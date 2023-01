HBO: Συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής - Oι καλύτερες σειρές του και η διαφορά με τα υπόλοιπα δίκτυα

Οι Τζένιφερ Κούλιτζ και Τζον Γκράις στο «White Lotus». Αριστερά: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο «Sex and the City» Το «Game of Thrones» έχει κερδίσει 59 βραβεία Emmy

Η Γκάια Τζιράτσε στο «My Brilliant Friend» Η Σάρα Γκόλντμπεργκ στη μαύρη κωμωδία «Barry»

Αρκεί και μόνο η -μάλλον ανατριχιαστική, σε βαθμό δυστοπίας- ενατένιση του πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς την Κάρι Μπράντσο, τον Τόνι Σοπράνο και τον Τζον Σνόου για να κατανοήσει κανείς μεμιάς αλλά ως το μεδούλι τη σημασία του καλωδιακού αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου HBO για την ποπ κουλτούρα, το lifestyle, τον σύγχρονο πολιτισμό, τελικά τη ζωή εκατομμυρίων τηλεθεατών που καταναλώνουν εδώ και μισό αιώνα τα προϊόντα που παραδίδει στην ανθρωπότητα. Δηλαδή ταινίες και σειρές.Ή φτάνει να αναλογιστεί κανείς πόσες φορές αναγκάστηκε να ζήσει στα όρια του νόμου για να παρακολουθήσει ένα επεισόδιο του «Veep», του «True Detective» ή το επόμενο one night stand της Σαμάνθα Τζόουνς (βλ. « Sex and the City ») τη στιγμή που συνέβαινε - και όχι με τη χρονοκαθυστέρηση των ελληνικών τηλεοπτικών δικτύων που συνήθιζαν να μυρίζονταν την επιτυχία και την απήχηση μιας αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς όταν πια ήταν τόσο ξεφούσκωτη όσο, ας πούμε, τα new year’s resolutions τη δεύτερη μέρα του χρόνου. Ναι, φυσικά και η πειρατεία, η θέαση από τις διαδικτυακές κλειδαρότρυπες, το παράνομο κατέβασμα ταινιών και σειρών ήταν και παραμένουν καταδικαστέα, ανήθικα, προσβλητικά για τους δημιουργούς και αντιπαραγωγικά για ένα συνδρομητικό κανάλι. Από την άλλη, όμως, είναι ενδεικτικό της λαχτάρας των τηλεθεατών που δεν είχαν την τύχη ή το προνόμιο να είναι πολιτογραφημένοι μόνιμοι κάτοικοι ΗΠΑ για να συμμετέχουν σε αυτό που κάθε περίοδο οριζόταν ως τώρα. Γιατί αυτό σηματοδοτούσαν, περιέγραφαν και οριοθετούσαν οι παραγωγές του HBO. Και εξακολουθούν. Ευτυχώς πλέον μπορούμε και στη χώρα μας να ζούμε στο τηλεοπτικό σήμερα και μάλιστα χωρίς επινοή- σεις, ταρζανιές και λαμογιές, αφού οι σειρές του κορυφαίου δικτύου είναι διαθέσιμες κανονικά και με τον νόμο από το Vodafone TV.Για όσους ενδεχομένως είχαν σαν πρώτο γάλα τα on demand δίκτυα όπως το Netflix , το Apple TV+ ή το Amazon Prime και οι τίτλοι όπως το «», το «», το «» ή το «» δεν διεγείρουν στο άκουσμά τους τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου τους, θα ήταν χρήσιμο να τους υπενθυμίσει κάποιος πως το HBO ήταν ό,τι τα παραπάνω δίκτυα πολύ προτού αυτά υπάρξουν όχι μόνο ως ιδέα, αλλά και ως μακρινό φουτουριστικό σενάριο.Βεβαίως, η μεγαλύτερη κατάκτηση του δικτύου που πλέον και αυτό ακολουθώντας το κύμα της Γ’ Βιομηχανικής Επανάστασης διαθέτει το δικό του διαδικτυακό κονάκι (βλ. HBO Max) δεν είναι ότι υπήρξε πρωτοπόρο, αλλά ότι, παρότι μαζικό μέσο, δεν ακολούθησε ποτέ τον εύκολο και για πολλούς αυτονόητο δρόμο της φτήνιας ή των εκπτώσεων. Σκεφτείτε πόσες ώρες της ζωής του περνάει ένας τηλεθεατής φυλλομετρώντας σειρές και ταινίες, ψάχνοντας ψύλλους στ’ άχυρα. Ε, με το Home Box Office, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, αυτό δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Ο κατάλογός του σε οδηγεί στην ακριβώς αντίθετη συνθήκη: να μην μπορείς να βάλεις σε σειρά τις σειρές που θέλεις να παρακολουθήσεις.Η επιτυχία και το μέγεθος της επίδρασης του αμερικανικού δικτύου μεγεθύνονται από την πληροφορία ότι το 1972, όταν και εξέπεμψε πρώτη φορά στις ΗΠΑ, διέθετε ένα πελατολόγιο μόλις 365 τηλεθεατών. Ηταν ένα επιχειρηματικό σχέδιο καταδικασμένο να αποτύχει. Ο 96χρονος σήμερα Τσαρλς Ντόλαν, επινοητής της ιδέας και ιδρυτής του καλωδιακού δικτύου, έβλεπε το κατά τα άλλα μεγαλόπνοο σχέδιό του να φυλλορροεί και να μην αποφέρει κέρδη στους επενδυτές.Στη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Νότια Γαλλία με το θρυλικό πλοίο «Queen Elizabeth 2» είχε τη φαεινή στιγμή του. Αναλογιζόμενος πώς θα μπορούσε να σώσει το project του και να αποτρέψει την ηρωική έξοδο της βασικής τροφού του, ήτοι της Time Inc., σκέφτηκε να φέρει το σινεμά στο σπίτι κάθε Αμερικανού πολίτη -αρχικά εντός των ορίων της Νέας Υόρκης- με μια μικρή συνδρομή μόλις 6 δολαρίων, χωρίς διακοπές και δίχως διαφημίσεις. Από εκεί προέκυψε και το όνομα του δικτύου. Ηταν αρκετά πειστικός ώστε να εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία και ένα κονδύλι 50.000 δολαρίων. Τελικά, η πρώτη μετάδοση του HBO πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1972. Μόνο που σαν από ειρωνεία της τύχης δεν αφορούσε την τηλεοπτική προβολή κάποιας ταινίας, αλλά τον αγώνα χόκεϊ ανάμεσα στους New York Rangers και τους Vancouver Canucks.