X-Factor: Ποιοι θα διαγωνιστούν απόψε στον ημιτελικό και πώς έφτασαν μέχρι εδώ

Τα πράγματα δυσκολεύουν και τα περιθώρια στενεύουν για τους διαγωνιζόμενους τουαλλά και για τους μέντορές τους,. Στον αποψινό ημιτελικό, που θα είναι ιδιαίτερα θεαματικός, οι πρώτοι θέλουν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό της Κυριακής 10 Ιουλίου, ενώ οι δεύτεροι θέλουν να δουν να αναδεικνύεται νικητής στον τελικό κάποιος από τους παίκτες της ομάδας τους.Για το διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού, οι υποψήφιοι έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν ένα τραγούδι της προτίμησής τους και είναι πανέτοιμοι να το υποστηρίξουν με την πιο άρτια ερμηνεία και την πιο άψογη σκηνική παρουσία τους, ώστε να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.Ας θυμηθούμε τα τραγούδια που ερμήνευσαν οι οκτώ διαγωνιζόμενοι στο προηγούμενο, 6ο live show του «X Factor», καθώς και τα καλύτερα σχόλια που άκουσαν τόσο από τους κριτές-μέντορες όσο και από τον Ηλία Ψινάκη και τον Νίκο Μουρατίδη.Με το «Always Remember Us This Way» της Lady Gaga, ο Τζόνι κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας «υπέροχος τραγουδιστής», όπως παραδέχτηκαν ομόφωνα όλοι. Αν και το τραγούδι δεν το γνώριζαν αρκετοί, ο Μιχάλης Κουινέλης είπε στον 21χρονο διαγωνιζόμενο ότι «ο κόσμος που το ξέρει, θα εκτιμήσει τον τρόπο που το είπες και την παρουσία σου».Το δίδυμο του Κωστή και του Θανάση δεν μπόρεσε να διαγωνιστεί την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας, όμως οι δύο κολλητοί φίλοι από τα Γιάννενα θα εμφανιστούν κανονικά στον ημιτελικό. Η τελευταία τους εμφάνιση ήταν στο 5ο live show, όπου πάντρεψαν το ρυθμικό «Εξωτικό χαρμάνι» των Penny and the Swingin' Cats με τις ραπ ρίμες του Θανάση. Ο πιο αυστηρός κριτής τους, Νίκος Μουρατίδης, χαρακτήρισε «αριστούργημα» την εμφάνισή τους, ενώ ο Στέλιος Ρόκκος βρήκε «πολύ έξυπνη» την επιλογή του τραγουδιού.Μετά τη μοναδική εμπειρία της εμφάνισής της μαζί με τον μέντορά της στην πρόσφατη συναυλία που έδωσαν οι ΜΕΛΙSSES, η Κατερίνα διαγωνίστηκε με ένα ακόμα τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, το «Δεν έχω ιδέα». Ο Μιχάλης Κουινέλης σχολίασε ότι είναι «έτοιμη τραγουδίστρια» και ότι πρέπει να αρχίσει να ψάχνεται για τραγούδια ώστε να φτιάξει τη δική της δισκογραφία, ενώ η Μαρίζα Ρίζου επαίνεσε την άρτια φωνητική τεχνική της. Όσο για τον Χρήστο Μάστορα, της είπε: «Σε ευχαριστώ που κάνεις δεύτερη καριέρα στα τραγούδια μου».«Είναι πολύ δύσκολο να δακρύσω κι εσύ το έκανες» είπε ο Στέλιος Ρόκκος στον 19χρονο Άγγελο όταν ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με το «Bohemian Rhapsody» των Queen. Ο Νίκος Μουρατίδης, αν και είχε αντίρρηση με την επιλογή του τραγουδιού, δεν παρέλειψε να πει ότι ο Άγγελος «είναι πολύ καλός και σήμερα και πάντα».Με το τραγούδι «Το δίκιο μου» της Γιώτας Νέγκα, η 27χρονη Εβελίνα κατάφερε να κερδίσει τα πιο επαινετικά σχόλια αλλά και ένα μεγάλο «μπράβο» από την ίδια τη Νέγκα, η οποία έστειλε μήνυμα στη Μαρίζα Ρίζου. Ο Μιχάλης Κουινέλης, περιγράφοντας όλη την πορεία της Εβελίνας στο «X Factor», είπε: «Από την πρώτη στιγμή έχει μια απίστευτη σταθερότητα, είναι άρτια με ό,τι καταπιάνεται, δεν θυμάμαι να είπε κάτι που ήταν έξω απ' αυτήν». Ο Στέλιος Ρόκκος συμπλήρωσε ότι η Μαρίζα Ρίζου την έχει χειριστεί καταπληκτικά και ότι όλες οι στιγμές της διαγωνιζόμενης είναι μία και μία.«Σου βγάζω το καπέλο, ήταν η καλύτερη στιγμή της βραδιάς» είπε ο Χρήστος Μάστορας όταν ο 25χρονος διαγωνιζόμενος ερμήνευσε τον «Άμλετ της σελήνης» του Χρήστου Θηβαίου. «Ανατρίχιασα», σχολίασε ο Αντρέας Γεωργίου, ενώ η Μαρίζα Ρίζου ανέβηκε στη σκηνή και τον αγκάλιασε σφιχτά. Πάντως, ο Χρήστος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του από τα σχόλια.Με το παραδοσιακό «Θα σπάσω κούπες», η 23χρονη Έλενα έκανε τη Μαρίζα Ρίζου να πει: «Η φωνή σου, ειδικά στην εισαγωγή ήταν αδιανόητη. Ο αυτοσχεδιασμός σου, η συγκέντρωσή σου, η ύπαρξή σου γενικότερα… Είσαι εκπληκτική τραγουδίστρια, θα το λέω κάθε φορά και δεν με ενδιαφέρει αν καταντάω γραφική». Το πιο εύστοχο σχόλιο το έκανε ο Νίκος Μουρατίδης: «Το ξεκίνημα ήταν θεϊκό, ο αμανές ήταν συγκλονιστικός, δεν το τολμάνε πολλές να το κάνουν. Να αρχίσεις να σκέφτεσαι τι θα κάνεις τα 150.000 ευρώ!»