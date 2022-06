«Thor: Love and Thunder» είναι ομολογουμένως μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Γι’ αυτό, η Marvel έχει δώσει στη δημοσιότητα αρκετό υλικό από όσα θα δούμε στη νέα ταινία με τον Thor, του Κρις Χέμσγουορθ.



Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, είναι και η στιγμή που θα δούμε γυμνό τον πρωταγωνιστή, σε μία σκηνή που ο Χέμσγουορθ μοιράζεται με τον Ράσελ Κρόου, στον ρόλο του Δία.

Chris Hemsworth: Russell Crowe comforted me during 'Thor' nude scene https://t.co/6pbjeUhaV6 pic.twitter.com/Rhf5L3jALH — New York Post (@nypost) June 27, 2022

Τάικα Γουαϊτίτι, έκανε μία αστεία αποκάλυψη. Πιο αναλυτικά, με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία του για την πρεμιέρα της ταινίας, ο πρωταγωνιστής της τέταρτης σόλο ταινίας για τον Thor αναφέρθηκε στη σκηνή όπου εμφανίζεται γυμνός. Είπε μάλιστα, ότι ο Ράσελ Κρόου ήταν επίσης γυμνός στη σκηνή που γύριζε, για να αισθάνεται άνετα εκείνος. «Κάνει αυτό το τέλειο πράγμα, ακόμη κι αν είναι γυμνός από τη μέση και κάτω. Αυτό με έκανε να νιώσω άνετα», είπε, αστεϊζόμενος. Σε πρόσφατες δηλώσεις του μαζί με τον σκηνοθέτη,, έκανε μία αστεία αποκάλυψη. Πιο αναλυτικά, με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία του για την πρεμιέρα της ταινίας, ο πρωταγωνιστής της τέταρτης σόλο ταινίας για τον Thor αναφέρθηκε στη σκηνή όπου εμφανίζεται γυμνός. Είπε μάλιστα, ότι ο Ράσελ Κρόου ήταν επίσης γυμνός στη σκηνή που γύριζε, για να αισθάνεται άνετα εκείνος. «Κάνει αυτό το τέλειο πράγμα, ακόμη κι αν είναι γυμνός από τη μέση και κάτω. Αυτό με έκανε να νιώσω άνετα», είπε, αστεϊζόμενος.

Μαζί με τον Γουαϊτίτι, παραδέχτηκαν μάλιστα ότι είναι «μία συμφωνία που έχουμε στο σετ». «Και εγώ ήμουν γυμνός», είπε γελώντας ο Γουαϊτίτι.

H υπόθεση της ταινίας

Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster-Mighty Thor), Tessa Thompson (King Valkyrie) και Jaimie Alexander (Lady Sif), Russell Crowe (Δίας), Christian Bale (Gorr the Butcher). Επίσης οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.Το «Thor: Love and Thunder» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 8 Ιουλίου.