Πολ Νιούμαν: Τα «χαμένα» απομνημονεύματά του αποκαλύπτουν... «πώς έγινε σεξουαλικό πλάσμα»

Ο Νιούμαν έζησε γενικά μια καλή ζωή, όμως είχε έναπου τον συντρόφευε ως το τέλος. Το 1978, ο γιος του Σκοτ, επί χρόνια χρήστης ναρκωτικών,σε ηλικία 28 ετών. «Θέλω να επωμιστώ πλήρως την ευθύνη για αυτό. Τι θα έπρεπε να είχε γίνει για να αποτραπεί; Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να δουλεύω στον κινηματογράφο ως διάσημος ηθοποιός. Δεν θα μπορούσα να πίνω. Δεν θα μπορούσα να παίρνω ρίσκα. Νομίζω ότι προς το παρόν έχω πει αρκετά για αυτό το ζήτημα», γράφει ο Νιούμαν.Σύμφωνα με την κόρη του Νιούμαν, ο πατέρας της απέφευγε τις πολλές συζητήσεις για τον Σκοτ. «Δεν μιλούσε πολύ για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι τον πονούσε πολύ μέχρι το τέλος της ζωής του». Γεγονός παραμένει πάντως ότι ο θάνατος του παιδιού του και οι τύψεις που ένιωθε έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να προσφέρει ότι μπορεί στη δημιουργία και την ενίσχυση κέντρων που καταπολεμούσαν τα ναρκωτικά και άλλουςΗ λατρεία που έτρεφε ο Πολ Νιούμαν στη δεύτερη σύζυγό του είναι γνωστή σε όλους. Όταν γνωρίστηκαν το 1953 η χημεία μεταξύ τους ήταν εκρηκτική, και ο ηθοποιός έδειχνε να πιστεύει ότι οπου έβγαζε στη μεγάλη οθόνη οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη Γούντγουορντ. «Η Τζοάν δημιούργησε ένα σεξουαλικό πλάσμα. Είμαι ένα ον που εφηύρε εκείνη», γράφει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, όπου κι αν πήγαιναν, άφηναν πίσω τους ένα «ίχνος λαγνείας». Σε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα αποσπάσματα του βιβλίου, ο Νιούμαν περιγράφει πώς μια μέρα - λίγο μετά τον γάμο τους - γύρισε σπίτι και αντίκρισε την Γούντγουορντ να στέκεται μέσα σε ένα φρεσκοβαμμένο δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι. «Μου είπε ότι ονόμασε το δωμάτιο Fuck Hut» γράφει στο βιβλίο ο Νιούμαν.Σύμφωνα με την Κλία Νιούμαν Σόντερλουντ, ούτε εκείνη ούτε οι αδερφές της ήξεραν φυσικά για το...της κρεβατοκάμαρας των γονιών της: «Όταν το διάβασα σκέφτηκα, "μπράβο μαμά!". Το παθος ανάμεσά τους ήταν πάντα εμφανές. Για να μπεις στην κρεβατοκάμαρά τους έπρεπε να περάσεις δύο πόρτες, μια συνηθισμένη ξύλινη και μια άλλη πολύ χοντρή. Και οι δυο κλείδωναν από μέσα. Ήταν μια πολύ. Δεν ήταν παραμυθένια, αλλά ήταν πολύ πολύ ερωτευμένος με τη μαμά», λέει γελώντας η κόρη του ζευγαριού.Λίγο πριν φύγει ο Πολ Νιούμαν από τη ζωή, την περίοδο που υποβάλλόταν σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα, η Σόντερλουντ είχε βγει για φαγητό με τους γονείς της. Μετά προσφέρθηκε να τους συνοδεύσει στο αμάξι τους, καθώς έβρεχε. «Ο μπαμπάς μου μού κούνησε αρνητικά το χέρι, σαν να μου έλεγε "το 'χω". Τους είδα να προχωρούν μαζί μέχρι αμάξι, με το ένα χέρι του να αγκαλιάζει την πλάτη της μητέρας μου και το άλλο να κρατά την ομπρέλα πάνω από το κεφάλι της. Μετά της άνοιξε την πόρτα για να μπει. Ήταν πολύ άρρωστος εκείνη την εποχή και αυτή η εικόνα συνδύαζε την φρίκη των γηρατειών αλλά και την ομορφιά των γηρατειών, όταν έχει κανείς μια τέτοια σχέση».Η Γούντγουορντ, 92 ετών σήμερα, ζει σήμερα στο Κονέκτικατ δίνοντας μάχη με το. «Η απώλεια του μπαμπά την ισοπέδωσε. Ο κόσμος σταμάτησε να γυρνά για εκείνη. Θυμάμαι να πηγαίνω μαζί της σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα μου, και ο κόσμος μαζευόταν γύρω της για να τη φροντίσει, όμως εκείνη αισθανόταν φόβο. Εγώ κι ο άντρας μου ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήταν το ίδιο, επειδή εκείνος δεν ήταν εκεί».*Σύμφωνα με τους New York Times, τα απομνημονεύματα του Πολ Νιούμαν με τίτλο «Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man» δεν βασίστηκαν σε χειρόγραφα που κάθισε και έγραψε ο Πολ Νιούμαν για τη ζωή του, αλλά σε συνεντεύξεις που παραχώρησε σε βάθος πέντε ετών (από το 1986 έως το 1991) στον στενό του φίλο και σεναριογράφο, με σκοπό τη μελλοντική σύνταξη της αυτοβιογραφίας του. Ο ίδιος ο Στερν πέθανε το 2015, και οι συνεντεύξεις αυτές θεωρούνταν για αρκετό καιρό χαμένες. Αργότερα τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων αυτών, αλλά και άλλων συνεντεύξεων που είχε πάρει ο Στερν από κοντινά πρόσωπα του σταρ, ανακαλύφθηκαν και αποτέλεσαν τη βάση για το βιβλίο.