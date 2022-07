Κλείσιμο

Πίσω από την κάμερα θα βρεθεί ο ηθοποιός, Ίθαν Χοκ για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ « The Last Movie Stars » που εξερευνά τη σχέση μεταξύ του Πολ Νιούμαν και της Τζόαν Γούντγουορντ ενός από τα κορυφαία ζευγάρια του κλασικού Χόλιγουντ.Το αποτελούμενο από έξι μέρη ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στο HBO Max αργότερα αυτόν τον μήνα και κυκλοφόρησε ήδη ένα πρώτο τρέιλερ του.Ως σκηνοθέτης, ο Χοκ συγκέντρωσε αρχειακό υλικό των ηθοποιών και πραγματοποίησε νέες συνεντεύξεις με τα παιδιά του ζευγαριού, καθώς και με την ηθοποιό Σάλι Φιλντ και τον Μάρτιν Σκορσέζε, που συνεργάστηκαν με τους Πολ Νιούμαν και Τζόαν Γούντγουορντ ξεχωριστά.Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος σκηνοθέτησε τη βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του Νιούμαν στο «The Color Of Money», είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός του ντοκιμαντέρ.Η σειρά ολοκληρώνει ένα πρότζεκτ που είχε σχεδιάσει ο Νιούμαν πριν από τον θάνατό του το 2008.Ο σεναριογράφος Στιούαρτ Στερν, ο οποίος έγραψε το σενάριο της πρώτης ταινίας, που σκηνοθέτησε ο Πολ Νιούμαν ο ηθοποιός το 1968 «Rachel, Rachel» πήρε συνεντεύξεις από το ζευγάρι και φίλους του, όπως οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ελία Καζάν, Γκορ Βιντάλ και Σίντνεϊ Λουμέτ για τα απομνημονεύματα του Νιούμαν, τα οποία δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ.Οι Νιούμαν και Γούντγουορντ συμπρωταγωνίστησαν σε πολλές ταινίες, «Paris Blues», «The Drowning Pool», «From The Terrace» και «The Long, Hot Summer». Εκτός από τα ατομικά τους ταλέντα, ήταν αναγνωρισμένοι για το γεγονός ότι έφεραν τη χημεία της αληθινής τους ζωής στην οθόνη. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 50 χρόνια.