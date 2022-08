Και οι διάσημοι κάνουν λάθη: 10 σταρ που μετάνιωσαν οικτρά για τις αποφάσεις τους

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Όταν κάποιος με ενθουσιασμό επιθυμεί να εξερευνήσει μια εντελώς νέα εμπειρία, φαίνεται πως είναι επιρρεπής στη βιαστική λήψη αποφάσεων. Σε περιπτώσεις που κυριαρχεί η παρορμητικότητα, οι συνέπειες των πράξεων έρχονται στο μυαλό αμέσως μόλις περάσει η «παλίρροια».Ακολουθούν μερικές ιστορίες Χολιγουντιανών αστέρων που πήραν πολύτιμα μαθήματα στο απόγειο της φήμης τους και μετάνιωσαν για μερικές βιαστικές αποφάσεις τους.Το franchise τουμπορεί να ενίσχυσε τη δημοτικότητα του Ρόμπερτ Πάτινσον αλλά ο ίδιος έχει αναπτύξει μια αποστροφή για τον ρόλο του Έντουαρντ Κάλεν, καθώς χαρακτήρισε την εμπειρία του «πολύ άθλια». Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του εξήγησε: «Αν δεν ήταν τόσο επιτυχημένο, νομίζω ότι οι άνθρωποι θα τον θεωρούσαν πραγματικά περίεργο».Αυτό που οι περισσότεροι θαυμαστές της κωμικής σειράς, Φιλαράκια , αποκαλούν ως ένα εμβληματικό χτένισμα, είναι στην πραγματικότητα μια ανατριχιαστική αναδρομή για την Τζένιφερ Άνιστον . «Δεν ήμουν οπαδός της Ρέιτσελ» είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι ήταν το «πιο άσχημο κούρεμα» που είχε δει ποτέ.Για τους θαυμαστές του εμβληματικού χαρακτήρα του Batman, η ταινία «Batman & Robin» είναι ίσως η πιο κακή ανάμνηση, ενώ η ταινία καθιέρωσε τη φήμη της, ως μία από τις πιο προβληματικές τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.Από το κοστούμι του μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο ενσάρκωσε τον Batman, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν δίστασε να εκφράσει τη λύπη του για την εμφάνιση του στην ταινία. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι τον «πονάει σωματικά» να παρακολουθεί την «άσχημη» ερμηνεία του. Σερ δήλωσε ότι εκείνη και ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ, είχαν ένα πολλά υποσχόμενο ειδύλλιο κατά τη δεκαετία του 1970. Η Σερ «απογοήτευσε» τον Πρίσλεϊ, όταν εκείνος της ζήτησε να βγουν για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο.«Έγινα νευρική και του αρνήθηκα. Ήμουν πολύ φοβισμένη» εξήγησε όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε πίσω. Κρις Τζένερ που αποτελεί την κεφαλή της διάσημης οικογένειας, χαρακτήρισε το διαζύγιο με τον εκλιπόντα πρώην σύζυγό της, διάσημο δικηγόρο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, μία από τις μεγαλύτερες τύψεις της. Αν και παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατό του το 2003, η μεγιστάνας των επιχειρήσεων δεν μπόρεσε παρά να θυμηθεί το παρελθόν της μαζί του, λέγοντας: «Είχα μια υπέροχη, όμορφη ζωή με τον Ρόμπερτ. Ήταν απλά ένας καταπληκτικός άνθρωπος».Μεγαλώνοντας με μία μητέρα ( Γιολάντα Χαντίντ ) και με μία αδελφή ( Τζίτζι Χαντίντ ) μοντέλα, η Μπέλα Χαντίντ πιθανώς να επηρεάστηκε και να οδηγήθηκε στην απόφαση να αλλάξει ένα μέρος του προσώπου της, για να μοιάζει περισσότερο με τα πρότυπα ομορφιάς της πασαρέλας. Σε ηλικία 14 ετών έκανε ρινοπλαστική: «Ήμουν η πιο άσχημη αδερφή... Αυτό έλεγαν πραγματικά οι άνθρωποι για μένα. Και δυστυχώς, όταν σου το λένε τόσες φορές, απλά το πιστεύεις» είπε. Σήμερα στα 25 της μετανιώνει για την απόφασή της: «Μακάρι να είχα κρατήσει τη μύτη των προγόνων μου».Προτού ο Ράιαν Ρέινολντς αποθεωθεί με τον ρόλο του στο Deadpool, έπαιξε έναν «λάθος» σουπερήρωα δύο φορές. Ο ίδιος ενσάρκωσε τον Χαλ Τζόρνταν στο Green Lantern και όπως δήλωσε, ο χαρακτήρας, δεν του ήταν ιδιαίτερα συμπαθής.Οι χαρακτήρες της ταινίας2017 είχαν σκοπό να παρουσιάσουν τα δυνατά και μυώδη σώματα τους, φορώντας τα κόκκινα μαγιό και θυμίζοντας στο κοινό στιγμές από την, ομώνυμη δημοφιλή αμερικανική σειρά της δεκαετίας του 1990. Ζακ Έφρον υποδύθηκε έναν από τους νεοσύλλεκτους ναυαγοσώστες και για τις ανάγκες του ρόλου, άλλαξε εντελώς το σώμα του. Ωστόσο, αυτή η εμπειρία δεν του άρεσε καθόλου. «Συνειδητοποίησα όταν τελείωσα με εκείνη την ταινία ότι δεν θέλω να είμαι ποτέ ξανά σε τόσο καλή φόρμα. Ήταν τόσο δύσκολο» παραδέχτηκε.Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Έφρον χρειαζόταν να έχει μια στρατηγική διατροφής και προπόνησης ενός επίλεκτου αθλητή για μήνες . Τζούλιαν Μουρ , η οποία θεωρείται μια από τις ομορφότερες κοκκινομάλλες του Χόλιγουντ, εξομολογήθηκε ότι κάποτε κατέστρεψε τα φρύδια της βγάζοντας και βάφοντας τα, ενώ πλέον δηλώνει πως μετανιώνει για αυτό. «Ως έφηβη και ως νεαρή σε ηλικία, συνέχισα να τα μαδάω, να τα λευκαίνω και να τους κάνω όλα τα είδη των τεχνικών, με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί εντελώς».Σήμερα, ενθαρρύνει την κόρη της, Λιβ Φρέντλιχ, να μην κάνει ποτέ το ίδιο. «Η κόρη μου έχει αυτά τα υπέροχα, όμορφα, πραγματικά γεμάτα φρύδια και της λέω συνεχώς να μην τα αγγίζει και να μην τα αγγίξει και κανένας άλλος».Παρόλο που το « Game of Thrones » εκτόξευσε τη φήμη της Σόφι Τέρνερ , η ίδια εξακολουθεί να κοιτάει πίσω και να μετανιώνει που δεν ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο σχολείο.Η δημοφιλής σειρά ξεκίνησε να γυρίζεται όταν ήταν μόλις 14 ετών και συνεχίστηκε μέχρι την όγδοη σεζόν, χωρίς να της άφησει άλλη επιλογή από το να εστιάσει την προσοχή της στο «Game of Thrones», εγκαταλείποντας το σχολείο.«Μακάρι να μπορούσα να έχω πανεπιστημιακή εμπειρία. Θα το ήθελα πάρα πολύ» τόνισε, ενώ αναπολούσε τις ημέρες που γύριζε σκηνές ως Σάνσα Σταρκ, αντί να ολοκληρώσει το σχολείο. «Όμως είμαι ευχαριστημένη με την εμπειρία μου στο Game of Thrones . Δεν νομίζω ότι έχασα πάρα πολλά» διαβεβαίωσε στη συνέχεια.