Σπύρος Μπιμπίλας: Πώς πήρε τον ρόλο στο «The Crown»

με αφορμή τη χθεσινή πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης 5ης σεζόν του « The Crown », παραχώρησε μία συνέντευξη στο okmag και αποκάλυψε πώς πήρε τον ρόλο στη δημοφιλή σειρά.Ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, πρόκειται να ενσαρκώσει τον Λάτση στη σκηνή της υποδοχής του ζεύγους του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη θαλαμηγό Christina O’.«Για αυτόν τον ρόλο η αλήθεια είναι ότι δόθηκε μεγάλη έκταση, αλλά ουσιαστικά είναι ένας μικρός ρόλος στη σειρά The Crown. Υποδύομαι τον Λάτση στη θαλαμηγό του Ωνάση, το γύρισμα έγινε στη θαλαμηγό Christina O. Παίζω για πέντε λεπτά έναν μικρό ρόλο, αλλά ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να συμμετέχω σε μια τόσο μεγάλη και διεθνής παραγωγή. Είναι σημαντικό για έναν Έλληνα να συμμετέχει σε μια τέτοια παραγωγή. Παρόλα αυτά δεν θα μπορούσε αυτός ο ρόλος να σηματοδοτήσει την καριέρα μου. Απλώς, υπάρχει η αίγλη του ότι παίζεις στο Netflix» είπε αρχικά.Όσον αφορά στην ακρόαση που έκανε για να καταφέρει να κερδίσει τελικά τον ρόλο σημείωσε: «Τον ρόλο στο The Crown τον πήρα έπειτα από ακρόαση που έκανα και πέρασαν πολλοί ηθοποιοί που διεκδίκησαν τον ρόλο αυτό. Και παρόλο που δεν ξέρω καλά αγγλικά πήρα τον ρόλο».«Η αλήθεια είναι πως για τους αλλοεθνείς που συμμετέχουν στη σειρά δεν τους ενοχλεί αν δεν μιλούν καλά αγγλικά ή αν έχουν προφορά. Το πρώτο πράγμα που είπα όταν με φώναξε η Λυδία Γεωργανά για την ακρόαση, ήταν ότι δεν ξέρω καλά αγγλικά. Μου είπαν ότι δεν τους νοιάζει, απλώς έψαχναν κάποιον που να μοιάζει με τον Λάτση. Πήρα τον ρόλο γιατί θεώρησαν ότι μοιάζω στον Λάτση» συμπλήρωσε Σπύρος Μπιμπίλας.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο πρόεδρος του ΣΕΗ, μίλησε για τις διαφορές που είδε συμμετέχοντας στην παραγωγή, σε σχέση με τις εμπερίες του στην Ελλάδα: «Εκεί έχεις το δικό σου τρέιλερ που σε ακολουθεί και δικό σου βοηθό. Να σκεφτείτε ότι μου λύθηκε το κορδόνι και έσκυψα να το δέσω και μου είπαν ότι δεν μπορώ να το κάνω και ήρθε ειδικός για να το δέσει. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση».