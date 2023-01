Κλείσιμο

βρίσκεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση» μετά τον τραυματισμό του, ενώ καθάριζε το χιόνι με το εκχιονιστικό του μηχάνημα στο ορεινό ράντσο του στηΟ 51χρονος ηθοποιός , δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο το απόγευμα της Κυριακής και λέγεται ότι βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.Ο εκπρόσωπός του προσπάθησε να υποβαθμίσει τον τραυματισμό του περιγράφοντας τον απλώς ως «ατύχημα που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του εκχιονισμού», ωστόσο οι πληροφορίες που μεταφέρουν τα ξένα ΜΜΕ είναι πως ο τραυματισμός είναι σοβαρός.Ο Ρένερ, ο οποίος είναι λάτρης των μεγάλων μηχανημάτων και έχει στην κατοχή του μια σειρά από διαφορετικά μεγέθη αρότρων, δημοσιεύει τακτικά φωτογραφίες και βίντεο με τον εαυτό του να απολαμβάνει το σπίτι του κοντά στο Tahoe, όπου μπορεί να τον δει κανείς να οργώνει τον δρόμο του.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ηθοποιού, ο πρωταγωνιστής του The Mayor of Kingstown «λαμβάνει άριστη ιατρική φροντίδα» και η οικογένειά του είναι διαρκώς μαζί του.Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Hawkeye και τον βλέπουμε στις ταινίες The Avengers και Captain America, έχει ένα σπίτι πάνω από τη λίμνη Tahoe στα βουνά της Sierra Nevada.Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ηθοποιός φαινόταν να απολαμβάνει την οδήγηση του εκχιονιστικού μηχανήματός του.«Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό στη Μητέρα Γη, και τη Μητέρα Φύση ... Περιμένω να χάσω τη μάχη, αλλά πάντα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», έγραψε.Αρκετές άλλες φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να απολαμβάνει την οδήγηση βαρέων μηχανημάτων, από εκχιονιστικά μηχανήματα σε ερπύστριες μέχρι τεράστια εκχιονιστικά μηχανήματα και άλλα οχήματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών καιρικών συνθηκών.Στο παρελθόν ο Ρένερ έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για το πώς συχνά περνάει χρόνο σε συνεργασία με τα τοπικά πυροσβεστικά τμήματα, βοηθώντας τις ομάδες τους και έχει αγοράσει ακόμη και ένα εφεδρικό πυροσβεστικό όχημα.«Συνεργάζομαι με τα πυροσβεστικά τμήματα εκεί πάνω και είναι φοβεροί. Με διδάσκουν και με βοηθούν, και πρέπει ακόμα να περάσω μερικές ακόμα ώρες μαζί τους».