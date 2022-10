Έμα Τόμσον: «Πέρασα δύο απολαυστικές ημέρες γυμνή με τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ»

Κλείσιμο

αποκάλυψε ότι για τη νέα της ταινία με τίτλοχρειάστηκε να κάνει πρόβες γυμνή με τον συμπρωταγωνιστή τηςΌπως είπε όμως αυτή δεν ήταν η πρώτη της φορά.«Πέρασα δύο απολαυστικές ημέρες γυμνή με τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ όταν ήμουν 20 ετών», δήλωσε η 63χρονη ηθοποιός στο «Vanity Fair». Οι μέρες που η Τόμσον πέρασε γυμνή με τον 69χρονο Γκόλντμπλουμ ήταν όταν το 1989 γύριζαν μαζί την ρομαντική κωμωδία «The Tall Guy».«Ήμασταν και οι δύο τόσο νευρικοί», παραδέχτηκε η ηθοποιός για να συνεχίσει: «Είχαμε και οι δύο δυσπεψία. Αλλά μόλις μπήκαμε στο παιχνίδι, περάσαμε πολύ καλά».Η ηθοποιός του «Sense and Sensibility» βρήκε αυτή την ευχάριστη εμπειρία εξαιρετικά χρήσιμη για την καριέρα της.«Η εμπειρία αυτή πάντα με βοηθούσε να σκέφτομαι: "Ω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι εντάξει.' Όσο εσύ είσαι ήρεμη, όλοι οι άλλοι είναι ήρεμοι», είπε η ηθοποιός.Αν και από το 1989 τα χρόνια που έχουν περάσει είναι πάρα πολλά αποδεικνύεται ότι οι... γυμνές μέρες με τον Γκόλντμπλουμ της βγήκαν σε καλό, όταν χρειάστηκε να επαναλάβει τη διαδικασία για τοΣτην ταινία, η Τόμσον υποδύεται μια συνταξιούχο δασκάλα που προσλαμβάνει έναν εργάτη του σεξ τονγια να τη βοηθήσει να ξαναβρεί τη χαμένη της σεξουαλικότητα μετά τον γάμο.Ο σκηνοθέτης της ταινίας, κανόνισε τη γυμνή πρόβα των δύο ηθοποιών την τελευταία ημέρα.Περιγράφοντας τη σκηνή η Τόμσον είπε: «Βγάλαμε τα ρούχα μας σιγά σιγά. Και κάθε φορά που το κάναμε, λέγαμε: 'Αυτό το μέρος του σώματός μου σημαίνει αυτό για μένα. Και σε αυτό το μέρος του σώματός μου, έχω νιώσει αυτά τα πράγματα. Και σε αυτό το μέρος του σώματός μου, έχω αυτό το σημάδι που προήλθε από αυτή την εμπειρία", ή, "Έχω ένα εσωτερικό σημάδι", ή, "Αυτό είναι το κομμάτι που μου αρέσει. Αυτό είναι το κομμάτι που δεν μου αρέσει».Η Τόμσον είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να μπορεί κάποιος να αποδεχτεί το σώμα του.«Είναι κάτι που πολεμούσα σε όλη μου τη ζωή. Τουλάχιστον μπορώ να είμαι ειλικρινής. Και τουλάχιστον μπορώ να πω "κοιτάξτε αποδέχομαι το σώμα μου. Δεν χρειάζεται να το αγαπώ, αλλά το αποδέχομαι"», είπε χαρακτηριστικά.Το «Good Luck to You, Leo Grande» προβάλλεται στο Hulu.Φωτογραφίες: