O Ρίκι Μάρτιν με τους γιους του και τον σύζυγό του, Χουάν Γιόζεφ

Οι κατηγορίες εναντίον του Ρίκι Μάρτιν είναι εξαιρετικά σοβαρές και ο τραγουδιστής είναι αντιμέτωπος με 50 χρόνια φυλάκιση αν κριθεί ένοχος.

O 21χρονος Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες (δεξιά), ανιψιός του καλλιτέχνη και γιος της αδερφής του, κατηγορεί τον τραγουδιστή για αιμομιξία και ενδοοικογενειακή βία

Σε μεγάλους μπελάδες φαίνεται πως βρίσκεται οκαθώς κατηγορείται από τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία και αιμομιξία . Ο διάσημος καλλιτέχνης σταδιακά χάνει από τη χρυσόσκονη που τον έλουζε και το όνομά του πλέον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας για τους λάθους λόγους.Γεννημένος στο Πούερτο Ρίκο τον Δεκέμβριο του 1971, από πατέρα ψυχολόγο και μητέρα λογίστρια, ο Ρίκι Μάρτιν ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη μουσική σε ηλικία 12 ετών. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο «Ricky Martin», κυκλοφόρησε το 1991 και η πορεία που ακολούθησε, του χάρισε σημαντικές διακρίσεις. Ο Μάρτιν έκανε δημοφιλή τη latin ποπ στο ευρύ κοινό, πουλώντας πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Πέρα από τη μουσική, δοκίμασε και το ταλέντο του στην υποκριτική, παίζοντας στο μιούζικαλ «Evita», εμφανίστηκε σε αρκετές ακόμη ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ συμμετείχε και ως κριτής στα talent show «The Voice Australia» και «Dancing With The Stars».Το 2003 διορίστηκε ως «Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNICEF», ιδρύοντας παράλληλα τον δικό του μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό οργανισμό «Ricky Martin Foundation». Τέσσερα χρόνια αργότερα, απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Σημαντική ήταν και η συμβολή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Project Hope», που ενίσχυε με εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας.Όσα κι αν είχε επιτύχει όμως, κατέρρευσαν σε μία στιγμή, καθώς οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει από τον 21χρονο ανηψιό του είναι εξαιρετικά σοβαρές και ακόμα κι αν καταφέρει να τις αντικρούσει, για τους περισσότερους θαυμαστές του που τον ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη.Στο απόγειο της καριέρας του ο Ρίκι Μάρτιν τραγουδούσε το «» και αποθεωνόταν από χιλιάδες θαυμαστές, που «έπιναν νερό» στο όνομά του. Ωστόσο, ο τραγουδιστής αποκάλυψε, ότι εκείνη την εποχή - παρά τα όσα άφηνε να εννοηθούν μέσα από το τραγούδι - η ζωή του περνούσε από «σαράντα κύματα».«Ο κόσμος μου έδινε πίσω τις ώρες που είχα βάλει στη μουσική, τις ώρες που είχα βάλει σε αυτήν την καριέρα», είχε πει παλαιότερα σε ραδιοφωνική εκπομπή. «Ήμουν ο βασιλιάς του κόσμου. Η μουσική μου ακούστηκε σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Θα μπορούσα να φτάσω πέντε Θεούς, αλλά δεν ζούσα ολοκληρωμένα. Ήμουν λυπημένος. Είχα κατάθλιψη». Ο Μάρτιν εξήγησε τότε ότι έδινε παραστάσεις ως μέσο επιβίωσης, ως τρόπο να «ξεφύγει από αυτή τη βαριά θλίψη», καθώς ένιωθε ότι ήταν «παγιδευμένος μέσα σε μία ντουλάπα».Αφού αφιέρωσε χρόνο για να μάθει για τον εαυτό του και τη σεξουαλικότητά του, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής δεν ήταν ακόμη έτοιμος για να παραδεχτεί δημόσια το μυστικό του. Όπως ανέφερε, οι φίλοι και η οικογένειά του ήξεραν, όμως δεν μπορούσε ακόμα να το μοιραστεί με τους θαυμαστές του.Όταν βρήκε το θάρρος να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα, ο ίδιος ανέφερε πως ένιωσε αληθινά απελευθερωμένος, ενώ το κοινό που τον ακολουθούσε τον αγκάλιασε με κάθε τρόπο.Στο παρελθόν, πριν μιλήσει για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, είχε βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση, με δημοσιογράφους να τον ρωτούν για την προσωπική του ζωή, ενώ η παρουσιάστρια Μπάρμπαρα Γουόλτερς σε εμφάνιση του στην εκπομπή της, τον είχε ρωτήσει on air αν είναι ομοφυλόφιλος.Ο Μάρτιν είχε αποκαλύψει επίσης, πως παρόλο που έβγαινε με γυναίκες, ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε κάποια από αυτές, ούτε το έκανε για να μην γίνει αντιληπτή η προτίμησή του στους άνδρες. «Η σεξουαλικότητα είναι περίπλοκο πράγμα. Όχι μαύρο και άσπρο. Είναι γεμάτο χρώματα. Όταν έβγαινα με γυναίκες, ήμουν πραγματικά ερωτευμένος μαζί τους. Έμοιαζε σωστό και ήταν κάτι όμορφο. Δεν μπορείς να προσποιηθείς τη χημεία, είχα όντως χημεία μαζί τους. Δεν παραπλάνησα ποτέ κανέναν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.O Πορτορικανός σταρ μετά το coming out παντρεύτηκε το 2017 με τον συριακής και σουηδικής καταγωγής ζωγράφο, Χουάν Γιόζεφ και μαζί απέκτησαν τρεις γιους και μια κόρη, τα δίδυμα, Βαλεντίνο και Ματέο, τη Λουτσία και τον Ρεν, μέσω παρένθετης μητέρας. Ο 50χρονος τραγουδιστής μοιράζεται πολύ συχνά οικογενειακές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάθε δημόσια του εμφάνιση, δεν παραλείπει να αναφέρει πόσο πολύ αγαπάει τον σύντροφό του και τα παιδιά τους.Η δόξα και τα ανέμελα χρόνια που περνούσε όμως με την οικογένεια του, δεν έμελλε να κρατήσουν για πολύ, μιας και στη ζωή του ήρθαν τα «πάνω κάτω», όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες σε βάρος του για κακοποιητική συμπεριφορά.Σήμερα, ο μηνυτής του Πορτορικανού σταρ, είναι ο 21χρονος ανιψιός του, Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες . Ο νεαρός κατηγορεί τον Μάρτιν για αιμομιξία , ψυχική και σωματική κακοποίηση, ενώ σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα του Πουέρτο Ρίκο αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστήςΟ σταρ κατηγορείται ότι « άσκησε σωματικές και ψυχολογικές επιθέσεις » στον γιο της αδερφής του, Βανέσα, κατά τη διάρκεια της επτάμηνης σχέσης που ο νεαρός ισχυρίζεται ότι διατηρούσαν. Για την ώρα εκπρόσωπος του τραγουδιστή, είχε αποκαλέσει τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης «εντελώς ψευδείς και κατασκευασμένους».Ο 50χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος εθεάθη στο Λος Άντζελες την προηγούμενη εβδομάδα στα γυρίσματα της νέας μίνι σειράς του AppleTV+, κλήθηκε στο, για να εκδικαστεί η υπόθεση που έχει συνταράξει τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα και όχι μόνο.Ο ανιψιός του Μάρτιν, υπέβαλε περιοριστικά μέτρα εναντίον του τραγουδιστή την 1η Ιουλίου, βάσει του νόμου του Πουέρτο Ρίκο για ενδοοικογενειακή βία. Η εντολή του απαγόρευε, να επικοινωνήσει ή να τηλεφωνήσει στον κατήγορο, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «φοβάται για την ασφάλειά του».Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η σχέση μεταξύ του Ρίκι Μάρτιν και του 21χρονου ανιψιού του έληξε πριν λίγους μήνες, με τον καλλιτέχνη «να μην μπορεί να δεχτεί τον χωρισμό τους». Ως εκ τούτου άρχισε να τον καλεί επίμονα και να τον καταδιώκει. O νεαρός έχει καταθέσει επίσης, ότι ζούσε με τον Μάρτιν και τον σύζυγό του και είχαν μια «ανοιχτή» σχέση, ενώ κατηγόρησε τον τραγουδιστή για χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών.Οι δικηγόροι του τραγουδιστή αρνήθηκαν άμεσα τις κατηγορίες, ενώ προετοιμάζουν την υπερασπιστική γραμμή κατά του ανιψιού του. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός, ότι σε βάρος του Σάντσες εκκρεμεί πρόσφατη καταγγελία από μια γυναίκα, την οποία φέρεται να έχει παρενοχλήσει με απειλές. Η νομική ομάδα του Μάρτιν ανέφερε στη DailyMail, ότι ο ανιψιός του παλεύει με βαθιά ψυχικά προβλήματα.«Ο Ρίκι Μάρτιν φυσικά δεν έχει εμπλακεί και δεν θα εμπλεκόταν ποτέ σε κανένα είδος σεξουαλικής ή ρομαντικής σχέσης με τον ανιψιό του», τόνισε ο δικηγόρος του και πρόσθεσε: «Η ιδέα δεν είναι μόνο αναληθής, είναι και αποκρουστική. Ελπίζουμε όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει τη βοήθεια που χρειάζεται τόσο, επειγόντως. Αλλά πάνω απ' όλα, ανυπομονούμε να απορριφθεί αυτή η απαίσια υπόθεση μόλις ο δικαστής εξετάσει τα γεγονότα».Προς το παρόν η υπόθεση εκκρεμεί με τις φήμες να οργιάζουν. Όλα όμως θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης με τον τραγουδιστή να βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες σε λίγες ημέρες.

Σε μία παλαιότερη ανάρτηση στο Twitter στις 4 Ιουλίου, ο τραγουδιστής αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονταν. Όμως μετά τη γνωστοποίηση του ονόματος του κατήγορου, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης, δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις.«Η εντολή προστασίας που εκδόθηκε εναντίον μου βασίζεται σε εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς, οπότε θα απαντήσω μέσω της δικαστικής διαδικασίας με τα γεγονότα και την αξιοπρέπεια που με χαρακτηρίζουν. Επειδή πρόκειται για ένα εν εξελίξει νομικό ζήτημα, δεν μπορώ να κάνω λεπτομερείς δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για τα αμέτρητα μηνύματα αλληλεγγύης και τα λαμβάνω με όλη μου την καρδιά», είχε γράψει στη δημοσίευσή του ο 50χρονος σταρ.Οι μπελάδες όμως για τον Ρίκι Μάρτιν, δεν σταματούν εδώ, αφού εκκρεμεί μία ακόμη δικαστική διαμάχη. Στις αρχές Ιουλίου, ο τραγουδιστής δέχθηκεαπό την πρώην μάνατζέρ του,. Η πρώην μάνατζερ του τραγουδιστή, τον κατηγόρησε, επειδή δεν της καταβλήθηκαν χρήματα που της οφείλονταν βάσει μίας συμφωνίας που είχαν υπογράψει.Αν και η καριέρα του Μάρτιν άνθισε από τότε που προσέλαβε εκ νέου τη Ρεμπέκα Ντράκερ ως μάνατζέρ του, τον Μάιο του 2020, εκείνη ήταν αναγκασμένη να αντιμετωπίσει μια σειρά από προσωπικά ζητήματα του τραγουδιστή, όπως προβλήματα με τη νταντά που προσέλαβε για να φροντίζει τα παιδιά του, η μη καταβολή φόρων από τον Μάρτιν και κατάχρηση ουσιών, μεταξύ άλλων ζητημάτων» υποστηρίζεται στη μήνυσή της.