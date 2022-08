Κλείσιμο

η 85χρονη μητέρα της Αν Χες έχει βρεθεί μέχρι σήμερα αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες τραγωδίες που μπορούν να συμβούν σε ένα άνθρωπο.Η βαθιά θρησκευόμενηψυχολόγος, συγγραφέας και ακτιβίστρια έχει χάσει τα τέσσερα από τα πέντε της παιδιά (η μόνη που ζει είναι η κόρη της) και τον σύζυγό της ο οποίος πέθανε από aids.Η οικογένεια της Αν έχει ταλαιπωρηθεί από τραγωδίες, αρχής γενομένης από τον θάνατο της αδελφής τηςσε βρεφική ηλικία λόγω καρδιακής πάθησης, τον κρυφά ομοφυλόφιλο πατέραπου πέθανε από aids το 1983, και αργότερα την ίδια χρονιά και τον αδελφό τηςπου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο New Jersey στα 18 του χρόνια.Το 2006, η μεγαλύτερη αδελφή της Αν, ηπέθανε από όγκο στον εγκέφαλο σε ηλικία 48 ετών.Η προβληματική σχέση της ηθοποιού με την οικογένειά της έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο κοινό μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της «Call Me Crazy» το 2001, με την Αν να αποξενώνεται από τη μητέρα της η οποία δεν μπορούσε να δεχτεί την ομοφυλοφιλική σχέση της κόρης της με τηνΣτο βιβλίο, η Αν Χες αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πατέρα της, Ντόναλντ, στα νεανικά της χρόνια. Ισχυρίστηκε επίσης ότι της προκάλεσε έρπητα των γεννητικών οργάνων ως αποτέλεσμα της κακοποίησης.Με αφορμή την αυτοβιογραφία της Χες, η μητέρα της Νάνσι είχε δηλώσει: «Προσπαθώ να βρω μια θέση για τον εαυτό μου σε αυτή τη συγγραφή, μια θέση όπου εγώ ως μητέρα της Αν δεν αισθάνομαι παραβιασμένη ή σκανδαλισμένη».Τόσο η Αν, όσο και η μεγαλύτερη αδελφή της Σούζαν, αποκάλυψαν στα ξεχωριστά τους βιβλία ότι ο πατέρας τους έζησε μια παράξενη και διπρόσωπη ζωή.Την ημέρα, ήταν κρυφός ομοφυλόφιλος και θεοσεβούμενος αρχηγός χορωδίας Βαπτιστών και τη νύχτα,στη γενέτειρά τους στο Οχάιο.Η Νάνσι έγραψε στο βιβλίο της,ότι κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Ντόναλντ το ζευγάρι πειραματίστηκε με νιτρικό αμύλιο, γνωστό και ως poppers, προκειμένου να ζωντανέψουν τη σεξουαλική τους ζωή.«Ο Ντον και εγώ χρησιμοποιούσαμε τα poppers μαζί. Όταν μετακομίσαμε για πρώτη φορά στο Atlantic City και μέναμε στο σπίτι με τον συνεργάτη του Don, μας έδωσαν μερικά μικρά μπουκαλάκια με αυτό το πράγμα ''για να βελτιώσουμε τη σεξουαλική μας ζωή''».Η Νάνσι συνέχισε: «Αλλά εγώ είμαι μια πολύ μη ομοφυλόφιλη σύζυγος που πείστηκα να σνιφάρω τα poppers για να ζωντανέψω τη λίμπιντό μου. Μου φαινόταν αρκετά αθώος. Γιατί να τον αμφισβητήσω;»Η Νάνσι Χες συνέχισε λέγοντας ότι αφού διάβασε ένα άρθρο σχετικά με την επικράτηση των poppers στην ομοφυλοφιλική κοινότητα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο ο σύζυγός της όσο και ο «συνέταιρός» του ήταν ομοφυλόφιλοι.Το 1983, ο Ντόναλντ Χες έγινε ένας από τους πρώτους Αμερικανούς που πέθαναν από- μόλις δύο χρόνια αφότου ο φονικός ιός είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά σε μια ομάδα ομοφυλόφιλων ανδρών.Το δράμα δεν τελείωσε εκεί για την οικογένεια. Η Αν Χες ισχυριζόταν εδώ και καιρό ότι είχε μπει στη μαύρη λίστα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με αφορμή το δημόσιο λεσβιακό της ειδύλλιο με τηνΑυτή η μαύρη λίστα φάνηκε να επεκτείνεται και στη σχέση που είχε μετέπειτα με τη μητέρα της.Το 1998, η Αν Χες δήλωσε στους «Tampa Bay Times» ότι η μητέρα της πίστευε ότι η λεσβιακή της σχέση ήταν «αμαρτία».Η Νάνσι Χες μιλώντας τότε στο «Christian Broadcasting Network» είπε ότι αισθάνεται ότι η σχέση της κόρης της με την Έλεν ντε Τζενέρις ήταν «σαν προδοσία ενός ανομολόγητου όρκου: Δεν θα έχουμε ποτέ καμία σχέση με ομοφυλόφιλους».Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη, η Νάνσι δήλωσε στο «AL.com» το 2009 ότι δεν χειρίστηκε καλά το coming out της κόρης της το 1997.Είπε: «Λυπάμαι που δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω καλά. Ο Θεός μου έδωσε μια ευκαιρία. Είχαμε καλές στιγμές που προσπαθούσαμε να συνδεθούμε. Όλοι μας μαθαίναμε πώς να το χειριστούμε. Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον- πώς το ζεις όμως όλο αυτό όταν διαφωνείς;».Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Νάνσι Χες δήλωσε ότι είναι «υπέρμαχος» της «επίδειξης αγάπης και σεβασμού προς την ομοφυλοφιλική κοινότητα». Την ίδια χρονιά με τη συνέντευξη, η Νάσνι είχε μιλήσει σε πολλά ομοφοβικά συνέδρια σε όλη τη χώρα.Είπε επίσης ότι έμαθε ότι ο σύζυγός της ήταν ομοφυλόφιλος από τον γιατρό του. «Αποτυγχάνουμε. Προδίδουμε ο ένας τον άλλον. Είναι μια θλιβερή ιστορία. Ο Θεός έπρεπε να με διδάξει πολλά. Πρέπει να ενεργούμε μέσα από τη θεραπεία μας, όχι μέσα από την πληγή μας. Πληγώθηκα και αισθάνθηκα προδομένη».Υποβάθμισε επίσης οποιαδήποτε ένταση μεταξύ αυτής και της κόρης της, λέγοντας ότι έχουν μια «τυπική σχέση μητέρας - κόρης». Είπε σχετικά: «Συνδεόμαστε και δεν συνδεόμαστε. Αυτό είναι αρκετά τυπικό. Έχω μια αναπτυσσόμενη σχέση, μια σχέση αγάπης μαζί της. Την αγαπώ».Η Αν Χες παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στην «Daily Telegraph» το 2011 ότι πρόσφατα είχε αρχίσει να ξαναφτιάχνει τη σχέση της με την αδελφή της μετά από 20 χρόνια διαμάχης. Η πρωταγωνίστρια του «I Know What You Did Last Summer» δήλωσε: «Ήρθε να μας επισκεφτεί την περασμένη εβδομάδα και περνάμε υπέροχα καθώς έχουμε έρθει πιο κοντά. Έχουμε αφήσει και οι δύο τα πράγματα πίσω μας».Σε εκείνη τη συνέντευξη, η Χες είπε ότι εξακολουθεί να νιώθει αποξενωμένη από τη μητέρα της. Η Χες είπε ότι όταν κάποτε τηλεφώνησε στη μητέρα της για να την αντιμετωπίσει, το έκλεισε αφού η μητέρα της είπε: «Ο Ιησούς σε αγαπάει, Αν».Η Αν Χες είχε πει τότε: «Η συγχώρεση είναι μια αστεία λέξη για μένα. Είμαι εντάξει με τη μητέρα μου να ζει τη ζωή της όπως θέλει να τη ζήσει, και είμαι εντάξει με το ότι δεν συμμετέχει στη ζωή μου όπως θέλω να τη ζήσω εγώ».Το 2015, η Νάνσι Χες παραδέχτηκε: «Η Αν σταμάτησε να μου μιλάει. Πήρε την απόφαση να διακόψει την επικοινωνία».Χάρη σε έναν ρόλο σε μια τηλεοπτική ταινία του 2004 με τίτλο «Gracie's Choice», όπου η Αν Χες υποδύθηκε μια αλκοολική μητέρα, δήλωσε στους «Los Angeles Times» ότι συμφιλιώθηκε με την ιδέα ότι η μητέρα της δεν την αγαπούσε.