Σίντι Κρόφορντ: Τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας με δύο ξεχωριστές εικόνες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας , που γιορτάζεται σήμερα 30 Ιουλίου, η Σίντι Κρόφορντ δημοσίευσε δύο τρυφερές εικόνες, αφιερωμένες στη φιλία.Το super model της δεκαετίας του 1990 είναι διεθνής πρέσβειρα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Best Buddies, που ιδρύθηκε το 1989 από τον Άντονι Κένεντι, με σκοπό να «χτίσει» ένα παγκόσμιο εθελοντικό κίνημα, το οποίο θα δημιουργεί ευκαιρίες για φιλία σε άτομα με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας.«Τα τελευταία 20 χρόνια είχα την τιμή να υπηρετήσω ως πρέσβειρα το Best Buddies International, προωθώντας την αποστολή του οργανισμού για φιλία και κοινωνική ένταξη», είχε δηλώσει η Σίντι Κρόφορντ σε μία εκδήλωση της οργάνωσης.Το διάσημο μοντέλο με μία ανάρτησή της στο Instagram τίμησε τόσο την ημέρα όσο και τον οργανισμό, αγκαλιάζοντας τρυφερά τα μικρά παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή διανοητικής αναπηρίας.Στη λεζάντα της φωτογραφίας της, η Κρόφορντ έγραψε: «Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Φιλίας και γιορτάζω τα δικά μου Best Buddies. Ο οργανισμός Best Buddies προσφέρει σε άτομα με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες την ευκαιρία να δημιουργήσουν γνήσιες φιλίες που διαρκούν μια ζωή… Είναι ένας τόσο ιδιαίτερος οργανισμός και είμαι τόσο υπερήφανη που συμμετέχω».