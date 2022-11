Crown» είναι διαθέσιμη από σήμερα 9 Νοεμβρίου στο Netflix και η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι κάνει το ντεμπούτο της σαν πριγκίπισσα Νταϊάνα. Η 5η σεζόν του «» είναι διαθέσιμη από σήμερα 9 Νοεμβρίου στο Netflix και ηκάνει το ντεμπούτο της σαν πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η νέα σεζόν εκτυλίσσεται το 1992, μια ταραχώδη χρονιά για τη βασιλική οικογένεια λόγω του χωρισμού του Καρόλου με τη Νταϊάνα. Τα πρώτα λόγια της Ντεμπίκι για τον ρόλο της ήταν: «Αισθάνομαι τόσο τυχερή. Για μένα, είναι ένα ταξίδι ενός ανθρώπου που βρίσκει ένα κομμάτι του εαυτού του που είναι βαθιά δυνατό, ένα κομμάτι που έχει επιβιώσει τόσο πολύ και μπορεί να ανθίσει».

Ποιο είναι όμως το πανύψηλο κορίτσι με ύψος 1,92, που θα υποδυθεί την πιο αγαπημένη πριγκίπισσα του λαού;

Γεννημένη στη Γαλλία και με αυστραλοπολωνική καταγωγή, η Ντεμπίκι μεγάλωσε σε μία καλλιτεχνική οικογένεια στην Αυστραλία. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 2011, αλλά ευρύτερα γνωστή έγινε μέσα από τον ρόλο της «κυρίας Μπέικερ» στο «Great Gatsby» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το 2013.

Συμμετείχε επίσης στα «Man From UNCLE», το « Guardians of the Galaxy Vol. 2», το «Tenet» και τη μίνι σειρά «The Night Manager».

Το γεγονός ότι οι γονείς της ήταν επαγγελματίες χορευτές μπαλέτου, την έκανε να ακολουθήσει τα χνάρια τους. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το ύψος της δεν τη βοήθησε καθόλου να ελπίζει σε μία καριέρα στον χορό και ευτυχώς για εκείνη. Η Ντεμπίκι εξέφρασε από νωρίς την αγάπη της στην υποκριτική και σπούδασε θέατρο στη Μελβούρνη. «Είμαι μια τεμπέλα πρώην μπαλαρίνα» δήλωσε στη βρετανική Vogue το 2018, προσθέτοντάς ότι: «Δεν έχω παρακολουθήσει μάθημα εδώ και τέσσερα χρόνια».

Η παρθενική της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε μέσα από το «A Few Best Men», αλλά ο ρόλος για τον οποίο διακρίθηκε ήταν αυτός της εντυπωσιακής Τζόρνταν Μπέικερ. Ο ρόλος της μυστηριώδους και γοητευτικής χήρας στην υπερπαραγωγή του Μπαζ Λούρμαν εξασφάλισε στη Ντεμπίκι ένα βραβείο μεγάλης αξίας στην πατρίδα της, Αυστραλία, το (AACTA Βραβεία Αυστραλιανής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης).

πριγκίπισσα Νταϊάνα στην εξωτερική της εμφάνιση, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Ντεμπίκι, είναι το ύψος της. Η 32χρονη ηθοποιός ξεπερνά το 1,90 και κατ΄επέκταση ξεπερνά αρκετά το ύψος της πριγκίπισσας που υποδύεται, αφού εκείνη ήταν 1,78, ίδιο ύψος ακριβώς με τον βασιλιά Κάρολο. Εκτός από την ομοιότητα με τηνστην εξωτερική της εμφάνιση, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Ντεμπίκι, είναι το ύψος της. Η 32χρονη ηθοποιός ξεπερνά το 1,90 και κατ΄επέκταση ξεπερνά αρκετά το ύψος της πριγκίπισσας που υποδύεται, αφού εκείνη ήταν 1,78, ίδιο ύψος ακριβώς με τον βασιλιά Κάρολο.

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι δεν έχει λογαριασμό στα social media. «Είναι ένας ξένος κόσμος για μένα το Instagram» είχε πει η ηθοποιός στη Guardian. Η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε κατεβασμένη την εφαρμογή στο κινητό της «για περίπου μια εβδομάδα, και ήταν σαν να έδινες στη γιαγιά σου email ή κάτι τέτοιο, και εκείνη σου έλεγε, “Ω, αγάπη μου, τι είναι όλο αυτό;”.Έλεγα "Θεέ μου, τι είναι όλος αυτός ο κόσμος;" Αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο εθιστικό».

Η Ντεμπίκι μπαίνει δυναμικά στη σειρά από την 9η Νοεμβρίου, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Έμα Κόριν, για να υποδυθεί τη σύζυγο του πρίγκιπα Καρόλου σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν η σχέση του ζεύγους εμφάνισε τα πρώτα σκαμπανεβάσματα που οδήγησαν στο διαζύγιο, αλλά και στον ξαφνικό θάνατο της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το «Crown» έχει μεγάλη απήχηση από το κοινό, αλλά δεν έλειψαν οι οργισμένες αντιδράσεις του παλατιού για την «δρματοποιημένη αφήγηση των γεγονότων της βασιλικής οικογένειας». Ως τηλεοπτική Νταϊάνα, η Ντεμπίκι δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τα «πυρά» των επικριτών της σειράς.

Η παραγωγή του πρότζεκτ δεν καθιστά αρκετά σαφές ότι πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας, για αυτό και στο τρέιλερ της 5ης σεζόν προστέθηκε από την πλατφόρμα δήλωση αποποίησης ευθυνών για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Η Ντεμπίκι τοποθετήθηκε για αυτό κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στους Radio Times.

Κλείσιμο

Σε άλλη συνέντευξη, η Ντεμπίκι αναφέρθηκε στην «τεράστια πίεση» που αισθάνθηκε, όταν συνειδητοποίησε ότι πρόκειται να υποδυθεί ένα αληθινό και τόσο εμβληματικό πρόσωπο, όσο η Νταϊάνα.

Όπως σημείωσε, δεν έπαψε να έχει την ανασφάλεια πως δεν ταιριάζει στον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς θεωρεί ότι δεν μοιάζει καθόλου στη Νταϊάνα. «Ίσως με το μακιγιάζ μόνο να της μοιάζω λίγο» σχολίασε.



Φωτογραφίες: Shutterstock







Κλείσιμο

«Τώρα που έχει προστεθεί αυτή η αποποίηση ευθύνης, ίσως ο κόσμος σταματήσει να μιλάει για αυτό και προχωρήσει παρακάτω.Σέβομαι όλες τις απόψεις και προσωπικά, ως ηθοποιός που παίζει στη σειρά, αντιλαμβάνομαι τη φύση της σειράς. Για μένα ήταν πάντα πολύ ξεκάθαρο ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να μάθει τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες και ότι ένας σεναριογράφος ερμηνεύει αυτό που μπορεί να έχει συμβεί.Είναι δύσκολο να μιλά κανείς γι’ αυτό, θα ήθελα το κοινό να το παρακολουθήσει και να αποφασίσει. Υπάρχει τεράστιος χώρος για ερμηνείες κι επίσης, αυτή είναι η αξία και η ομορφιά του “Crown”, ότι καθένας λαμβάνει ένα διαφορετικό μήνυμα ανάλογα με το ποιος είναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι μία καλή σειρά».«Με πίεσε πολύ η ιδέα στην αρχή. Ήμουν πάνω από τον νεροχύτη της κουζίνας και σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Πίστευα ότι ο ρόλος αυτός θα είναι παγίδα. Μέχρι να παραδοθούν τα σενάρια και να ξεκινήσει η όλη διαδικασία, είχα την αίσθηση ότι ήταν ανυπέρβλητο» είπε.