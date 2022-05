Ράσελ Κρόου φαίνεται να είναι αρκετά ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή του στη νέα ταινία «Thor: Love and Thunder» και τον ρόλο του Δία. φαίνεται να είναι αρκετά ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή του στη νέα ταινίακαι τον ρόλο του Δία.

Ο διάσημος ηθοποιός που υποδύεται τον κυβερνήτη των θεων του Ολύμπου στο πολυαναμενόμενο φιλμ, άλλαξε την φωτογραφία προφίλ που έχει στο Twitter και έβαλε ένα στιγμιότυπο από την ταινία και τον νέο χαρακτήρα που ενσαρκώνει.

Η φωτογραφία που επέλεξε μάλιστα, είναι από τη σκηνή, στην οποία αφαιρεί με μία απλή κίνηση, τα ρούχα του Thor, όπως φαίνεται στο επίσημο τρέιλερ.









Το MCU έχει ήδη εξερευνήσει τη σκανδιναβική μυθολογία μέσω του χαρακτήρα του Thor και του κόσμου του Asgard, αλλά πρόσφατα έχει εξαπλωθεί και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς.

Αυτή τη φορα, με τον οργισμένο Gorr, φαίνεται ότι καμία παντοδύναμη οντότητα δεν είναι ασφαλής. Ο Odinson θα κάνει έκκληση βοήθειας και σε άλλα κοσμικά όντα της εξουσίας για βοήθεια. Έτσι, βρίσκει τον ομόλογό του, Δία, ο οποίος έχει επίσης σχέση με τη βροντή και τις αστραπές.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Κρόου φαίνεται να έχει προσπαθήσει να οικειοποιηθεί τη μεσογειακή προφορά για τον ρόλο.

Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.

Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster-Mighty Thor), Tessa Thompson (King Valkyrie) και Jaimie Alexander (Lady Sif), Russell Crowe (Δίας), Christian Bale (Gorr the Butcher). Επίσης οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.

Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.

Το «Thor: Love and Thunder» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 8 Ιουλίου.





