμ μου. Και μετά έπρεπε να ψάξω για χορευτές για την περιοδεία μου. Και μπήκε μέσα και είπα, "Ω, είναι πολύ ωραία". Και την επέλεξα».