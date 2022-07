Τζένιφερ Λόπεζ: Η χειραφετημένη σταρ που περίμενε 20 χρόνια για να γίνει «κυρία Άφλεκ»

Η Λόπεζ, πλέον κυρία Αφλεκ, κοιτάζει με λατρεία τον Μπεν ενώ φτάνουν για την πρεμιέρα της ταινίας της «Η καμαριέρα» στη Νέα Υόρκη, τον Δεκέμβριο του 2002

Στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, δηλαδή σε ένα από τα πλέον κλασικά, αγαπητά, αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα σε εμπορικούς όρους φιλμ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου,από τον έρωτα και τη συμβίωση -κόντρα στα ιερά και τα όσια της εποχής και βέβαια δίχως την ευλογία της Εκκλησίας- στον γάμο κι από εκεί στο θυελλώδες διαζύγιο. Εκείνος, ευαίσθητος κατά βάθος αλλά εμβληματικά πατριαρχικός στη σκέψη και τη συμπεριφορά, προβάλλει σθεναρή αντίσταση στη νομιμοποίηση της σχέσης του και την αποκατάσταση της αστεφάνωτης συντρόφου του.Εκείνη με τη σειρά της ζει σε διαρκές standby, με βελόνα και κλωστή ανά χείρας για να ράβει τα ξηλωμένα κουμπιά του αγαπημένου της και αναπνέει με οξυγόνο της την ακέραια μικροαστική φαντασίωση να γίνει κυρία Κοκοβίκου.όπως όταν, λόγου χάρη, η αυστηρών αρχών σπιτονοικοκυρά της, η κυρία Ξ. Παπαμήτρου, καταβρέχει την αστραφτερή μπουγάδα της που μόλις έχει απλώσει στην κοινόχρηστη αυλή τους. Αν και προφανώς ξεπερασμένη ηθογραφικά, η ταινία του Τζαβέλλα βλέπεται μάλλον ευχάριστα έως σήμερα. Ως μνημείο μιας εποχής -σε απόσταση πια μισού αιώνα από τη δική μας- που έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ή μήπως όχι;Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία σήμερα γίνεται 53 ετών, παντρεύτηκε τον Μπεν Αφλεκ.είδηση προφανώς και αναπαράχθηκε λυσσαλέα, έγινε viral και βέβαια έφερε ρίγη συγκίνησης στο κορμί όλων εκείνων που πέρασαν την εφηβεία ή έστω την πρώτη νιότη τους φυλλομετρώντας στα περιοδικά το ειδύλλιο ανάμεσα στον Αμερικανό ηθοποιό και τη Λατινοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα.Οι πιο φανατικοί μάλιστα θα μπορούσαν πάνω στον ενθουσιασμό τους να τραβήξουν ακόμα και τα μαλλιά τους για να διαπιστώσουν αν ονειρεύονται. Αλλά προηγουμένως θα έπρεπε να έχουν ακόμα μαλλιά, κάτι για το οποίο καθένας με σώας τας φρένας θα δείλιαζε να στοιχηματίσει, αφού από το φλογερό ειδύλλιο και τον παρ’ ολίγον πρώτο γάμο των Bennifer έχουν μεσολαβήσει σχεδόν 20Η Λόπεζ, ωστόσο, παρότι την τελευταία πενταετία έχει πετύχει να επαναλανσάρει επαγγελματικά τον εαυτό της, μοιάζει ταγμένη, αν όχι κολλημένη, στο παρελθόν, και μάλιστα όχι στο πρόσφατο του 2004, αλλά στο μακρινό. Αυτό μαρτυρά σε πρώτη ανάγνωση η απόφασή της να διαγράψει μονοκοντυλιά το επώνυμό της, αυτό που με μόχθο, δουλειά, ίσως τύχη και σίγουρα αντιξοότητες κατάφερε να αναδείξει σε brand name. Απλώς, αντί για κυρία Κοκοβίκου, έγινε -και στα χαρτιά πια- κυρία Αφλεκ.Φυσικά, η παραπάνω κίνηση -αυτονόητη για κάποιες γυναίκες, κόκκινο πανί για πολλές, αδιάφορη για άλλες- θα είχε πολύ λιγότερη σημασία αν αφορούσε μια οποιαδήποτε άλλη σταρ και όχι μια επιδραστική γυναίκα (μάρτυς μας τα 219 εκατομμύρια followers της) όπως η Τζένιφερ Λόπεζ -συγγνώμη, Τζένιφερ Αφλεκ-,Και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο ή μάλλον δεν έχει να κάνει καθόλου με την καλλιτεχνική αξία της μουσικής της ή την απήχηση των ταινιών της, αλλά με το παράδειγμα που ενσάρκωνε η ίδια ως το απόλυτο αουτσάιντερ. Γιατί μιλάμε για μια γυναίκα που τα κατάφερε στη ζωή εκπορθώντας πολλά άπαρτα κάστρα.Η JLo, σύμφωνα με το αρκτικόλεξο με το οποίο τη γνωρίζαμε έως τώρα, χρειάστηκε να τα βάλει με την οικογένειά της, να αλλάξει το μυαλό σε σκηνοθέτες και παραγωγούς του Μπρόντγουεϊ όπου έλαβε το βάπτισμα του πυρός ως χορεύτρια, να συγκρουστεί με τα μεγαθήρια της κινηματογραφικής βιομηχανίας ώστε να πείσει πως μια Πορτορικανή γεννημένη στο Μπρονξ είχε το ταλέντο αλλά και το δικαίωμα να γίνει η επόμενη πρωταγωνίστρια.Η Λόπεζ, αν και σκληροπυρηνικά mainstream στα έργα και τις ημέρες της στη μουσική, στο σινεμά και την τηλεόραση, κολυμπούσε πάντα αντίθετα στο ρεύμα. Γι’ αυτό και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν την απόφασή της να γίνει κυρία Αφλεκ -παρεμπιπτόντως, ήδη το λήμμα της στο Wikipedia συγχρονίστηκε με τη νέα οικογενειακή κατάστασή της - ως μία ακόμα πράξη αντισυμβατικότητας.Η Λόπεζ δεν έχει ανάγκη από σημειολογίες για να καμωθεί τη χειραφετημένη και να μοιάσει σε σύμπνοια με την εποχή όπου οι γυναίκες επαναδιεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αρκεί που είναι. Οπως ήταν πάντα. Και εδώ που τα λέμε ποτέ δεν έβαλε τον εαυτό της σε θέση απολογίας για τις επιλογές της. Ή ακόμα και για όσα δεν ήταν προϊόν δικής της επιλογής.Τότε ήταν μαζί μόλις ενάμιση χρόνο.Εκείνη είχε γοητευτεί από την αθέατη σοφιστικέ πλευρά του αλλά και από το γεγονός ότι όχι απλώς μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά της αλλά το έκανε σε άπταιστα ισπανικά γράφοντάς της ακόμα και ερωτικές επιστολές, συνήθεια που συνέχισαν και αφότου χώρισαν. Εκείνος ήταν έκθαμβος από το αυταπόδεικτο σεξαπίλ της και τόσο γοητευμένος ώστε πρωταγωνίστησε πρόθυμα στο βιντεοκλίπ της για το τραγούδι «Jenny from the block» θωπεύοντας μάλιστα τα οπίσθιά της - τη σκηνή επανέλαβαν πέρυσι αλλά στην αληθινή ζωή, στη διάρκεια των διακοπών τους στη Μεσόγειο,Η απόφασή τους να παντρευτούν το μακρινό 2003 ήταν μάλλον βεβιασμένη. Το ίδιο και η επιλογή τους να χωρίσουν. Τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή ανακοίνωσαν τη ματαίωσή της κατακρημνύζοντας το οικοδόμημα των Bennifer, όπως τους είχαν βαφτίσει τα μέσα ενημέρωσης.Ετσι, με συνοπτικές διαδικασίες ο 49χρονος σήμερα ηθοποιός έγινε ο άνδρας που πλήγωσε τη Λατινοαμερικάνα σταρ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, όπως η ίδια δήλωνε σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» το 2017. Ναι, η μυθολογία του ανεκπλήρωτου έρωτά τους ήταν τέτοια ώστε ακόμα καιΤο ακόμα χειρότερο; Συνέχιζαν να ηχούν άβολες στα αυτιά της.Ολα αυτά μέχρι την άνοιξη του 2021, όταν πια και οι πέτρες έμαθαν ότι οι Bennifer 2.0 δεν ήταν απλώς μαζί, αλλά αποφασισμένοι να ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ συνύπαρξής τους. Ο Αφλεκ μόλις είχε χωρίσει από την Κουβανή Ανα ντε Αρμας (κατά κόσμον τελευταίο κορίτσι του 007), η Λόπεζ είχε διαλύσει τον αρραβώνα της με τον έναν ακόμα παρ’ ολίγον σύζυγό της Αλεξ Ροντρίγκεζ. Εναν χρόνο αργότερα, στις 8 Απριλίου του 2022, μετά τα πρώτα κοινά στιγμιότυπά τους από μια εξόρμησή τους στη Μοντάνα, οι Bennifer ανακοίνωσαν τον δεύτερο αρραβώνα τους, ο οποίος καθόλου συμπτωματικά έλαβε χώρα ακριβώς 20 χρόνια μετά τον πρώτο.Οσο για τον γάμο που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο -μάλλον αιφνιδιαστικά και σίγουρα εν κρυπτώ- στο Λας Βέγκας, είναι απλώς το αναμενόμενο, μετά την επανασύνδεση του ζευγαριού, happy end,«Με τους ιδανικούς μάρτυρες (σ.σ.: τα δίδυμα παιδιά της και τα τρία παιδιά του Μπεν Αφλεκ), ένα φόρεμα από μια παλιά ταινία μου και ένα σακάκι από την γκαρνταρόμπα του Μπεν διαβάσαμε τους όρκους μας στο μικρό παρεκκλήσι και ανταλλάξαμε τα δαχτυλίδια που θα φοράμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Οταν η αγάπη είναι αληθινή, το μόνο που έχει σημασία σε έναν γάμο είναι ο ένας για τον άλλον και η υπόσχεση που δίνουν για να αγαπούν, να νοιάζονται, να καταλαβαίνουν, να είναι καλοί και υπομονετικοί μεταξύ τους», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Λόπεζ,Βέβαια, ανεξαρτήτως του επωνύμου της και ξέχωρα από το εύλογο σκανδαλοθηρικό ενδιαφέρον για τον γάμο της -τον τρίτο της ζωής της-, σημασία έχει πως όσα είπε και όσα ζει -πολλά από αυτά στη δημόσια θέα των κοινωνικών δικτύων- δεν αφορούν απλώς μια υπερτροφικά επιτυχημένη σταρ που επιδεικνύεικαι βέβαια εκείνη που προσκλήθηκε να τραγουδήσει στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, ζητώντας ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους μπροστά στο κατώφλι του πρώτου σπιτιού των ΗΠΑ. Και αυτά είναι προφανώς μεγαλύτερα και πιο οικουμενικά από το αν σε λένε κυρία Λόπεζ, κυρία Αφλεκ, ακόμα και κυρία Κοκοβίκου.