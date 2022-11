Voice: Η επιστροφή, το «ΑΦΜ» και η Γεωργιανή που... τρέλανε τους κριτές - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cohe705wyt9d)

Νικητής από τους κριτές στη διεκδίκηση του Φίλιππου βγήκε ξανά ο Αργυρός.Ωστόσο η διαγωνιζόμενη που φάνηκε πως... τρέλανε τους coaches, ήταν η Dodova από τη Γεωργία που ερμήνευσε το "I got you (I feel good)Από το όγδοο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Ειρήνη Δημάρχου, Διονυσία Στούπου, Αμαλία Τσίκα, Χριστόφορος Χριστοφή, Φίλιππος Μαχαίρας, Χρήστος Βορδόχειλας, Εύα Γαρυφαλλοπούλου, Dodona, Σάντυ Καλπάκου, Κάτια Σαμαντζή, Δώρα Αρβανίτη.Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στονκάθε Κυριακή στις 21:00.