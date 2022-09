Μπρίτνεϊ Σπίαρς , η οποία τον τελευταίο καιρό έχει τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω της συνεργασίας της με τον Έλτον Τζον και του οικογενειακού της δράματος, σύμφωνα με τα νέα δημοσιεύματα φαίνεται πως κάποτε ήταν έτοιμη να γίνει... η βασίλισσα της Αγγλίας.Μια παλαιότερη συνέντευξη της Αμερικανίδας ποπ σταρ ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας και όπως είχε αποκαλύψει, βρέθηκε μία ανάσα πριν βγει ραντεβού με τονΗ συνέντευξη, την οποία είχε παραχωρήσει η τραγουδίστρια το 2002 στον Βρετανό παρουσιαστή Φρανκ Σκίνερ, ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή το γεγονός ότι ο Γουίλιαμ, είναι πλέον ο νέος διάδοχος του θρόνου, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών.Ο Δούκας της Κορνουάλης πριν από τη σχέση του με την Κέιτ Μίντλετον , τα είχε «μπλέξει» με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Όπως αναφέρεται, οι δυο τους είχαν ανταλλάξει μια σειρά από μηνύματα στο διαδίκτυο, όταν ήταν έφηβοι. Μάλιστα πέρα από το «διαδικτυακό φλερτ», είχαν κανονίσει να βρεθούν από κοντά, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το ειδύλλιο που έμεινε στον... αέρα

Εκείνη την εποχή η Σπίαρς βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, μετά από επιτυχίες όπως το «Baby One More Time», ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο πρίγκιπας, άφησε τα πράγματα να μην εξελιχθούν περισσότερο.

Britney Spears' road to royalty after 'cyber romance' with Prince William unearthed https://t.co/0iliCCK77I pic.twitter.com/MPluqcvpMJ — Express Celebrity 💫 (@expressceleb) September 13, 2022

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Η 20χρονη τότε ποπ σταρ δήλωσε στον Βρετανό παρουσιαστή: «Ανταλλάξαμε e-mails για λίγο και υποτίθεται ότι θα ερχόταν να με δει κάπου, αλλά δεν τα κατάφερε», ενώ δήλωσε απογοητευμένη από τη συμπεριφορά του Γουίλιαμ: «Απογοητεύτηκα. Ο Γουίλιαμ ήταν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ» ανέφερε τονίζοντας ότι δεν είχε ιδέα, γιατί ο πλέον Δούκας της Κορνουάλης, άλλαξε γνώμη για τη συνάντηση.Παράλληλα, δημοσίευμα της «The Sun» αποκάλυψε ότι ο Γουίλιαμ ακύρωσε το προγραμματισμένο ραντεβού, καθώς είχε αποφασίσει να πάει για κυνήγι αλεπούδων.Την εποχή της συνέντευξης το 2002, η Σπίαρς έβγαινε με τον Τζάστν Τίμπερλεϊκ και έναν χρόνο αργότερα, το 2003, η σχέση του Γουίλιαμ με τη νυν σύζυγό του Κέιτ ανακοινώθηκε δημοσίως.Οι φήμες για αυτά τα μηνύματα και το περιβόητο κανονισμένο ραντεβού, κυκλοφορούσαν έντονα εκείνη την περίοδο, ωστόσο το παλάτι του Μπάκινγκχαμ, πάντοτε τις διέψευδε. Μάλιστα όλα αυτά συζητήθηκαν και στο βιβλίο του «Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» που δημοσίευσε ο βασιλικός βιογράφος Κρίστοφερ Άντερσεν πέρυσι: «Ο Γουίλιαμ και η Σπίαρς προσπάθησαν να τα φτιάξουν όταν ήταν νέοι. Μπορεί να υπήρχαν τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά δεν θυμάμαι ότι κατάφεραν ποτέ πραγματικά να βρεθούν μαζί εκείνη την περίοδο».Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά τον χωρισμό της από τον Τιμπερλέικ παντρεύτηκε τον Τζέισον Άλεν Αλεξάντερ, με τον οποίο χώρισε έναν χρόνο αργότερα. Ο επόμενος γάμος της έφερε κοντά της τον Κέβιν Φέντερλαϊν , με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.Φέτος η Αμερικανίδα ποπ σταρ απόλαυσε τον τρίτο της γάμο στην αγκαλιά του Σαμ Ασγκάρι , με τον οποίο γνωρίστηκε το 2016.